「兵庫県多可町 水と大地の森林保全プロジェクト」J-クレジット連携協定締結につきまして

株式会社invox

株式会社invox（代表取締役CEO 横井 朗、本社：東京都新宿区）、株式会社スマート・フォレスト（代表取締役 佐藤 貴史、本社：東京都千代田区）、北はりま森林組合（代表理事組合長 古家 康吉、本所：兵庫県多可郡多可町）、ひょうご森林林業協同組合連合会（代表理事会長 新岡 史朗、本所：兵庫県神戸市中央区）、株式会社日本オフセットデザイン創研（代表取締役 浦上 尚己、本社：兵庫県神戸市中央区）、全国森林組合連合会（代表理事会長 中崎 和久、本所：東京都千代田区）は、2026年6月15日付で、「兵庫県多可町 水と大地の森林保全プロジェクト」J-クレジット連携協定書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

今後６者が連携してJ-クレジット制度を活用することにより、兵庫県多可町の森林資源の保全と脱炭素社会の実現に向けた取組を推進していきます。

１ 取組内容・意義

本協定は、北はりま森林組合が管理する兵庫県多可町加美区の３箇所の森林を対象に、同森林組合が森林由来J-クレジットを創出し、創出されたJ-クレジットを株式会社invoxが全量購入します。

株式会社invoxは、購入したJ-クレジットを同社が運営するサービス「invox炭素会計」を通じて、カーボン・オフセットに取り組む企業に販売いたします。

北はりま森林組合は当該森林を「invoxの森」として、J-クレジットの販売で得られた資金で、更なる森林整備を進め、森林資源の保全活動を通じた森林の多面的機能の維持向上に取り組んでいきます。

ひょうご森林林業協同組合連合会、株式会社日本オフセットデザイン創研、全国森林組合連合会は、全国森林組合連合会の森林由来J-クレジット創出販売支援プラットフォーム「FC BASE」を活用し、北はりま森林組合のＪ-クレジット創出・販売を全面的にサポートいたします。

また、株式会社スマート・フォレストは株式会社invoxのクレジット創出支援パートナーとして、同社によるＪ-クレジットの購入・販売、invoxの森の円滑な運営をサポートいたします。

これらの取組を通じて、地域の森林資源の保全と脱炭素社会の実現に貢献するものです。

※ J-クレジット制度とは、森林管理等によるCO2の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。

２ J-クレジットの概要

▶ プロジェクト実施地 兵庫県多可郡多可町加美区の「清水西森林保全区域」「清水東森林保全区域」「加美南森林保全区域」の3箇所の森林約420ha

▶ プロジェクト登録年度 2026年度中（予定）

▶ 認証対象期間 2026年度～2035年度まで10年間

▶ J-クレジット創出量 12,422ｔ（現時点の見込値）

以上

■ スキーム図

■ 本件森林由来J-クレジット創出対象地の風景

＜清水西森林保全区域＞ ＜清水東森林保全区域＞

＜加美南森林保全区域＞

■ 各社、各団体概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54319/table/191_1_04ef17bbdd36f36288adabe238a3ec9f.jpg?v=202606150651 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54319/table/191_2_c3e08084cb4d74a66e9660ce5a3d8cdd.jpg?v=202606150651 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/54319/table/191_3_234784f975b4e39964e9510fab621223.jpg?v=202606150651 ]

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/54319/table/191_4_daa9153063f67ebf8693f204ebf490bb.jpg?v=202606150651 ]

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/54319/table/191_5_75148432e11092bf7660ed15e21823d9.jpg?v=202606150651 ]

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/54319/table/191_6_44927cc583fdb1b8ea1fe4e59c280d75.jpg?v=202606150651 ]

＜本件お問い合わせ先＞

▶J-クレジットの購入、invoxの森について

株式会社invox 広報担当

TEL050-1742-5790 E-mail:pr@invox.jp

株式会社スマート・フォレスト 佐藤 貴史

TEL03-6308-9148 E-mail: contact@smart-forest.co.jp

▶対象森林の場所、対象森林の整備状況等について

北はりま森林組合事業課 山口 真也

TEL0795-35-1177 E-mail:forestkitaharima@maia.eonet.ne.jp

▶J-クレジットの創出支援について

ひょうご森林林業協同組合連合会環境ビジネス室 稲月 秀昭

TEL078-599-7461 E-mail: hideaki_inatsuki@hyogoforest.or.jp

株式会社日本オフセットデザイン創研 浦上 尚己

TEL078-381-9003 E-mail: n-urakami@offset-design.co.jp

▶本プレスリリース全般について

全国森林組合連合会組織部 宮城 守秀

TEL 03-6700-4735 E-mail:miyagi@zenmori.org