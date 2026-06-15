newmo、大阪初の自動運転拠点「JOTO Base（城東ベース）」を開設

newmo株式会社

大阪で約1,000台のタクシー事業を展開するnewmo株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：青柳直樹、以下「newmo」）は、自動運転タクシーの実現に向けた大阪初の拠点として「newmo Autonomy JOTO Base（城東ベース）」を開設いたしました。5月のプレオープンを経て、本日6月15日に正式オープンとなります。

■ 自動運転社会実装のハブとなる「JOTO Base」の位置づけ

「JOTO Base」は、newmoが2028年の商用運行開始を目指す自動運転タクシーの実現に向けた、大阪市および堺市におけるデータ収集・実証のハブ拠点として機能します。データ収集車両および自動運転車両を配備し、走行データの収集と実証走行拠点の双方を担います。

本施設は、通常のタクシー営業所とは異なる専用拠点として整備されており、施設内での車両調整等が実施可能です。また、本拠点から徒歩3分の距離にあるタクシー営業所「夢洲交通 森ノ宮営業所」とも統合的に連携し、効率的なデータ収集およびモデル構築のためのオペレーションを実現します。

■ 「JOTO Base」施設概要

名称： newmo Autonomy JOTO Base

所在地： 〒536-0022 大阪府大阪市城東区永田2-10-17

施設構成：

■ 最初の取り組み：ライドシェアドライバーによるデータ収集

- 1階 ガレージ：約15台の車両を収容可能なスペース。現在はデータ収集車両3台を配備し、今後順次増車予定。今秋には新型の自動運転車両の配備を予定しています。- 2階 オフィス・休憩所：データ収集を担当するドライバーの休憩スペースや、スタッフの業務環境を完備。

JOTO Baseにおける最初の取り組みとして、自動運転モデルの学習に不可欠となる「リアルな走行データ収集」のため、専用車両を用い、ライドシェアドライバーによるデータ収集走行を実施しています。ライドシェアドライバーによる自動運転向けデータ収集の取り組みは、国内初となります。

2025年の大阪・関西万博を契機に運転の仕事を始めたライドシェアドライバーの方々にご協力いただき、5月よりシフト制でのデータ収集を開始。大阪市・舞洲エリア、堺市・堺浜エリアを中心にデータ収集のための走行を行っています。

データ収集ドライバーの募集には80名を超える応募が集まり、必要数は即時に満枠となりました。今後の増車にあわせて、数十名規模へと拡大していく予定です。

なお、newmoは2025年の大阪・関西万博開催にあわせたライドシェアドライバー募集において1万人を超える応募を集め、期間中は数百名が勤務した実績があります。

■ 6月15日に開所イベントを実施

JOTO Baseの開設にあたり、本日6月15日（月）にメディア関係者様をお招きした取材会（開所イベント）を実施いたしました。

本イベントでは、newmoの自動運転開発室長である円谷雄人からの取り組み紹介や、データ収集を担当するライドシェアドライバーからの挨拶、ならびに新拠点から出発する車両の見送りなどを行いました。

また、ご来賓として国土交通省 物流・自動車局長の石原大様、ならびに一般社団法人大阪タクシー協会会長の坂本栄二様にもご同席いただきました。

■ newmoについて

左からnewmo CTO 曾川景介、一般社団法人大阪タクシー協会会長 坂本栄二様、国土交通省 物流・自動車局長 石原大様、newmo CEO 青柳直樹

newmoは「移動で地域をカラフルに」をミッションに、タクシー事業・人材事業・自動運転タクシー事業等を展開するモビリティスタートアップです。2024年1月の設立以降、これまでに5社のタクシー事業者をグループに迎え、大阪・神奈川・東京・沖縄でタクシー車両は約1,400台、従業員数2,400人を超える体制で地域の移動を支えています。

■ 採用情報

newmoの自動運転開発室「newmo Autonomy」では、自動運転タクシーの実現を通して、日本の地域交通を支える自動運転チームの採用を拡大しています。募集職種等の詳細は newmo Autonomy サイトをご覧ください。

https://newmo.ai/

また、自動運転開発室ではメンバーとカジュアルに話せる交流イベント「Beer Bash」を6月24日（水）に開催いたします。あわせてご覧ください。

https://newmo-tech.connpass.com/event/395480/

＜newmo 会社概要＞

法人名：newmo株式会社

代表 ：代表取締役CEO 青柳 直樹

設立 ：2024年1月4日

所在地：

・東京オフィス 東京都港区虎ノ門3丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 11階

・自動運転オフィス（Autonomy Garage Tokyo）東京都大田区平和島6丁目1番1号 東京流通センターA棟2F AE-2-7-2

・大阪オフィス 大阪府大阪市城東区永田2丁目8番16号（夢洲交通内）

Webサイト：https://newmo.me/