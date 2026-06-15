株式会社田村ビルズグループ、サステナグロースカンパニーアワード2026にてサステナグロースカンパニーIPO賞を受賞認定

株式会社田村ビルズグループ

建築・不動産事業、環境リサイクル事業を展開する株式会社田村ビルズグループ（本社：山口県山口市／福岡県福岡市、代表取締役：田村伊幸、以下「当社」）は、この度、株式会社船井総研ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長 グループCEO：中谷貴之）が主催する『サステナグロースカンパニーアワード2026』（運営：株式会社船井総合研究所）において、サステナグロースカンパニーIPO賞の受賞認定を受けたことをお知らせします。

なお、2026年8月20日（水）には、同アワードの授賞式が執り行われる予定です。

■サステナグロースカンパニーアワードとは

本アワードは、株式会社船井総研ホールディングスが主催、株式会社船井総合研究所が運営する企業表彰です。持続的な成長を実現した上で、地域や業界を変え、社会や国家にもより良い影響を与えられる存在を目指す企業をサステナグロースカンパニーと定義し、選定、表彰を行っています。アワードの取り組みを通じて、社会に著しい貢献が期待できる法人や組織及び個人の健全な発展を支援し、社会の進展に寄与することを目指しています。

2026年度のアワードは、当社の取引先および外部からの一般エントリー企業約12,000社の選考対象から、審査基準に照らして業界のモデルとなる45社をノミネートし、最終審査に進んだファイナリスト企業28社の中から特に優れた13社の授賞を決定しました。

『サステナグロースカンパニーアワード』特設ウェブサイト

https://sgca.funaisoken.co.jp/(https://sgca.funaisoken.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=newsrelease&utm_campaign=20260616tmrbg)

■サステナグロースカンパニーアワード2026 授賞式 開催概要

＜授賞式＞

2026年8月20日（木）於 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール（品川）

▼審査要件、審査プロセスはHPをご覧ください。

https://sgca.funaisoken.co.jp/about/#process

船井総研ホールディングスのリリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000153258.html

企業概要

【140余年の歴史が示す信頼と時代に即した事業の進化】

1879年（明治12年）の創業から140年以上の歴史を持ち、時代の変化に合わせて事業転換を重ね、現在は山口県山口市と福岡県福岡市に本社を置く企業グループ。共通の価値観「TAMURAフィロソフィ」を経営の根幹に据え、建築・不動産事業と環境リサイクル事業を柱に展開しています。

【ALL LIVINGを実現する住まいのワンストップ体制】

建築・不動産事業では、「ALL LIVING」をコンセプトに、中古住宅の買取再販、新築（LFBシリーズ）、売買仲介、賃貸管理まで、住まいに関するあらゆるサービスをワンストップで提供しています。

また、不動産テックや不動産クラウドファンディングの提供など、テクノロジーを活用した先進的な取り組みも推進しています。

【循環型社会に貢献する廃棄物処理の一貫体制】

環境リサイクル事業では、産業廃棄物の収集運搬から中間処理、そして自社で保有・運営する安定型最終処分場での最終処分に至るまで、グループ内「一貫体制」を構築しています。この強固なインフラにより、排出事業者が安心して委託できる体制を整え、地域環境の保全と資源循環の最適化に寄与しています。

会社名：株式会社田村ビルズグループ

代表者：代表取締役 田村伊幸

所在地：山口本社 〒753-0851 山口県山口市黒川400-1 / 福岡本社 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50 福岡大名ガーデンシティ10F

従業員数：グループ全体276名（2026年5月末日時点）

主な事業：

【建築・不動産事業】中古住宅買取再販、新築建売、投資用アパート販売、建築・足場、不動産売買仲介、賃貸仲介・管理、不動産テック、不動産ファンド

【環境リサイクル事業】収集運搬、中間処理、最終処分、解体工事等

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社田村ビルズグループ 広報

電話番号：083－902－0950

メールアドレス：kouhou@tamura-kenzai.co.jp