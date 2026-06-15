「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に選定

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、このたび、SOMPOアセットマネジメント株式会社が独自に設定する「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に選定されました。

「SOMPOサステナビリティ・インデックス」は、ESG評価に優れる約300銘柄から構成される国内株式型のESG指数です。SOMPOリスクマネジメントが実施する「環境経営調査」と「ESG経営調査」の評価結果等に基づき算出されるESG総合スコアリング（サステナビリティ評価）によって銘柄が選定され、SOMPOアセットマネジメントが株式価値評価を組み合わせて独自に作成されます。

当社グループは「日清オイリオグループビジョン2030」において、事業活動を通じた社会課題の解決により、社会との共有価値を創造し、“生きるエネルギー”をすべての人にお届けする企業グループになることを目指す姿として掲げています。引き続きサステナビリティの実現に向けた取り組みを加速し、当社グループの持続的な成長と社会の持続的な発展を目指していきます。