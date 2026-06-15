DMM GAMESによる3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』において『エンジェリックリンク』とのコラボイベント開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、2026年6月15日(月)より 3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』にて、『エンジェリックリンク』とのコラボイベントを開始しました。

▼公式サイト：https://jewepri-re.com/

▼公式X：https://x.com/JewePri_RE

▼『エンジェリックリンク』コラボイベントが開催！

2026年6月15日(月)より、『エンジェリックリンク』とのコラボを開催いたします！

『エンジェリックリンク』より「ルシフェル」「ベリアル」「マステマ」が登場！

イベントをプレイするとSSR「ベリアル」がもらえる！

さらに、期間限定ガチャでSSR「ルシフェル」やマステマのSSRレガリアも獲得可能です！

また、『エンジェリックリンク』と『宝石姫Reincarnation』をプレイして

それぞれのミッションをクリアすることで、お互いのゲームで豪華報酬を受け取ることが可能です！

▼【期間限定】「ルシフェル登場記念ガチャ」開催！

『エンジェリックリンク』より「ルシフェル」が登場！

「ルシフェル登場記念ガチャ」を引きゲージがMAXとなると、SSRルシフェルを獲得可能です！

【元・天使軍リーダー】ルシフェルがエニグマ陣営の【明星】アタッカーとして参戦！！

EXスキル「ブライトモーニングスター」では、

専用バフ「ウォーミングアップ」の蓄積数に応じて威力と範囲が強化される超絶威力の殴打を繰り出し、最大威力で攻撃力の1600％のダメージを与えます。

さらに、スキルLv3でシールド破壊、必中が付与。

そして、専用装備スキルでEXスキルが無敵を貫通します！

また、コラボキャラクター「ベリアル」と一緒に編成することでさらなるメリットも！

▼ベリアル登場！

『エンジェリックリンク』より「ベリアル」が登場！

ゲーム内で開催されているコラボイベントをプレイすることでSSRベリアルを獲得可能です！

防御と回復はお任せ！ 一人二役ヒーラー！

ベリアルは前列配置で味方を護りつつ回復も行うタンクタイプ、

後列配置で回復力が強化されたヒーラータイプとして動きます。

▼レガリア「水辺の夜昂練習」登場！

コラボキャラに加え、「マステマ」の描きおろしイラストを使用したコラボレガリア

「水辺の夜昂練習」が登場！

このレガリアは陣営を問わず全宝石姫に装備可能！

「水辺の夜昂練習」のスキル効果は、

戦闘開始時、味方全員の【攻撃力+200%】（10秒間）、敵全体に装備者の攻撃力300%のダメージ、

さらに装備者の陣営がエニグマだった場合、【毎秒SP200回復】

EXスキル発動時、自身の攻撃力6000％のダメージを敵全体に与えるようになります！

▼『コラボ記念無料10連ガチャ』を開催！

2026年6月15日(月)メンテナンス終了後 ～ 7月5日(日)23:59まで

コラボ開催を記念して「1日1回無料10連ガチャ」を開催！

コラボ期間中に毎日ログインすると、最大210連！毎日無料10連ガチャを引くことができます。

また、ラインナップにはフェス限定宝石姫も！

さらに、前後半で限定宝石姫のラインナップが切り替わるため、ぜひどちらもお見逃しなく！

▼宝石姫Reincarnationとは？

登録者数80万人を超える宝石姫の完全新作。宝石姫達との新たなる物語がはじまります。

育成素材や経験値は、放置で入手できるのに、宝石姫が可愛くて見逃せない3D放置RPGです。

ライトユーザーでも楽しめるオートバトルを搭載し、やりこみ要素も満載ですので、皆様に楽しんで頂けるような作品となっております。

▼各アプリストアで配信中！

・App Store版

https://apps.apple.com/jp/app/id1616123814

・Google Play版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess

▼ゲーム起動はこちら！

https://games.dmm.com/detail/jeweprire

▼公式サイト

https://jewepri-re.com/

▼公式X

https://x.com/JewePri_RE

▼製品概要

タイトル：宝石姫Reincarnation

ジャンル：目が離せなくなる放置ゲーム

プラットフォーム：PC (ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版) / App Store / Google Play

権利表記：(C)2022 EXNOA LLC

販売価格：基本無料 (一部アプリ内課金有り)

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