『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』ユーザー協力型イベント「悪魔塔覇戦」開催！強力なスキルを持つ新キャラが獲得できる「レガリアガチャ」も登場！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて本日6月15日（月）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新しいイベントが開催されたことをお知らせいたします。
■「悪魔塔覇戦」開催！
ユーザー協力型イベント「悪魔塔覇戦」を開催！
階層の攻略に貢献したユーザーに「いいね！」を送ることができます！
「セルバート」が待ち受ける塔に、全ユーザーで力を合わせて挑戦し、豪華報酬を獲得しましょう！
・武器3枠目の解放に必要な「神装臨界の鍵」
・「スヴェル」が登場する特別エピソード解放アイテム「新たなるページ」
・イベント終了後、「いいね！」の数に応じて獲得できる、イベントボス「セルバート」をモチーフとした特別な「いいね！勲章」
さまざまな報酬が獲得できる塔覇戦イベント、ぜひお楽しみください！
【開催期間】6月15日（月）メンテナンス終了後～6月23日（火）12:59まで
■イベント連動「レガリアガチャ」登場！
新キャラ「ゼロ IF」と「ペンテ」が登場！
超神絆スキル持ちの魂友、パラレルIFシリーズ「ゼロ IF」
EXCEEDスキル持ちの神器、ストレンジャー「ペンテ」
強力なスキルを持つ新キャラ2人が登場する『レガリアガチャ』に、ぜひご期待ください！
▼SSR魂友「ゼロIF」
▼SSR神器「ペンテ」
■期間限定パック2種販売開始！
■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは
男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。
多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、
欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。
創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、
導師として救世の旅に出る！
絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/cravesaga
■ゲーム概要
タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』
ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG
プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）
利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）
ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）
(C)2022 EXNOA LLC
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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：
https://crave-saga.jp/
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：
https://x.com/CraveSaga
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：
https://www.instagram.com/crave_saga/
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：
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