モビルス、SBIペット少短のLINE公式アカウント上での保険金請求手続き状況確認サービス提供を支援

モビルス株式会社

コンタクトセンター向けCXソリューションを開発・提供するモビルス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石井智宏、以下、モビルス）は、SBIペット少額短期保険株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：伊東 倭、以下、SBIペット少短）が提供するSBIペット少短のLINE公式アカウントでのサービスの拡充を、チャットボット「MOBI BOT（モビボット(R)）」の導入を通じて支援しました。これにより、SBIペット少短では、2026年6月15日から、SBIペット少短のLINE公式アカウントにて保険金請求手続き状況確認サービス（以下、「本サービス」）の提供を開始いたします。

本サービスの提供により、SBIペット少短のLINE公式アカウントでは新たに、契約者がスマートフォンから、いつでも簡単に、保険金請求後から支払い完了までの進捗状況の確認が行えるようになりました。

■ 導入の背景

ペット保険を扱うSBIペット少短は、ペットの病気やケガによる動物病院での通院や入院、手術の治療を受けた際の治療費用の一部を補償するペット向けの保険を提供しています。これまで、LINE公式アカウント上で保険金を請求できる「保険金請求受付サービス」をはじめ、保険金請求や各種変更手続きが可能なサービスを提供してきましたが、「保険金請求後から支払完了までの進捗状況が分かりにくい」という要望が寄せられていました。そこでSBIペット少短では、契約者の利便性の向上を目的に、SBIペット少短のLINE公式アカウントでの本サービスの提供を決定しました。



■ 導入の概要

本サービスでは、モビルスが提供するチャットボット「MOBI BOT」を活用し、SBIペット少短のLINE公式アカウント上で保険金請求後から支払い完了までの進捗状況の確認を自動化しています。契約者は、チャットボットの案内に沿ってLINE上で必要事項を入力することで、スマートフォンからいつでも簡単に保険金請求状況の確認を行うことができます。さらに、保険金請求から手続き状況の確認、契約内容の確認・変更までをLINE上に集約することで、日常的に使い慣れたLINEを通じて、より安心で利便性の高い保険サービスを利用できます。これにより、顧客のさらなる利便性向上を図っています。

＜今回新たに確認できる内容＞

・現在の保険金請求の手続き状況

・保険金の支払いまでの日数の目安

・過去に支払い済みの保険金の詳細

＜本サービスの利用の流れ＞

１.契約者がLINE公式アカウント画面のリッチメニューから「保険金関連」を選択

２.チャットボットの案内に従って、対象手続きや手続き確認同意を選択

３.証券番号や本人確認などの情報を入力し、表示された手続き状況の確認一覧から確認

今後もモビルスでは、MOBI BOTなどのCXソリューションの提供を通じて、SBIペット少短がめざす「契約者とペットとの健康で豊かな生活のサポート」を推進し、より最適な顧客体験（CX）の向上を引き続き支援してまいります。

■ MOBI BOTについて

MOBI BOT（モビボット(R)）は、LINE公式アカウントを窓口としたチャットボット対応により、FAQ（よくある質問）の回答をはじめ、顧客情報の変更や保険料の支払い方法の変更などの手続き自動化も実現することができます。有人チャット「MOBI AGENT（モビエージェント(R)）」と連携し有人チャットオペレーターにエスカレーションすることもでき、顧客の利便性の飛躍的な向上やファン化を支援します。WebとLINE公式アカウントでチャットボットのシナリオを共通管理することで、運用・管理コストを大幅に下げることも可能です。

サービス紹介ページ：https://mobilus.co.jp/service/bot

■ SBIペット少額短期保険株式会社について

SBIペット少額短期保険は、東証グロース市場上場「SBIインシュアランスグループ（株）」のグループ会社です。必要な時に必要な補償をより安く、より分かりやすくご提供し、ご契約者様とペットとの健康で豊かな生活をサポートすると共に、殺処分ゼロへの寄与とその先への挑戦をし続けます。

会社名：SBIペット少額短期保険株式会社

代表者：代表取締役社長 伊東 倭

所在地：東京都港区西新橋2丁目8番6号 住友不動産日比谷ビル9階

設立：2016年4月1日

事業内容：少額短期保険業

公式HP：https://www.sbipet-ssi.co.jp/

■ モビルス株式会社について

モビルスは、クライアントの顧客のつまずきや課題へ先回りしたCX（顧客体験）のブランディング設計を行い、企業価値と経営収益向上へ貢献する会社です。そのために、新しいテクノロジーを取り込んだオペレーション支援生成AIサービス 「MooA(R)（ムーア）」 や、顧客コミュニケーションのノンボイス化とデジタル化を推進する有人チャットやボイスボットなどのSaaSソリューション「モビシリーズ」の開発・提供を行っており、モビシリーズは500社以上に導入されています。モビルスでは、「すべてのビジネスに、一歩先行くCXを。」をミッションに掲げ、テクノロジーによる企業のCX向上を目的に「CX-Branding Tech. Lab（https://mobilus.co.jp/lab/）」を運営しており、調査レポート、セミナー開催、登壇、実証実験を通した研究開発などを企画・発信しています。

会社名：モビルス株式会社

代表者：代表取締役社長 石井智宏

所在地：東京都品川区東五反田2丁目22番9号 住友不動産大崎ツインビル西館9階

設立：2011年9月

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード:4370）

事業内容：コンタクトセンター向けSaaSプロダクト（モビシリーズ）などのCXソリューションの提供

公式HP：https://mobilus.co.jp