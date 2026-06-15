日本で最も美しいリスニングフェス『EACH STORY - THE CAMP - 2026』第一弾出演者発表

合同会社EACH STORY実行委員会

2026年10月3日（土）・4日（日）の2日間、長野県・野辺山高原 五光牧場オートキャンプ場にて開催される野外音楽フェスティバル「EACH STORY - THE CAMP - 2026」の第一弾出演アーティストを発表いたします。

EACH STORYは、標高約1,350mの野辺山高原に位置する五光牧場オートキャンプ場を舞台に開催される、自然と音楽が調和するリスニングフェスティバルです。

広大な草原と森、雄大な山々に囲まれた環境の中で、音楽に深く耳を澄ませながら、それぞれが思い思いの時間を過ごすことを大切にしています。

2019年にスタートしたEACH STORYは、大規模化を目指すのではなく、音楽や自然、食、文化を丁寧に楽しむことのできる場を目指し、口コミを中心に少しずつ成長してきました。

現在では日本全国のみならず海外からも来場者が訪れるフェスティバルとなり、多くのアーティストや音楽ファンから高い評価を得ています。

2026年も来場者数を1,000人限定とし、豊かな自然環境の中で音楽と向き合う特別な2日間をお届けします。

第一弾出演アーティスト

LIVE

Suso Saiz（Spain）

Jonny Nash × Tomo Katsurada（Netherlands / Japan）

Montonn Jira（Thailand）

Kaoru Inoue

COMPUMA

aus

H.Takahashi

and more…

スペインのアンビエント／実験音楽シーンを代表する音楽家 Suso Saiz をはじめ、オランダを拠点に活動する Jonny Nash と、日本の音楽家 Tomo Katsurada による特別編成での出演が決定。

さらにタイを代表する音楽家 Montonn Jira、国内アンビエント／エクスペリメンタルシーンを牽引する Kaoru Inoue、COMPUMA、aus、H.Takahashi らが出演いたします。

今後も国内外から多彩なアーティストの出演発表を予定しています。

自然の中で音楽を深く聴く体験

EACH STORYでは、アンビエント、エクスペリメンタル、フォーク、現代音楽、ダブ、エレクトロニックミュージックなど、ジャンルを横断しながらも「深く聴くこと」をテーマにした独自のプログラムを展開しています。

会場では厳選されたフードやマーケット、キャンプエリアなども展開し、来場者は思い思いの時間を過ごしながら自然と音楽を楽しむことができます。

朝の澄んだ空気、夕暮れに染まる草原、満天の星空。

野辺山高原の自然と共に過ごす時間そのものが、EACH STORYの大きな魅力のひとつです。

開催概要

EACH STORY - THE CAMP - 2026

開催日：2026年10月3日（土）・4日（日）

会場：五光牧場オートキャンプ場(https://maps.app.goo.gl/CLcCXzgQpmXFhieb8?g_st=ipc)

（長野県南佐久郡川上村樋澤1417）

定員：1,000名限定

チケット：

2日通し券 23,000円

当日券 26,000円

公式サイト/チケット販売サイト：

EACH STORY Official Website(https://www.eachstory.net/)

Instagram：

EACH STORY Instagram(https://www.instagram.com/eachstory2026/)

2025 After Movie

EACH STORY - THE CAMP - 2025 After Movie(https://youtu.be/cZjmeEaAmUQ?si=ksXmL5R3hzJI4iCD)

【主催】

EACH STORY 実行委員会