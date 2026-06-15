世界最高峰の自転車ロードレース「ツール・ド・フランス」をWOWOWオンデマンドにて配信決定

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均）は、世界最高峰の自転車ロードレース「ツール・ド・フランス」を、WOWOWオンデマンドで配信することを決定いたしました。7月4日（土）の大会初日から、パリでのフィニッシュとなる26日（日）まで、全21ステージを連日生中継でお届けします。

今年は、昨年の大会覇者で通算5回目の総合優勝を目指すタデイ・ポガチャルと、王座奪還を期すヨナス・ヴィンゲゴーによる「2強対決」が最大の焦点です。100年以上の歴史を誇るスポーツイベントの熱戦の模様をぜひWOWOWオンデマンドでお楽しみください。

■配信概要

・配信期間： 7月4日（土）～26日（日）※7月13日（月）、20日（月）は休息日のため配信なし

・配信内容： 全21ステージを実況・解説付きでWOWOWオンデマンドにてライブ配信

・無料配信： 7月4日（土）の第1ステージ、5日（日）の第2ステージ

※WOWOWでの放送予定はございません。

■「ツール・ド・フランス」概要

1903年に初開催された世界最高峰の自転車ロードレース。毎年7月にフランスおよび周辺諸国を舞台に開催されます。連日「ステージ」と呼ばれるレースが開催され、首位の選手のみが着用を許される黄色のジャージ「マイヨ・ジョーヌ」の獲得を目指して熾烈な競争を繰り広げます。

2026年大会は史上初となるスペイン・バルセロナからスタート、カタルーニャ地方でレースが開催された後、ピレネー山脈を越えてフランスに入ります。大会終盤には数々の激戦が繰り広げられた峠「ラルプ・デュエズ」を舞台とするステージが2日連続で開催されます。最終日はパリ・シャンゼリゼでの華々しいフィニッシュを迎えます。

WOWOWは、今後もスポーツ番組の充実を図り、アスリートの活躍とエンターテインメントの感動をお客さまにお届けしてまいります。

※配信予定等の詳細は、以下のサイトをご確認ください。

WOWOWオンデマンド：https://wod.wowow.co.jp/genre/tourdefrance