『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開を記念したグッズが7月10日（金）より順次発売決定！

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、7月24日（金）全国ロードショーの『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズを7月10日（金）より、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、全国のちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE、映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ他にて、順次発売いたします。

グッズ紹介（一部）

マスコット 各1,870円（左から ハチワレ、うさぎ、ちいかわ）マスコット 各1,870円（左から 古本屋、モモンガ）マスコット 各1,870円（左から ラッコ、くりまんじゅう、シーサー）

マスコット 各2,420円（左から セイレーン／からいお顔、セイレーン／ふつうのお顔）マスコット 2,420円（島二郎）

マスコット 各1,540円（左から ヒトハ、フタバ）マスコット 1,650円（人魚）

ちょっと大きなセイレーンぬいぐるみ 3,410円どっしりおすわり島二郎ぬいぐるみ 3,190円

ウロコ型のアクセサリーポーチ 2,750円人魚のうろこ～永遠のお守り～ 770円

昆布フリル付き2個セットポーチ 2,200円人魚の島のリゾートバッグ 4,400円

フォンタブ付きビーズストラップ 3種 各1,320円3連アクリルチャーム 2種 各1,320円

コクーングラス 2種 各1,980円吸水ボトルタオル 2種 各1,320円

メタルクリアファイル 2種 各440円大きめステッカー 12種 各440円

ミニソフビフィギュアコレクション（全10種） 単品各550円／BOX5,500円

セイレーン光るキーホルダー 1,320円

※7月24日販売開始

LEDルームライト 6,600円

※7月24日販売開始 ※本商品は劇場物販での取り扱いは予定していません

本リリースでは一部のアイテムを掲載しています。

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』すべてのグッズ情報は下記のサイトよりご覧ください。

グッズ・取り扱い店舗情報 :https://chiikawa-info.jp/p26/ck_movie/

※記載価格はすべて税込みです。

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

ノベルティ情報

ノベルティ１.おかおバッジ（全4種）

商品を8,800円（税込）以上ご購入で「おかおバッジ（全4種）」をランダムで1個プレゼント！

※CHIIKAWA SHOP in TAIPEIでは2500TWD以上の購入で配布となります。

・配布開始日：7月10日（金）

・対象店舗：ちいかわマーケット（オンラインストア）※11時開始

ちいかわらんど（15店舗）

キデイランド大阪梅田店 POP UP SHOP1

映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE

CHIIKAWA SHOP in TAIPEI

ノベルティ２.トレーディングカード（全6種）

商品を2,200円（税込）ご購入ごとに「トレーディングカード（全6種）」をランダムで1枚プレゼント！

※CHIIKAWA SHOP in TAIPEIでは800TWDごとの購入で配布となります。

・配布開始日：7月10日（金）

・対象店舗：ちいかわらんど（15店舗）

キデイランド大阪梅田店 POP UP SHOP1

映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE

CHIIKAWA SHOP in TAIPEI

ノベルティ３.ミニうきわ（全1種）

商品を3,300円（税込）以上ご購入で「ミニうきわ（全1種）」を1個プレゼント！

・配布開始日：7月10日（金）

・対象店舗：ちいかわマーケット（オンラインストア）※11時開始

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

※「映画ちいかわ」を含めた「ちいかわ」関連商品をお買い上げのお客様が対象です。

※お会計の合算・分割はできません。

※お一人様1会計につきランダムで1個のお渡しとなります。

※カプセルトイ筐体でのご購入は対象外となります。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

※対象の店舗以外ではノベルティは付きません。予めご了承ください。

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開記念グッズ販売概要

◆発売日：2026年7月10日（金）

◆販売場所

＜オンラインストア＞ ※11時より発売

〇ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」 https://chiikawamarket.jp/

＜取り扱い店舗＞

〇ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」

原宿店、大阪梅田店（※8月6日より販売）、福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、名古屋パルコ店、仙台パルコ店、札幌パルコ店、横浜店、広島パルコ店、心斎橋パルコ店、新宿店、金沢フォーラス店、池袋パルコ店、越谷レイクタウン店

〇キデイランド大阪梅田店 POP UP SHOP1

※8月5日まで

〇映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE

イオンモール新潟亀田インター、イオンモール倉敷、イオンモール日吉津、イオンモール橿原、スパリゾート ハワイアンズ ビッグアロハ、イオンレイクタウンkaze、イオンモール須坂、イオンモール福岡、イオンモール大高、イオンモール各務原インター、イオンモール宮崎、イオンモール広島府中、イオンモール甲府昭和、イオンモールKYOTO Sakura館、イオンモール新利府 南館、華山1914文創產業園區 藝術西街

〇映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ

TOHOシネマズ南大沢、TOHOシネマズ仙台、TOHOシネマズ流山おおたかの森、TOHOシネマズ川崎、TOHOシネマズららぽーと横浜、TOHOシネマズ名古屋栄、TOHOシネマズ津島、TOHOシネマズ木曽川、TOHOシネマズ岐阜、TOHOシネマズモレラ岐阜、TOHOシネマズ泉北、TOHOシネマズ鳳、TOHOシネマズくずはモール、TOHOシネマズ二条、TOHOシネマズ岡南(こうなん)、TOHOシネマズ緑井、TOHOシネマズ高知、TOHOシネマズ天神・ソラリア館、TOHOシネマズ直方、TOHOシネマズららぽーと福岡、TOHOシネマズ長崎、TOHOシネマズ大分わさだ、TOHOシネマズ宇城、TOHOシネマズサンストリート浜北、TOHOシネマズ日本橋

〇お台場ファンライジング

ちいかわお台場商店 22階店

ちいかわお台場商店 1階フジテレビ モール店

※7月25日より販売

〇全国の劇場物販

※7月24日より販売

〇CHIIKAWA SHOP in TAIPEI



各会場の会期や最新の商品の取り扱い状況については、下記サイトよりご確認ください。

グッズ・取り扱い店舗情報 :https://chiikawa-info.jp/p26/ck_movie/

【劇場物販：注意事項】

※劇場での販売商品の数には限りがございます。上映期間中であっても、販売を終了させていただく場合がご

ざいます。

※劇場販売に関して、各劇場にて一時的に完売となっていた場合でも予告なく再入荷する場合がございます。

※各劇場では、事故・混乱防止のため、整列や販売時間など告知なく制限を設けさせていただく場合がござい

ます。スタッフの指示に従っていただきますようご協力をお願いいたします。

※劇場販売に関して、当日の販売状況によってお並びいただいてもご購入いただけない場合がございます。予

めご了承ください。

※劇場販売に関して、一部取り扱いの無い劇場、商品がございます。

※お客さまのご都合および、購入後のキャンセル・ご返金等はできかねます。

※各劇場周辺・施設入口での深夜・早朝からの待機、整列等は、近隣ならびに他の施設利用者のご迷惑となり

ますのでお控えください。

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開情報

2026年7月24日（金）全国公開

公式サイト：https://chiikawa.toho-movie.jp/

◆ストーリー

ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、

突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやって来る。

ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。

「島でのカンタンな討伐で 100 倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いものみーんな実質無料」といった

言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。

チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同を待ち受けていたものとは…!?

ちいかわとは

「ちいかわ」は人気イラストレーター・ナガノが描くSNS発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

〇関連サイト

ちいかわ公式総合情報サイト「ちいかわインフォ」：https://chiikawa-info.jp/

公式通販「ちいかわマーケット」：https://chiikawamarket.jp/

ちいかわグッズ公式X：https://x.com/chiikawa_kouhou

【お客様から本件に関するお問い合わせ】

〇商品に関するご質問、お問い合わせは下記URLのメールフォームにてお願いします。

https://grayparkaservice.com/pages/contact

〇当社運営の「ちいかわマーケット」に関するお問い合わせは、下記URLよりお願いします。

https://chiikawamarket.jp/pages/support

【株式会社グレイ・パーカー・サービス 会社概要】

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作

セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営

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