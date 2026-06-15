『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』ユーザー協力型イベント「悪魔塔覇戦」開催！強力なスキルを持つ新キャラが獲得できる「レガリアガチャ」も登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて本日6月15日（月）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新しいイベントが開催されたことをお知らせいたします。

■「悪魔塔覇戦」開催！

ユーザー協力型イベント「悪魔塔覇戦」を開催！

階層の攻略に貢献したユーザーに「いいね！」を送ることができます！

「セルバート」が待ち受ける塔に、全ユーザーで力を合わせて挑戦し、豪華報酬を獲得しましょう！

・武器3枠目の解放に必要な「神装臨界の鍵」

・「スヴェル」が登場する特別エピソード解放アイテム「新たなるページ」

・イベント終了後、「いいね！」の数に応じて獲得できる、イベントボス「セルバート」をモチーフとした特別な「いいね！勲章」

さまざまな報酬が獲得できる塔覇戦イベント、ぜひお楽しみください！

【開催期間】6月15日（月）メンテナンス終了後～6月23日（火）12:59まで

■イベント連動「レガリアガチャ」登場！

新キャラ「ゼロ IF」と「ペンテ」が登場！

超神絆スキル持ちの魂友、パラレルIFシリーズ「ゼロ IF」

EXCEEDスキル持ちの神器、ストレンジャー「ペンテ」

強力なスキルを持つ新キャラ2人が登場する『レガリアガチャ』に、ぜひご期待ください！

▼SSR魂友「ゼロIF」

▼SSR神器「ペンテ」

■期間限定パック2種販売開始！

■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。

創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/cravesaga

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）

(C)2022 EXNOA LLC

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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：

https://crave-saga.jp/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：

https://x.com/CraveSaga

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：

https://www.instagram.com/crave_saga/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@crave-saga