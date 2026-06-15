【V3D Asia・中澤建設・雲南生コン】JIS生コン工場からミキサー車で直送したモルタルでの3Dプリンティング建築の実証に成功

V3D Asia 株式会社

V3D Asia株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：淺見潤、以下「V3D Asia」）、株式会社中澤建設（本社：島根県雲南市、代表取締役：中澤豊和、以下「中澤建設」）、株式会社雲南共同生コン生産会社（本社：島根県雲南市、以下「雲南生コン」）の3社は、2026年5月26日～28日、島根県雲南市において、日本国内で一般的に流通しているモルタルを用いた、ガントリー式3D建設プリンターによる小規模構造物のオンサイト（現地）施工実証に成功いたしました。

本実証は、現時点で3社が把握する限り、世界的にも前例が極めて少ない革新的な取り組みです。

従来の3Dプリンティング建築の最大の壁であった「材料コスト」と「物流のハードル」を、地域の既存インフラをそのまま活用することでクリアし、人手不足に悩む日本の建設業界における社会実装を一気に加速させるモデルケースとなります。

１. 【コストと物流課題】高価な「特殊専用材料」に頼らない

従来の3Dプリンティング建築は、形を保つために海外製の特殊なプレミックスモルタルや専用材料を遠方から運ぶ必要があり、材料費や運搬コストが普及の大きな足かせとなっていました。今回は、地元の生コン工場で製造された「普通のモルタル」にV3D Asia独自の添加剤を数パーセント加えるだけで、3Dプリントに最適な超高規格材料へと変貌させることに成功しました。

２. 【既存インフラの活用】ミキサー車で現場へ「直送」してそのままプリント

今回は、現場から16.5km（車で約30分）離れた雲南生コンの工場から、通常のミキサー車でモルタルを搬入しました。**「普段通りのミキサー車が現場に来て、そのまま3Dプリンターのシステムにモルタルを投入して建築が始まる」**という、既存の建設物流網に完全に溶け込んだ施工モデルを運用いたしました。

３. 【地方創生のキードライバー】深刻な「職人不足」を地域のサプライチェーンで解決

国内の建設業界、特に地方部では型枠職人などの高齢化と担い手不足が極めて深刻です。本実証は、私たちのテクノロジーが、地元の生コン会社（材料サプライヤー）と地元の建設会社（施工パートナー）という既存の地域プレーヤーの事業の維持に貢献できることを示しています。

■ 実証実験の概要

事業名称 : 3Dプリンター島根PoC事業

実施場所 : 島根県雲南市

実施時期 : 2026年5月26日～28日

事業主 : V3D Asia 株式会社

施工パートナー : 株式会社中澤建設

材料供給パートナー : 株式会社雲南共同生コン生産会社

【実証内容】

ガントリー式3D建設プリンターによるモルタルを用いた小規模構造物の3Dプリント施工

【材料搬入】

現場から16.5km、車で20～30分の位置にある雲南生コンの工場からV3D Asia独自の添加剤を加えたモルタルをミキサー車で搬入

本PoCは、V3D Asiaが東南アジアで展開してきた3Dプリンティング建設技術を、日本の建設現場に合わせて検証するための実証実験です。V3D Asiaのプリンター技術、中澤建設の現場施工力、雲南生コンの材料供給・品質管理の知見を組み合わせ、日本国内で3Dプリンティング建築を実用化するための基礎データを取得しました。

■ 本実証の意義

■ 3社連携について

- 既存の生コン工場・ミキサー車を使った3Dプリンティング建築の可能性を確認- 高価な専用材料に依存しない施工モデルにより、材料調達や現場運用の負担を軽減- 地域の建設会社・生コン会社と連携し、地方部でも導入しやすいモデルを検証- 日本国内の気候・材料・施工条件に合わせた実用化に向け、施工データを取得- 人手不足や高齢化が進む地方建設業で、省人化と地域施工力の維持を両立する可能性を提示

本実証は、V3D Asia、中澤建設、雲南生コンの3社が、それぞれの強みを持ち寄ることで実現しました。

V3D Asiaは、自社開発のガントリー式3D建設プリンターと施工ノウハウを提供しました。中澤建設は、雲南市を拠点に長年培ってきた現場施工力と地域建設に関する知見を活かし、実証フィールドの整備や施工面で協力しました。雲南生コンは、地域の生コン供給事業者として、モルタルの供給と材料面での知見を提供しました。

3Dプリンティング建築は、プリンター単体では社会実装できません。材料、施工、現場管理、地域のサプライチェーンがつながってはじめて、実際の建設現場で使える技術になります。本実証は、地域の既存インフラと3Dプリンティング建築をつなぐモデルケースとなるものです。

■コメント

V3D Asia 株式会社 代表取締役 淺見 潤 コメント

「今回、島根県雲南市において、モルタルを用いた3Dプリンティング建築の実証に成功できたことを大変嬉しく思います。3Dプリンティング建築を普及させるためには、プリンターそのものの技術だけでなく、材料供給や現場オペレーションをいかに簡素化できるかが重要です。

既存の生コン工場や物流網を活用できる可能性が見えたことは、3Dプリンティング建築の社会実装に向けて大きな意味があります。中澤建設様、雲南生コン様との連携により、地域の建設会社や材料供給会社とともに3Dプリンティング建築を広げていく道筋を示せたと考えています。」

株式会社中澤建設 コメント

「地域の建設現場では、人手不足や担い手不足が年々大きな課題になっています。今回の実証では、V3D Asia様の3Dプリンター技術と、地域の施工現場で培ってきた当社の知見を組み合わせることで、新しい建設の可能性を確認することができました。

3Dプリンティング建築は、人の仕事を置き換えるだけの技術ではなく、地域の建設現場を支え、職人の力をより活かすための技術になり得ると感じています。今後も、地域に根ざした建設会社として、新しい技術の社会実装に貢献してまいります。」

株式会社雲南共同生コン生産会社 コメント

「当社が日々供給しているモルタルが、3Dプリンティング建築という新しい施工技術に活用される可能性を確認できたことは、大変意義のある取り組みだと感じています。

既存の生コン工場や物流の仕組みを活かしながら新しい建設技術に貢献できれば、地域の材料供給会社にとっても新たな役割が生まれます。今後も、品質管理と安定供給の知見を活かし、3Dプリンティング建築の実用化に協力してまいります。」

■ 今後の展開

V3D Asia、中澤建設、雲南生コンは、本実証で得られた施工データ、材料供給に関する知見、現場オペレーション上の課題を整理し、日本国内での3Dプリンティング建築の実用化に向けた検証を継続してまいります。

今後は、モルタルを用いた施工条件の最適化、プリンター制御と材料特性の調整、地域建設会社との連携モデルの構築などを進める予定です。

V3D Asiaは「Tech for Good, Built for All」のビジョンのもと、既存の建設インフラと先端技術をつなぎ、日本およびアジア太平洋地域における3Dプリンティング建築の社会実装を推進してまいります。

■ 会社概要

V3D Asia 株式会社

設立 : 2022年6月7日

代表者 : 代表取締役 淺見 潤

所在地 : 東京都千代田区霞ヶ関1-4-1 日土地ビルSENQ

事業内容 : 3D建設プリンターの開発・提供、建設添加剤の開発、3Dプリント建設サービス

URL : https://v3d.asia/

株式会社中澤建設

創業 : 1965年（昭和40年）4月

代表者 : 代表取締役 中澤 豊和

所在地 : 島根県雲南市掛合町掛合2429番地2

資本金 : 8,800万円

事業内容 : 総合建設業（土木・建築・注文住宅・リフォーム・リノベーション）

URL : https://nakazawa-ken.jp/

株式会社雲南共同生コン生産会社

所在地 : 島根県雲南市木次町里方1093-17

代表者 : 代表取締役社長 都間 正隆

執行役員 : 工場長 湯立 公司

事業内容 : 生コンクリートの製造販売・供給

URL : https://uknamacon.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

V3D Asia 株式会社

E-mail: info@v3d.asia