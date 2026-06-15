5歳の娘と世界を旅したアナウンサー榎戸教子、母校・常葉大学で　　写真展を開催中

株式会社PICANTE

ナミビア・ナミブ砂漠を駆け抜ける娘。広大な大地と「まなざし」の象徴的な１枚

アナウンサー榎戸教子は、写真展「5歳とめぐる、100のまなざし」を、2026年7月5日（日）まで常葉大学静岡草薙キャンパスで開催しています。

本写真展は、榎戸が5歳の娘とともに約1年をかけて6大陸32か国100都市以上をめぐった世界一周の記録を中心に構成したものです。ナミビアの砂漠、ケニアのサバンナ、南極、イスラエル・パレスチナなど世界各地で撮影した写真に加え、旅の原点となったスペインや、世界一周後に訪れた国々の写真も含め、約200点を展示しています。

会場は榎戸の母校である常葉大学静岡草薙キャンパス。静岡での世界一周写真展開催は初めてとなります。

展示は「ちきゅうとあそぶ」「こうえんへいこう！」「いただきます」「きょうかいをこえる」など14のテーマで構成。静岡展では新たに、旅の原点となったスペインをテーマにした「はじまりのきおく」と、世界一周後の旅を紹介する「たびはつづく」の2テーマを追加しました。

会場では写真展示のほか、旅のルートをたどる世界地図、旅先から持ち帰った品々、親子で楽しめるワークシート、榎戸と娘による音声ガイドも用意しています。

写真展の期間中はギャラリートークも開催。最終日の7月5日には、常葉大学創立80周年同窓会企画として講演会「世界一周でみつけたこと」を行います。

世界を歩きながら出会った人々の暮らしや文化、そして5歳の娘のまなざしを通して見えてきた景色を紹介する写真展です。

ケニア・キベラスラムの子どもたちとアウシュビッツ強制収容所、歴史を学ぶ時間も旅の一部オーストラリアの巨大遊具で遊ぶ娘キューバ・革命広場でスケートボードサバンナで出会ったキリンの群れライオンの親子にわが身に重ねる

展示のみどころ

・写真200枚を14のテーマで展示（「たびはせんせい」「こうえんへいこう！」「トラブル＆ハプニング」「まなざしのそのさきに」「いただきます」など）。常葉大学在学時の留学先であるスペインの写真をまとめた「はじまりのきおく」、世界一周後に訪ねた12か国をテーマにした「たびはつづく」の2テーマは静岡で初展示です。

・榎戸教子と娘による音声ガイド（QRコード形式）

・旅から持ち帰った思い出のモノ

・世界地図と1年間の旅のルートなど次の旅先を探す仕掛け

・小学生から楽しめるワークシート

・旅の最中に制作した取材動画『スペインで見つけた静岡生まれのアメーラトマト』や『パレスチナ自治区のバンクシー』などを会場モニターで放映

榎戸教子コメント

旅は、特別な準備をしなくても、ただ歩き出すことから始まります。

大人になると、仕事や立場に縛られて夢を後回しにしがちです。私自身も、世界一周の夢はもう叶わないと思っていました。

それでも一歩を踏み出したことで、想像以上の世界が広がりました。

この写真展が、誰かにとって次の一歩を踏み出すきっかけになればうれしく思います。

ギャラリートーク

会期中の土日を中心に開催。参加無料・申込不要です。（各回約30分）

写真にまつわるエピソードや、親子での世界一周で感じたことを紹介します。

6月20日（土）11:00 / 14:00

21日（日）11:00 / 14:00

27日（土）11:00 / 14:00

28日（日）11:00 / 14:00

7月 4日（土）11:00 / 14:00

5日（日）11:00 / 14:00

講演会

常葉大学創立80周年同窓会企画

演題：「世界一周でみつけたこと」

日時：2026年7月5日（日）14:30～15:30

会場：常葉大学静岡草薙キャンパス

参加：無料・要申込

お申込み先：常葉大学同窓会 令和8年度 総会・講演会・懇親会ならびに写真展のご案内(https://www.tokohalink.jp/university/activity/general-meeting/)

開催概要

写真展名：「5歳とめぐる、100のまなざし」榎戸教子・世界一周写真展

会期：2026年6月6日（土）～7月5日（日）

会場：常葉大学 静岡草薙キャンパス A棟2階ロビー

入場：無料・予約不要

主催：株式会社PICANTE

協力：常葉大学

榎戸教子（えのきど・のりこ）

静岡市清水区出身。常葉大学外国語学部スペイン語学科（現グローバルコミュニケーション学科）卒業。在学中にスペイン国立サラマンカ大学へ留学。

さくらんぼテレビ、テレビ大阪でアナウンサーとして勤務後、フリーに。経済・マーケットキャスターとして活動し、BSテレ東「日経ニュース プラス9」、BSテレ東「NIKKEI日曜サロン」などでキャスターを務める。現在、日経CNBC「トップに聞く」キャスター、ラジオNIKKEI「Business EXpress」パーソナリティー。

2023年、当時5歳の娘とともに1年間をかけて6大陸32か国100都市以上を巡る世界一周の旅へ。旅や国際理解をテーマに講演活動も行っている。

Instagram：@noriko_enokido(https://www.instagram.com/noriko_enokido/)

Facebook：facebook.com/enokidonoriko(https://www.facebook.com/enokidonoriko)

【写真展に関するお問い合わせ】

株式会社PICANTE

担当：榎戸教子

mail：thanks.picante@gmail.com

TEL ：03-3438-2717

※取材対応、写真データのご提供も承ります。

【講演会に関するお問い合わせ】

常葉大学 静岡草薙キャンパス学生課内 同窓会事務局

TEL ：054-261-4905

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