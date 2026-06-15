境町役場《茨城県境町》境町アートプロジェクト企画展「 粛粲寶の“こだわり”展」開催！

「孤高の画家」と呼ばれた粛粲寶（しゅくさんぽう）は、独特の文人画調の作風で人気を博し、晩年を境町で過ごした新潟出身の画家です。

粛粲寶が残した言葉“内側の線”とはいったい何なのでしょうか？ 本展では、 粛粲寶の弟子である胡牀庵青空子（こしょうあんせいくうし）が所蔵するコレクションの中から“こだわり”の絵画約30点とともに、 粛粲寶が実際に使用した筆などの画材を展示し、内側の線の謎に迫っていきます。

また、子どもから大人まで楽しめるワークショップも開催します。

開催概要

展覧会名： 粛粲寶の“こだわり”展

会期：2026年5月20日(水) ～8月11日(火・祝)

会場：S-Gallery粛粲寶美術館(茨城県猿島郡境町坂花町1455ｰ1)(https://maps.app.goo.gl/fyLGeSFy8iQwWs2r8)

開館時間：

10:00～12:00（入館11:30まで）

13:15～17:00（入館16:30まで）

休館日：毎週月・火曜日、7月22日（水）※7月20日(月・祝)は開館しています

入館料：330円

18歳未満、65歳以上は無料（年齢確認ができるものを提示）

各種障がい者手帳をお持ちの方と付き添い1名無料

主催/企画：境町/境町アートプロジェクト

ワークショップ

〇消しゴムハンコづくり

講師：胡牀庵青空子（S-Gallery 粛粲寶美術館館長）

日時：6月27日（土）１３：３０～15：００

定員：15名（事前予約制）

参加料：無料

場所：S-Lab研修室

詳細は企画展HP(https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page004035.html)をご確認ください

粛粲寶(しゅくさんぽう）略歴

1902年 新潟市西堀に生まれる 本名 水島太一郎

1918年 上京して働きながら大倉商業学校(現:東京経済大学)に学ぶ

1922年 黒田清輝主宰の葵橋洋画研究所 入所

1929年 帝展に初入選

1930年 院展に初入選

1931年 帝展入選、この頃より小林古径に師事する

1933年 奈良の古寺での寄宿生活を送る

1937年 この頃帰京し作家活動を再開するが、以降は画壇を離れ個展を中心に作品を発表

1948年 この頃東京都杉並区久我山に居住

1954年 画号を「粛粲寶」と定める

1972年 パリのギャラリー・ベルネーム・ジューヌで個展を開催

1989年 弟子である故牀庵青空子の住む茨城県境町に転居

1994年 逝去（91歳）

2020年 S-Gallery粛粲寶美術館 開館