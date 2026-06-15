【2026上半期No.1決定！】Ohouse 決算セールスタート！ベストセラー・新商品・高評価アイテムが大集結！

株式会社Bucketplace Japan

株式会社Bucketplace Japan（代表取締役：金炯辰）は、理想の暮らしを叶える韓国発のインテリアプラットフォーム「Ohouse（オーハウス）」にて、2026年6月15日（月）～6月28日（日）の期間限定で、上半期決算セールを開催いたします。

Ohouse 上半期決算セール会場 :https://link.ohouse.com/zqag2p

Ohouseの2026年上半期決算セールでは、今年前半に多くのユーザーから支持を集めたベストセラーアイテム、トレンドをとらえた注目の新商品、そして実際に使ったユーザーの高評価レビューを集めたアイテムを、期間限定の特別価格でご提供します。

「あのアイテムが気になっていた」という方も、「新しい一点を探している」という方も、この機会にぜひお気に入りを見つけにOhouseへお越しください。

【Ohouse 上半期決算セール】概要

- 期間：2026年6月15日（月）12:00～6月28日（日）23:59- URL：https://link.ohouse.com/zqag2p(https://link.ohouse.com/zqag2p)- プロモーションコード：2026BEST■ 最新韓国インテリアなら「Ohouse（オーハウス）」

「Ohouse(オーハウス)」は韓国内で3,000万ダウンロードを突破した国民的ライフスタイルスーパーアプリです。日本版サービスはアプリを中心に、インテリアの購入から暮らしのアイディア共有、コミュニティ機能までを一体的に提供。2022年のローンチ後100万ダウンロードを達成し、現在ではEコマースでの取り扱い商品数10,000点以上と、韓国のインテリアブランドのECサイトとして最大級の規模で提供しております。

- Ohouseアプリダウンロードページはこちら(https://link.ohouse.com/ius4rv)- Ohouseウェブサイトはこちら(https://link.ohouse.com/b61yf2)■ 会社概要

会社名 : 株式会社Bucketplace Japan

本社所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5リンクスクエア新宿16F

TEL : 050-1754-0945

代表取締役 : 金炯辰

設立日 : 2022年04月

【Ohouse公式SNS】

- Instagram：https://www.instagram.com/ohousejp/(https://link.ohouse.com/rehubi)- Youtube：https://www.youtube.com/@OhouseJP(https://link.ohouse.com/a5u015)- Tiktok：https://www.tiktok.com/@ohousejp(https://link.ohouse.com/3lbarl)- Threads：https://www.threads.com/@ohousejp(https://link.ohouse.com/ji7i3q)- X：https://x.com/ohousejp(https://link.ohouse.com/64hqc1)■ お問い合わせ先

株式会社Bucketplace Japan PR担当

Email：contact_japan@bucketplace.net