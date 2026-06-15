郵送DMが、たった1通90円でデザインから郵送まで完結！BtoCで1,200社が導入したシェア型販促　シェアチラシが、BtoB特化の新サービス「シェア封筒ダイレクトメール」を2026年8月より始動！

株式会社Design-a

全国月間配布枚数100万枚、累計契約企業数1,200社を突破したシェア型＆サブスク型ポスティングサービス「シェアチラシ」を運営する株式会社Design-a（本社：福岡市博多区、代表取締役：執行孝幸、以下 Design-a）は、2026年8月度より、初のBtoB（企業向け）特化型マーケティングサービスとして、郵送費用を複数企業で分担するシェア型ダイレクトメール「シェア封筒」の提供を開始することをお知らせいたします。



■ 新サービス「シェア封筒」開発の背景と、先行導入の動き

現在、BtoBマーケティングにおいてもWEB広告（リスティング広告やSNS広告）のリード獲得単価（CPA）は高騰を続けており、競合激化によって「WEBだけに頼った集客」に限界を感じる企業が急増しています。一方、ターゲット企業の決裁権者に直接アプローチできる「郵送型DM（ダイレクトメール）」は高い効果が期待できるものの、リスト収集・デザイン・印刷・郵送のプロセスごとに多大なコストと手間がかかる点が大きなハードルとなっていました。

そこでDesign-aは、BtoC領域で圧倒的な支持を得てきた“広告費をシェアして格安にする”ノウハウをBtoB領域に応用。「1通90円・ワンストップ」でターゲット企業の手元に確実に届く、ありそうでなかった新サービス「シェア封筒」を開発いたしました。

この革新的なコストパフォーマンスと仕組みはサービス開始前から大きな反響を呼んでおり、すでに大手CATV（ケーブルテレビ）運営事業者や、全国でフランチャイズ開発を推進する大手FC本部など、強力なBtoBマーケティング基盤を持つ企業による利用・導入が早くも内定しております。

■ 「シェア封筒」の4つの革新的な特長

1. 【1通90円の衝撃】

デザイン・印刷・郵送まで全てコミコミのワンプライス 1通あたり一律90円（税別）という破格の安さを実現。この料金内には、宛先リストの抽出や郵送代だけでなく、同封するA4サイズ販促物の印刷代、さらには「片面デザイン作成」の費用まで含まれているオールインワン仕様です。

2. 狙った業界へピンポイントで届く「業態別セグメント郵送」

郵送先は「不動産事業者」「クリニック（病院）」「美容室」「飲食店」など、ターゲットにしたい業態別・業種別に選択が可能です。無駄なコストを徹底的に省き、アプローチしたい市場へ高精度にリーチします。

3. スモールスタートが可能な「1契約・1,000通から」の柔軟性

「まずは限定的なエリアや業種でテストマーケティングをしたい」という企業のニーズに応え、最小1,000通からの小ロット契約に対応。大がかりな予算を組むことなく、低リスクで即座に開始できます。



4. 開封率を高める、異業種集約の「シェア（相乗り）」構造

1つの封筒に複数企業の販促物を同封して郵送します。BtoBビジネスにおいて、決裁者が「自社に必要なサービス」を比較検討しやすく、単独のDMよりも開封・一読されやすい仕組みを構築しています。

■ 今後の展望

「シェア封筒」は2026年8月度より正式にサービスをスタートいたします。Design-aは、WEB広告のレッドオーシャン化に苦しむ中小企業やスタートアップ、地方企業のBtoBマーケティングを強力に支援し、これまでのポスティング事業に加え、企業間取引の活性化にも貢献してまいります。

■ 会社概要

社名： 株式会社Design-a（デザイン・エー）

代表者： 代表取締役 執行 孝幸

所在地： 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目4-25

設立： 2019年9月

事業内容： box_share型ポスティングサービス「シェアチラシ」の運営、BtoB向けシェア型DM「シェア封筒」の運営、広告企画

URL： https://share-chirashi.com/