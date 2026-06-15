日本の伝統を世界へ発信し、地域を応援　モダンなデザインの伝統工芸品のテスト販売をオランダにて開始

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

KNT-CTホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小山佳延）は、新規事業「未来創造事業」（※）の一環として推進する「NEO伝統工芸品プラットフォーム事業」において、2026年夏よりオランダ・ロッテルダムの日本グッズ専門店「e-pick Store」と連携し、モダンなデザインを取り入れた「NEO伝統工芸品」のテスト販売を開始します。

本事業は、海外で高まる日本文化やクラフトへの関心を取り込みながら、日本の伝統工芸業界が抱える後継者不足や市場縮小といった課題の解決を目指す取組みです。当社が旅行事業で培ってきた地域・海外ネットワークを活用し、日本文化の発信と、地域活性化、文化継承への貢献を推進します。

１．事業の背景

今回販売予定の埼玉県の老舗人形メーカー・柿沼人形 「招き猫」シリーズ

日本の伝統工芸業界では、後継者不足や販路縮小などが大きな課題となっています。一方、訪日外国人旅行者の増加などを背景に、日本文化や職人技への関心は世界的に高まっています。

当社は、日本の伝統工芸品を現代のライフスタイルや海外市場のニーズに合わせて再構築した「NEO伝統工芸品」をプロデュースし、世界へ発信することで以下の実現を目指します。

２．販売概要

- 伝統工芸産業および職人の支援- 地域経済の活性化- 日本文化の国際的な認知向上

テスト販売の第1弾として、埼玉県の老舗人形メーカー「柿沼人形」が手掛けるモダンなデザインの「招き猫」や「だるま」など3種類を、オランダ・ロッテルダムの日本グッズ専門店「e-pick Store」にて販売します。

「e-pick Store」は、Murasaki B.V.（本社：オランダ・ハーグ、CEO：村田晋之佑）が運営する日本グッズ専門店です。トレーディングカードやフィギュアなどの日本カルチャー商品を取り扱い、現地の若年層を中心に支持を集めています。

◆e-pick Store

「e-pick Store」ロッテルダム店 店内の様子と会社ロゴ

今後は、全国の工芸職人の想いや制作背景を紹介するInstagram（フォロワー数11,000人以上）での反応や、今回のテスト販売などを通じて得られる海外ニーズを分析し、越境EC展開やIP（知的財産）とのコラボレーション商品開発を進めていきます。また、伝統工芸品のリブランディング支援も視野に入れ、「日本文化を世界へ発信するプラットフォーム事業」として展開を拡大してまいります。

◆公式Instagram：https://www.instagram.com/nippon_re_craft/

本事業では、単なる工芸品の輸出にとどまらず、伝統技術を活かしながら、現代のライフスタイルや海外ニーズに合わせてデザインや価値提案を進化させた商品「NEO伝統工芸品」を通じて、日本文化の背景や職人の想いも併せて発信します。新たな市場創出と文化継承の両立を目指し、日本文化の魅力を世界へ届けてまいります。

※未来創造事業について

当社グループはこれまでの旅行サービスを中心とした事業に加え、様々な社会課題に着目し、5年後、10年後の新たな価値の創造を目指しています。自社のリソースやノウハウ、パートナーネットワークを最大限に活かし、非日常に加え日常生活を含めたさまざまなシーンで“楽しさ”や“心の豊かさ”を提供する企業の実現のため、“未来創造事業”として新規事業の開発に取り組んでいます。