【プレスリリース】株式会社noah、ゲームを共通言語に世代間ギャップを解消する新サービス「アソビジネス」を提供開始

株式会社noah

株式会社noahは、Z世代社員の早期離職防止と定着支援を目的とした新サービス「アソビジネス」の提供を開始いたしました。

本サービスは、ゲームを中心としたイベント企画や伴走支援を通じて、世代間のコミュニケーションギャップを解消し、企業の採用力・定着力強化をサポートします。

1. サービス提供の背景

近年、若手社員に対して「社内イベントが盛り上がらない」「何を考えているかわからない」「早期離職が止まらない」といった悩みを抱える企業が増加しています。ハラスメントへの懸念から従来の飲みニケーションが機能しづらくなり、管理職と若手社員の心理的距離が拡大していることが背景にあります。また、「この会社で成長できるイメージが湧かない」といった理由での内定辞退や、社風とのミスマッチによる入社後の孤立も課題となっています。

さらに、採用に困っている企業の共通の悩みとして、社員が「自分の会社を紹介したい」と思えるほどの社内活性化ができておらず、紹介リスクを感じてしまっていることで、紹介・リファラル採用が採れないという現状があります。

このような構造的なミスマッチやコミュニケーションの壁を打破し、採用コストが高騰する中で定着率を向上させ、社員自らが紹介したくなる組織風土を醸成するため、noahは「アソビジネス」を展開しました。

2. 「アソビジネス」の3つの特徴

本サービスは、ゲームを戦略的な共通言語とし、若手が本音で話せる「Zたい（絶対）辞めない」組織の仕組みを以下の3つの柱で構築します。

3. プランと期待される効果

- イベント企画・運営（戦略的交流）部署間の壁を壊す戦略的交流イベントをワンストップでプロデュースします。誰でも参加しやすい「イラストチェイナー」などのパーティーゲームから、謎解き、さらにはFPSゲームや格闘ゲームなどの本格的なeスポーツまで、組織の課題や参加層に合わせたコンテンツを提供します。- トレンド共有・相談（心理的安全性）若手のリアルなトレンドワード（Z世代用語）の共有や、管理職向けの若手への接し方相談会を実施。外部人材だからこそ本音が話せる窓口を提供し、マネジメント層の心理的負担を軽減します。- 採用・定着支援（人材育成）採用代行や営業支援のプロの知見を活かし、新卒研修や年間を通じた最適な人材育成プランを策定。入社前の内定者フォローから入社後の伴走までを一貫して行います。

本サービスでは、企業のニーズに合わせて2つのプランをご用意しています。

- ミニマム4ヶ月プラン（月額200,000円）：短期集中で組織の勢いを取り戻す企画・運営特化型プラン。- 12ヶ月伴走プラン（月額150,000円/推奨）：1年かけて組織文化を再構築し、中長期的なエンゲージメント向上を実現するプラン。

導入により、若手社員の大切にされている感が醸成され、早期離職の大幅な減少や内定辞退の抑制が期待できます。さらに、社内コミュニティが活性化することで、社員自らが「この会社を友人に紹介したい」と思えるようになり、リファラル・新卒採用の広告費削減といった金銭的コストの削減効果も見込めます。

また、イベント企画から当日のファシリテーションまで一気通貫で代行するため、人事担当者はゼロから手探りで企画する膨大な工数を削減でき、制度設計などのコア業務に集中することが可能になります。

まずは１回だけイベントを試してみたいといったスポットでのご依頼や、自社の課題に合わせた最適なプランへのカスタマイズなども可能となっておりますのでお気軽にご相談ください。

株式会社noahは、「アソビジネス」を通じて、世代を超えたスムーズな連携が可能なフラットな職場作りと、Z世代に選ばれ長く育つ強い組織作りを支援してまいります。

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