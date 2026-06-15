日曜劇場『VIVANT』第2シーズン、U-NEXTで7月26日より独占見放題配信が決定！

株式会社 U-NEXT(C)TBS

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年7月26日（日）より、堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンを独占見放題配信いたします。放送終了直後から、最新話を順次配信してまいります。

3年ぶりの続編は前作のラストシーン直後からスタート！

2023年7月期に放送された第1シーズンから、3年ぶりの続編となる今作。物語は、前作のラストシーン直後から幕を開けます。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺雅人）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインでした。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”--その裏で一体何が巻き起こっていたのか。その真相が第2シーズンの第1話で明かされます。



本日解禁となった第2シーズンのキービジュアル（KV）には、ドラマの世界観に欠かせない、広大な空と砂漠が広がります。その砂上に悠然と立つキャラクターの視線の先にあるものとは--？ ぜひ本編でお確かめください。

第1シーズン全話のほか、副音声版＆オーディオブックも配信中

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U-NEXTでは、日曜劇場『VIVANT』第1シーズンを全話見放題で配信中です。

あわせて、副音声版『VIVANT別版～副音声で福澤監督が語るVIVANTの世界～』を独占配信中。放送当時ネットをにぎわせた数々の考察や、撮影の舞台裏を、原作・監督の福澤克雄自らが語り尽くす特別版です。さらにノベライズ本『日曜劇場 VIVANT』（上）、（下）のほか、オーディオブック『日曜劇場「VIVANT」ノベライズ』（朗読：小野賢章）も配信中。人気声優・小野賢章による、50を超える登場人物の巧みな演じ分けに注目です。

第2シーズンの放送を前に、ぜひこれらの作品で『VIVANT』の世界をご堪能ください。

＜作品概要＞

日曜劇場『VIVANT』第2シーズン

【放送日時】2026年7月26日（日）スタート ／ 毎週日曜 よる9:00～9:54

【配信形態】放送終了直後から第1話～最新話を独占見放題で順次配信

【スタッフ】

製作著作：TBS

原作・演出・プロデュース：福澤克雄

プロデューサー：飯田和孝

【出演者】堺雅人 ほか

日曜劇場『VIVANT』第1シーズン

【配信形態】全話見放題配信

【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0090400

『VIVANT別版 ～副音声で福澤監督が語るVIVANTの世界～』

【配信形態】独占見放題配信

【配信ページ】https://www.video.unext.jp/title/SID0097085

日曜劇場『VIVANT』ノベライズ 朗読：小野賢章

【配信形態】レンタル配信

【価格】1話 760円（税込）／7日間

【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0199032

※2026年6月20日（土）より全話見放題配信

日曜劇場 VIVANT（上）、（下）

【配信形態】電子書籍（ポイント購入対象作品）

【価格】各巻 1,100円（税込）

【配信ページ】https://video.unext.jp/book/title/BSD0000706367/BID0001210617

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。