あおぎり高校のメンバーがKYORAKUのCMをジャック!?

京楽産業．株式会社

京楽産業．株式会社（代表取締役社長：榎本 善紀、本社：愛知県名古屋市天白区）は、株式会社viviON（代表取締役：明石 耕作、所在地：東京都千代田区）が運営するVTuberグループ「あおぎり高校」とのスペシャルコラボCMを、本日、YouTube KYORAKUチャンネルにて公開いたしました。

●KYORAKUのCMがあおぎり高校仕様に!!

今回のスペシャルコラボCMは、昨年公開したKYORAKUのCMを、あおぎり高校のメンバーたちが完全に「ジャック」するという特別な内容になっています。

昨年のオリジナルCMと今回のスペシャルコラボCMを合わせて見ると、新たな発見があるかも!?

さらに、OPENREC.tvで展開中の『あおぎり高校のDEEPな課外授業（V）』とのコラボ番組も鋭意準備中ですので、そちらもぜひお楽しみに！

＜放映・配信情報＞

本コラボCMは、現在OPENREC.tvで配信中の番組内、およびYouTube KYORAKUチャンネルにてご視聴いただけます。

【1】OPENREC.tv

現在配信中の番組『あおぎり高校のDEEPな課外授業（V）』の番組内にてCMを放映中です。

番組ページURL： https://www.openrec.tv/user/aogirihighschool

【2】YouTube KYORAKUチャンネル

YouTube「KYORAKU CHANNEL」でも、CM本編をいつでもご覧いただけます。

・CM本編URL： https://youtu.be/Oc8vgQSiviI

●あおぎり高校について

「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。

都内のどこかに存在していて、所属メンバーはおのおのが思い描く理想のスクールライフを送っています。

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな (2026年6月時点)

あおぎり高校 公式サイト：https://vhs-city.com/aogirihighschool

●ご掲載用画像素材に関して

・権利表記：画像素材ご使用の際は、下記の権利表記をお願いいたします。

(C) あおぎり高校 / viviON, inc. 2023 (C)KYORAKU