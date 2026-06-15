【生成AI】著作権の新制度「クリエイター登録制度」とは？実務での活用に備えよう！6/29（月）好評セミナー「基礎から学ぶ生成AI時代の著作権Vol.4」のアーカイブ映像を無料配信!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は6月29日（月）、クリエイターの方やAI作品を安心して使いたい方などを対象に、6月1日（月）に実施したオンラインセミナー「基礎から学ぶ生成AI時代の著作権Vol.4 ～2026年の常識に先回り！クリエイター登録制度とは？～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175306/?rls)」のアーカイブ映像を無料配信します。



近年、急速に普及した生成AI。非常に便利ではあるものの、何がOKで何がNGなのか、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。そこでC&R社では、生成AIの制作物における著作権を解説するセミナーを開催しました。



講師は知的財産管理技能士の長谷川 万紀子氏。本シリーズ最終回のVol.4では、著作権の新制度「個人クリエイター等権利情報登録制度」の概要や連動する裁定制度について、実務での活用イメージを交えながらわかりやすく解説しました。この新制度は、生成AIの普及に伴い、著作権の帰属や権利処理の複雑化が進む中、クリエイター個人が自身の権利情報を適切に管理し、第三者との利用調整を円滑に行うための仕組みとして、2026年から始まりました。生成AI時代の著作権における“これからのスタンダード”を理解する回となっています。AI活用やクリエイティブ制作に携わるすべての方におすすめです。ご興味をお持ちの方はぜひご視聴ください。



＜セミナーの内容＞

・著作権の新制度「個人クリエイター等権利情報登録制度」の概要と裁定制度



＜こんな方におすすめ＞

・クリエイティブ制作をしている方

・他の作品を使用する機会がある方

・クライアントワークに関わる方

・AI×著作権の“最低限”を一気に押さえたい

・AI作品を安心して使いたい

・新しい著作権制度をサクッと理解したい



※アーカイブ配信のため、ご質問には対応していません。

【アーカイブ録画配信】基礎から学ぶ生成AI時代の著作権Vol.4 ～2026年の常識に先回り！クリエイター登録制度とは？～

■日時

2026年6月29日（月）12：00～13：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

知的財産管理技能士

長谷川 万紀子（はせがわ・まきこ）氏

大手プラントエンジニアリング企業にて、研究開発に携わった後、知的財産部にて特許出願等に携わる。知財担当者として、社長直下の新規事業立ち上げに参画し、悪戦苦闘しながら、法務、開発、営業等とチームになり、外部のコンサルタントよりビジネスモデルの作り方などを学ぶ。ブランド創出や、マーケティング等、ビジネス全体の考え方を学ぶうち、知的財産は、単に権利を保護し、リスクを回避するだけでなく、企業価値の指標でもある事を知り、知財の面白さと重要性に惹かれる。生成AI時代、知的財産の1つである、著作権は、誰もが知っておくべきITリテラシーの一部だと感じ、初学者向けの研修等を行う。

＜資格＞

・知的財産管理技能士 2級

・ビジネス著作権検定 上級



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175306/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175306/?rls)

※締切： 2026年6月29日（月） 13：00



＜関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「生成AI時代の著作権」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼色ってなに？から始める色彩講座【eラーニング】 ～ゼロから学べる、デザイン初心者のための色彩入門～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162973/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162973/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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