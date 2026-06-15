新人Vtuber「乙花ゆうり」のティザーPV公開＆初配信日決定！デビュー配信は6/23(火)19:00から！

ゆるふわギャル系アイドルVtuber「乙花ゆうり」

プロフィール

合同会社New Meta合同会社New Meta(本社:神奈川県横浜市 代表:伊藤俊樹)が運営するアイドル活動に特化したVtuber事務所「にゅ～めた」より「乙花ゆうり」がデビューします。

名前:乙花ゆうり

誕生日:6月23日

身長:154cm

高校３年生、夢見る学生アイドルVtuber

夢は、みんなから愛されるトップアイドルになること。

ほんわかマイペースなギャル。

基本的にいつもハッピーで天真爛漫な性格だが、努力家でどんなことにも全力で挑戦する。

特技はご飯を美味しく食べること。

おうちで2匹の愛猫とゴロゴロするのも至高の時間。

主な配信:歌・料理・ゲーム

Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@otohanayuuri(https://www.youtube.com/@otohanayuuri)

X：https://x.com/otohanayuuri(https://x.com/otohanayuuri)

ティザーPV公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pncWkhiJrfA ]

配信に向けて、ティザーPVを公開しました。

ティザーPVでは乙花ゆうりのポップで明るい印象と、学生特有のエモさが伝わる内容となっている。

初配信は6/23(火)19:00より配信開始！

■配信日時2026年6月23日(火)19:00~■配信URL:https://www.youtube.com/live/9PTdl5HXA1E(https://www.youtube.com/live/9PTdl5HXA1E)

・イラストレーター＆Live2Dモデレーター

藤崎ひかり 様(https://x.com/pedori3)

・ティザーPV制作

hlnt / せいや 様(https://x.com/hlnt6)

AYAMUYA 様(https://x.com/_AYAMUYA)

・サムネイル、サインロゴデザイン

morePUT 様(https://x.com/moreput122)

・BGM

ハム 様(https://x.com/hamu_lr)

アイドルVtuber事務所「にゅ～めた」とは

「十人十色の『カワイイ』と紡ぐ、日常の隣にある、もう一つの世界。」

にゅ～めたは、「日常のすぐそばにある、ときめきと安心感」をコンセプトに掲げるアイドルVtuberグループです。

多様な魅力を持つタレントたちが所属し、それぞれの個性を活かしたコンテンツを通じて、リスナーのとの間に強固な絆を築いていきます。

ただ見上げるだけのスターではなく、日々の配信を通じて一緒に笑い、一緒に歩んでいける関係性であること。

私たちが目指すのは、誰もが素直に「好き」を表現し、優しく迎え入れられる場所の創造です。

優しさと熱量に満ちた新時代のポップカルチャーを創出します。

公式SNS

X:https://x.com/NewMeta_Pro

HP:近日公開予定

・会社概要

会社名:合同会社New Meta

住所:神奈川県横浜市西区北幸２丁目１０番４８号むつみビル３階

・本件に関するお問い合わせ窓口

support-company@newmeta.jp