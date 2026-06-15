CHANSUNG(2PM)ソロコンサート「DAWN～The First Step～」Live Blu-rayが2026.7.29に発売決定！

株式会社HIAN

2026年7月29日(水)、CHANSUNG(2PM)のソロコンサート「CHANSUNG(2PM) 2025 Japan Tour 『DAWN～The First Step～』」の模様を収録したLive Blu-rayの発売が決定いたしました。

今回のBlu-ray最大の見どころは、同じ2PMメンバーであるJun. Kがスペシャルゲストとして出演した貴重なコラボステージ！グループ活動のみならず、それぞれがソロアーティストとしても活躍を続ける2PM。そのメンバー同士によるステージ共演は、会場に集まったファンから大きな歓声を集めました。長年にわたり築き上げてきた絆と圧倒的な存在感が生み出すパフォーマンスは、本公演を象徴するハイライトの一つとなっています。

さらに、アニメ『Re: Monster』主題歌「Into the Fire」で共演したAK-69、CHANGMIN(2AM)もゲスト出演しジャンルを超えた豪華アーティストによる共演が実現しました。

ライブ本編では、チャンソン初のソロフルアルバム「DAWN」の楽曲をはじめ、2PMの人気楽曲を含む全24曲を披露。CHANSUNGならではの繊細な表現力と力強いパフォーマンスで観客を魅了した、見応えある内容となっています。

また、特典映像として「Behind The Scenes」を収録。リハーサルや舞台裏、公演当日の様子など、ステージでは見ることのできない貴重な姿を収めています。

ソロアーティストCHANSUNGの新たな挑戦、そして2PMメンバーJun. Kとの特別な共演を記録した永久保存版の映像作品に、ぜひご注目ください！

なお、HMV&BOOKS online限定の特典イベント開催も決定しております。

イベント詳細は下記をご確認ください。

＜商品概要＞

Live Blu-ray

「CHANSUNG(2PM) 2025 Japan Tour [DAWN～The First Step～]@TACHIKAWA STAGE GARDEN

【発売日】

2026年7月29日(水)

【２形態】

◆FC限定 完全生産限定盤 [Blu-ray + Photobook]

◆通常盤 [Blu-ray]

※Blu-rayの収録内容は2形態とも同じ内容となります。

【収録時間】

本編 約139分 / 特典映像 : BEHIND THE SCENES 約11分

【収録曲】

01. Treasure

02. Fireworks

03. THAT JOY

04. Angel

05. Miss You

06. MAKE LOVE

07. Life Race -JP Ver.-

08. Love The Way U Move

09. Forget-me-not

10. My Everything

11. Tell Me Your Reason -JP Ver.-

12. Oh

13. 甘く 切なく 強く feat. Jun. K

14. R&B ME -Performed by Jun. K-

15. ミダレテミナ BOYTOY crazy mix -Performed with Jun. K-

16. My House

17. I’m your man

18. HIGHER

19. Into the Fire -Performed with AK-69 & CHANGMIN(2AM)-

20. Baby

21. Mine

22. Fine -JP Ver.-

23. Shining Star

24. Mayday

◆FC限定 完全生産限定盤 [Blu-ray + Photobook]

※「CHANSUNG(2PM) JAPAN OFFICIAL FANCLUB」会員様が対象となります。

※2026年7月5日(日)23:59までにご予約いただいた場合、確実に商品をご用意できます。以降は発売日前でも予定数量に達し次第予約終了となりますので、お早めにご予約ください。

価格 : 9,900円(税込)

品番 : HIBD-0007

仕様 : Blu-ray 1枚組 / 8Pブックレット(FC限定盤) / 24Pフォトブック 封入

◆通常盤 [Blu-ray]

価格 : 8,800円(税込)

品番 : HIBD-0008

仕様 : Blu-ray 1枚組 / 8Pブックレット(通常盤) 封入

＜HMV&BOOKS online限定予約特典＞

期間内にHMV&BOOKS onlineにて対象商品をご予約いただいた方の中から、

[抽選]または[先着]で以下の特典にご参加いただけます。

【対象特典】

＜FC限定 完全生産限定盤対象＞

１.[抽選] 韓国式サイン会（各会場50名様）

２.[抽選] ツーショットチェキ撮影会（各会場30名様）

＜通常盤対象＞

３.[抽選] お名前コールメッセージ動画プレゼント（50名様）

４.[先着] ハイタッチ＋フォトカードお渡し会（各会場300名様）

【イベント開催日程】

＜東京＞2026年8月18日(火)HMV＆BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース

13:00～ 韓国式サイン会/当選：50名様

15:30～ ツーショットチェキ撮影会/当選：30名様

16:30～＜1部＞ハイタッチ＋フォトカードお渡し会/先着：150名様

17:00～＜2部＞ハイタッチ＋フォトカードお渡し会/先着：150名様

＜大阪＞2026年8月21日(金)HMV＆BOOKS NAMBAイベントスペース

13:00～ 韓国式サイン会/当選：50名様

15:30～ ツーショットチェキ撮影会/当選：30名様

16:30～＜1部＞ハイタッチ＋フォトカードお渡し会/先着：150名様

17:00～＜2部＞ハイタッチ＋フォトカードお渡し会/先着：150名様

＜愛知＞2026年8月22日(土)東別院テラスホール

16:00～＜1部＞ハイタッチ＋フォトカードお渡し会/先着：150名様

20:30～＜2部＞ハイタッチ＋フォトカードお渡し会/先着：150名様

【受付期間】

＜抽選予約受付期間＞

2026年6月15日(月)18:00～7月5日(日)23:59

▼「韓国式サイン会」の詳細はこちら

https://chansung.jp/news/detail/gpk1xry9mLCZjV4bn8vj

▼「ツーショットチェキ撮影会」の詳細はこちら

https://chansung.jp/news/detail/RFbcRJ7WLaNbIJyS6S09

▼「お名前コールメッセージ動画プレゼント」の詳細はこちら

https://chansung.jp/news/detail/CVZYQyeJR1M0PeWS80uh

＜先着予約受付期間＞

2026年7月6日(月)18:00～規定数に達し次第終了

※「ハイタッチ＋フォトカードお渡し会」の詳細は後日ご案内いたします。