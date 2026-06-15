la belle vie株式会社がStudioを導入し、CVR昨年比280%を実現

Studio株式会社la belle vie株式会社

Studio株式会社(https://studio.design/ja/)（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：石井穣）が提供するノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」が、la belle vie株式会社(https://labellevie.jp/)（本社： 東京都港区、代表取締役：於保 浩之）のLP（ランディングページ）制作・運用基盤として導入されたことをお知らせします。

今回の導入により、これまでエンジニアへの依頼が必要だったLP（ランディングページ）の制作・更新を、デザイナーやディレクターなど非エンジニアのメンバーが直接対応できるようになり、制作期間の大幅な短縮とマーケティング施策の強化につながっています。

▼導入事例記事

「LPは特別なもの」から「成果を生む武器」へ。CVR昨年比280%を実現したStudio活用術(https://studio.design/ja/customer-story/labellevie)

導入企業について

詳細を見る :https://studio.design/ja/customer-story/labellevie

la belle vie株式会社は、国内最大級のフラッシュセールEC「GLADD」、海外ブランドをはじめとしたラグジュアリー商品を取り扱う「GILT」を運営し、日本のフラッシュセール業界を牽引する企業です。

期間限定で人気ブランドのアイテムを特別価格で購入できるショッピング体験を提供しており、両サービスの会員数は600万人を突破しています。

導入背景

la belle vie株式会社では、LP（ランディングページ）の制作・運用において、以下のような課題を抱えていました。

導入効果

- 従来のツールでは、専門知識を持つ一部のメンバーしかサイト制作・更新ができなかった- 「デザイン画像をそのまま貼り付けるLP」を制作していたため、テキスト一文字の修正にも画像の全面作り直しが必要で、短期セール期間中にLPの最適化ができなかった- ページの制作に多大な工数がかかっていたため、LPを量産できず、大型キャンペーンのときにしかリリースできなかった

Studio導入後、以下のような効果が得られています。

制作されたWebサイト

- LPの制作期間を2～3カ月から「最短3日間」へと大幅に短縮- セールの真っ最中でもユーザーの動向に合わせてリアルタイムに文言修正やボタン位置を変更できるなど、高速なLP最適化が可能になった- マーケティング戦略の幅が広がり、「CVR昨年比280%増」という劇的な定量成果を達成した

▼サービスサイト：

https://special.gilt.jp/fashion-week-spring-2026

Studioについて

「Studio（スタジオ）」（https://studio.design/ja）は国産のAI搭載Web制作プラットフォームです。スクラッチ開発と遜色ないクオリティのWebサイトをワンストップで構築・公開・運用でき、官公庁や上場企業、スタートアップなど、あらゆる企業・組織でご活用いただいております。

問い合わせはこちら :https://studio.design/ja/business/inquiry

【会社概要】

代表者 代表取締役CEO 石井 穣

所在地 〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 住友不動産青葉台タワー9階

設立 2016年4月19日

資本金 100百万円（資本準備金を除く）

従業員数 78名（2025年5月時点／役員及び正社員）

企業サイト https://studio.inc