イトーキ、日本最大のバックオフィス向け展示会「第25回 総務・人事・経理Week【東京｜6月】」に出展

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司）は、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される、日本最大のバックオフィス向け展示会「第25回 総務・人事・経理Week【東京｜6月】」内で開催される「ワークプレイス改革EXPO」に出展します。

本展示では、イトーキが推進する、データを活用したオフィス運用をサポートするOffice3.0領域のソリューションを一堂に紹介します。主軸となるのは、使えば使うほど会議室不足が解決する、会議室予約システム「Reserve Any（リザーブエニー）」です。会議室や個室ブース、座席などの限られたオフィスリソースの稼働率を最大化し、予約・調整の手間やスペース不足の課題をAIで支援します。

また、 AIがオフィス空間の実利用データを取得し、高度な運用を叶えるデバイスソリューション「ITOKI OFFICE DEVICES」のプロトタイプを初展示します。オフィス空間の利用状況をセンサーでリアルタイムに取得し、AIによる分析・最適化につなげることで、オフィス運用の高度化と働く人の体験向上を提案します。

ブースでは、「Reserve Any」「ITOKI OFFICE DEVICES」に加え、オフィスデータ分析サービス「Data Trekking」、位置情報提供サービス「Workers Trail」、組織サーベイサービス「Condition Lens」もご紹介します。オフィスの利用実態を可視化し、データに基づくオフィス構築・運用へとつなげるイトーキの取り組みを、実機展示やデモンストレーションを通じてご紹介します。

開催概要

展示会名：総務・人事・経理Week【東京｜6月】

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：S28-16

備考：来場には事前登録(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1650342776855271-PUP)が必要です。

展示内容

参考情報

- 会議室予約システム「Reserve Any(https://www.itoki.jp/special/data-trekking/reserve-any/index.html)」- オフィスデータ分析サービス「Data Trekking(https://www.itoki.jp/special/data-trekking/index.html)」- 位置情報提供サービス「Workers Trail(https://www.itoki.jp/special/data-trekking/workers-trail/index.html)」- 組織サーベイ「Condition Lens(https://www.itoki.jp/special/data-trekking/condition-lens/index.html)」- デバイスソリューション「ITOKI OFFICE DEVICES」(参考展示)

イトーキ、AIエージェントとの連携でオフィス運用を最適化する「ITOKI OFFICE DEVICES」を開発

https://www.itoki.jp/company/news/2026/0611_devices.html

イトーキのワークプレイス事業について

株式会社イトーキは1890年創業。ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”AI×Design based on PEOPLE”を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

ハイブリッドワークが普及し働く場所や働き方の多様化が進むなか、生産性や創造性を高める空間DX、最適なオフィス運用を伴走型で支援するコンサルティングサービスなども展開。外部デザイナーやパートナー企業との協業も積極的に行い、これからの新しいワークスタイルとワークプレイスを提案しています。