《茨城県境町》境町アートプロジェクト企画展「 粛粲寶の“こだわり”展」開催！

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境町役場

《茨城県境町》境町アートプロジェクト企画展「 粛粲寶の“こだわり”展」開催！

「孤高の画家」と呼ばれた粛粲寶（しゅくさんぽう）は、独特の文人画調の作風で人気を博し、晩年を境町で過ごした新潟出身の画家です。


粛粲寶が残した言葉“内側の線”とはいったい何なのでしょうか？　本展では、 粛粲寶の弟子である胡牀庵青空子（こしょうあんせいくうし）が所蔵するコレクションの中から“こだわり”の絵画約30点とともに、 粛粲寶が実際に使用した筆などの画材を展示し、内側の線の謎に迫っていきます。


また、子どもから大人まで楽しめるワークショップも開催します。


開催概要

展覧会名： 粛粲寶の“こだわり”展


会期：2026年5月20日(水) ～8月11日(火・祝)　


会場：S-Gallery粛粲寶美術館(茨城県猿島郡境町坂花町1455ｰ1)(https://maps.app.goo.gl/fyLGeSFy8iQwWs2r8)


開館時間：


　10:00～12:00（入館11:30まで）


　13:15～17:00（入館16:30まで）


休館日：毎週月・火曜日、7月22日（水）※7月20日(月・祝)は開館しています


入館料：330円


　18歳未満、65歳以上は無料（年齢確認ができるものを提示）


　各種障がい者手帳をお持ちの方と付き添い1名無料


主催/企画：境町/境町アートプロジェクト


ワークショップ

〇消しゴムハンコづくり


講師：胡牀庵青空子（S-Gallery 粛粲寶美術館館長）


日時：6月27日（土）１３：３０～15：００


定員：15名（事前予約制）


参加料：無料


場所：S-Lab研修室


詳細は企画展HP(https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page004035.html)をご確認ください


粛粲寶(しゅくさんぽう）略歴

1902年　新潟市西堀に生まれる　本名 水島太一郎


1918年　上京して働きながら大倉商業学校(現:東京経済大学)に学ぶ


1922年　黒田清輝主宰の葵橋洋画研究所 入所


1929年　帝展に初入選


1930年　院展に初入選


1931年　帝展入選、この頃より小林古径に師事する


1933年　奈良の古寺での寄宿生活を送る


1937年　この頃帰京し作家活動を再開するが、以降は画壇を離れ個展を中心に作品を発表


1948年　この頃東京都杉並区久我山に居住


1954年　画号を「粛粲寶」と定める


1972年　パリのギャラリー・ベルネーム・ジューヌで個展を開催


1989年　弟子である故牀庵青空子の住む茨城県境町に転居


1994年　逝去（91歳）


2020年　S-Gallery粛粲寶美術館 開館