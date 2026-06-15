新人Vtuber「乙花ゆうり」のティザーPV公開＆初配信日決定！デビュー配信は6/23(火)19:00から！

写真拡大 (全6枚)

合同会社New Meta

合同会社New Meta(本社:神奈川県横浜市　代表:伊藤俊樹)が運営するアイドル活動に特化したVtuber事務所「にゅ～めた」より「乙花ゆうり」がデビューします。

ゆるふわギャル系アイドルVtuber「乙花ゆうり」




プロフィール

名前:乙花ゆうり


誕生日:6月23日


身長:154cm



高校３年生、夢見る学生アイドルVtuber


夢は、みんなから愛されるトップアイドルになること。


ほんわかマイペースなギャル。


基本的にいつもハッピーで天真爛漫な性格だが、努力家でどんなことにも全力で挑戦する。


特技はご飯を美味しく食べること。


おうちで2匹の愛猫とゴロゴロするのも至高の時間。


主な配信:歌・料理・ゲーム



Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@otohanayuuri(https://www.youtube.com/@otohanayuuri)


X：https://x.com/otohanayuuri(https://x.com/otohanayuuri)




ティザーPV公開


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pncWkhiJrfA ]

配信に向けて、ティザーPVを公開しました。


ティザーPVでは乙花ゆうりのポップで明るい印象と、学生特有のエモさが伝わる内容となっている。




初配信は6/23(火)19:00より配信開始！




■配信日時2026年6月23日(火)19:00~
■配信URL:https://www.youtube.com/live/9PTdl5HXA1E(https://www.youtube.com/live/9PTdl5HXA1E)




・イラストレーター＆Live2Dモデレーター


藤崎ひかり　様(https://x.com/pedori3)



・ティザーPV制作


hlnt / せいや 様(https://x.com/hlnt6)


AYAMUYA 様(https://x.com/_AYAMUYA)



・サムネイル、サインロゴデザイン


morePUT 様(https://x.com/moreput122)



・BGM


ハム 様(https://x.com/hamu_lr)








アイドルVtuber事務所「にゅ～めた」とは


「十人十色の『カワイイ』と紡ぐ、日常の隣にある、もう一つの世界。」


にゅ～めたは、「日常のすぐそばにある、ときめきと安心感」をコンセプトに掲げるアイドルVtuberグループです。


多様な魅力を持つタレントたちが所属し、それぞれの個性を活かしたコンテンツを通じて、リスナーのとの間に強固な絆を築いていきます。


ただ見上げるだけのスターではなく、日々の配信を通じて一緒に笑い、一緒に歩んでいける関係性であること。


私たちが目指すのは、誰もが素直に「好き」を表現し、優しく迎え入れられる場所の創造です。


優しさと熱量に満ちた新時代のポップカルチャーを創出します。



公式SNS


X:https://x.com/NewMeta_Pro


HP:近日公開予定



・会社概要


会社名:合同会社New Meta


住所:神奈川県横浜市西区北幸２丁目１０番４８号むつみビル３階



・本件に関するお問い合わせ窓口


support-company@newmeta.jp