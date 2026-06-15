スタンレー電気、 サッカーＪリーグ・ジュビロ磐田とのオフィシャルパートナー契約を締結

スタンレー電気株式会社

スタンレー電気株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役 社長執行役員：貝住 泰昭）は、Ｊリーグクラブ「ジュビロ磐田」（運営：株式会社ジュビロ、本社：静岡県磐田市、代表取締役社長：大友 健寿）とオフィシャルパートナー契約（最上位パートナー区分）を締結しました。

■背景と想い

当社は自動車向け照明やLEDなどの光源をワールドワイドに提供しており、生産拠点の一つである静岡県浜松市においても、地域に根差した事業活動を展開してまいりました。このたび、同じく静岡県西部をホームタウンとし、長年にわたり地域に夢と感動を届けてきたジュビロ磐田の理念と歩みに深く共感し、本契約に至りました。

当社ロゴマークのカラーであるバーミリオン・オレンジには、 “太陽のように、光で人々に喜びを届ける”という想いが込められています。チーム名のジュビロ（Jubilo）が意味する「歓喜」と共鳴し、ファン・サポーターをはじめ地域社会への新たな価値の提供に貢献してまいります。

■主な契約内容

１. オフィシャルパートナー/ユニフォームパートナー

2026年8月開幕の「2026/27シーズン 明治安田Ｊ２リーグ」より、ユニフォームショーツ（前面左）やスタジアム、チームバスなどに当社ロゴマークが掲出されます。

モデル：MF・角 昴志郎選手

２. ボールスタンドパートナー

ジュビロ磐田が主催するレギュラーシーズン全てのホームゲームにおいて、当社の光技術を活用したボールスタンドが、ピッチへの選手入場を彩ります。「光の価値の限りなき追求」を掲げる当社が、試合前演出の新たな価値創出に取り組みます。



３. クラブ初開催・開幕前イベントへの冠パートナー

7月1日（水）、同クラブが初開催するシーズン開幕前イベント「KICK OFF MEETING 2026/27」において、当社は冠パートナーを務めます。ファン・サポーターとクラブが一体となる特別な機会の創出に寄与します。

イベント概要： https://jubilo-iwata.co.jp/news/kickoffmeeting2026270615

■各代表者のコメント

株式会社ジュビロ 代表取締役社長 大友 健寿

日頃よりジュビロ磐田へ熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。

このたび、自動車用照明製品や電子機器製品において世界をリードするスタンレー電気株式会社と、新たにオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。同社からの、当クラブの理念や活動に対する深いご理解と多大なるご支援に、クラブ・選手・スタッフ一同、心より厚く御礼申し上げます。

スタンレー電気様には、熱い想いをもってオフィシャルパートナーとしてクラブをご支援いただくこととなりました。このたびのパートナーシップは、クラブにとって大変心強いものとなります。同社からの力強いサポートを推進力に変え、ピッチ内外でより一層躍動してまいります。



スタンレー電気株式会社 代表取締役 社長執行役員 貝住 泰昭

このたびのオフィシャルパートナー契約の締結を大変光栄に存じます。

ジュビロ磐田は、長年にわたり地域に根差した活動を続けるとともに、日本サッカー界を牽引してこられました。

当社におきましても浜松市に主要工場を有し、地域の皆さまに支えられながら事業活動を展開しており、同じ地域の一員として、本パートナーシップに大きな意義を感じております。サックスブルーのユニフォームに、当社のバーミリオン・オレンジのロゴをのせて選手が躍動する姿を思い描きながら、シーズンの開幕を心待ちにしております。本パートナーシップを通じてジュビロ磐田と歩みをともにし、Ｊ１復帰に向けた挑戦を力強く後押ししてまいります。

【ジュビロ磐田について】

1972年、ヤマハ発動機サッカー部として発足し、1994年にＪリーグへ加盟。 Ｊ１リーグ、リーグカップ、天皇杯、アジアクラブ選手権で優勝を重ねるなど、 数々の栄冠を持つ名門クラブです。

ホームタウン： 御前崎市、菊川市、掛川市、袋井市、森町、磐田市、浜松市、湖西市

ホームスタジアム： ヤマハスタジアム（磐田市）

Webサイト： https://jubilo-iwata.co.jp/

【スタンレー電気株式会社について】

1920年に自動車用電球などの特殊電球の製造販売を目的に創業以来、世界の主要な四輪・二輪メーカーに製品を提供しています。 自動車照明以外にも可視光・赤外・紫外の各種LEDやLCDなどのコンポーネンツ製品、 電子応用製品で、暮らしの安全と安心に貢献しています。

本社： 東京都目黒区中目黒2-9-13

浜松製作所： 静岡県浜松市浜名区細江町中川1705

Webサイト： https://www.stanley-electric.com/jp/

本リリースに関する問い合わせ先(https://www.stanley-electric.com/jp/inquiry/)