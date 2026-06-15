あおぎり高校のメンバーがKYORAKUのCMをジャック!?

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京楽産業．株式会社



京楽産業．株式会社（代表取締役社長：榎本 善紀、本社：愛知県名古屋市天白区）は、株式会社viviON（代表取締役：明石 耕作、所在地：東京都千代田区）が運営するVTuberグループ「あおぎり高校」とのスペシャルコラボCMを、本日、YouTube KYORAKUチャンネルにて公開いたしました。


●KYORAKUのCMがあおぎり高校仕様に!!

今回のスペシャルコラボCMは、昨年公開したKYORAKUのCMを、あおぎり高校のメンバーたちが完全に「ジャック」するという特別な内容になっています。


昨年のオリジナルCMと今回のスペシャルコラボCMを合わせて見ると、新たな発見があるかも!?


さらに、OPENREC.tvで展開中の『あおぎり高校のDEEPな課外授業（V）』とのコラボ番組も鋭意準備中ですので、そちらもぜひお楽しみに！



＜放映・配信情報＞


本コラボCMは、現在OPENREC.tvで配信中の番組内、およびYouTube KYORAKUチャンネルにてご視聴いただけます。


【1】OPENREC.tv


現在配信中の番組『あおぎり高校のDEEPな課外授業（V）』の番組内にてCMを放映中です。


番組ページURL： https://www.openrec.tv/user/aogirihighschool


【2】YouTube KYORAKUチャンネル


YouTube「KYORAKU CHANNEL」でも、CM本編をいつでもご覧いただけます。


・CM本編URL： https://youtu.be/Oc8vgQSiviI


●あおぎり高校について


「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。


都内のどこかに存在していて、所属メンバーはおのおのが思い描く理想のスクールライフを送っています。


所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな　(2026年6月時点)


あおぎり高校 公式サイト：https://vhs-city.com/aogirihighschool




●ご掲載用画像素材に関して


・権利表記：画像素材ご使用の際は、下記の権利表記をお願いいたします。


(C) あおぎり高校 / viviON, inc. 2023　(C)KYORAKU