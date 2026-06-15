【北区限定】使う予定だったDIY材料をまとめて回収、6月限定キャンペーン開始｜木材・塗料・金具・未完成棚も対象【最大2,000円割引】｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

北区は、赤羽・十条・王子・田端などに戸建て・マンション・集合住宅が混在し、ベランダや物置で日曜大工やDIYを楽しむ方が多いエリアです。そんな北区で、「やろうと思って買った材料が、使わないまま残っている」という声を多くいただきます。

棚を作るつもりで買った木材や2×4材、半分残ったまま固まりかけたペンキやニス、箱にバラバラに溜まった金具やネジ、組み立て途中で止まった未完成の棚――「いつか使う」つもりだったDIY材料が、作業スペースやベランダ、物置を長期間占有していませんか？

DIY材料は、木材は長くて粗大ごみ、塗料は中身が残ると出せない、金具やネジは分別が細かいなど、品目ごとに処分のハードルが高いものです。点数が多いほど片付けの腰が重く、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で塗装や屋外作業が進めにくく、DIYが中断しやすい時期。「DIY 材料 処分」「木材 処分」「塗料 ペンキ 捨て方」「北区 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、北区限定で「使う予定だったDIY材料」まとめて回収キャンペーンを実施します。

木材・塗料・金具・未完成の棚など、使いかけ・作りかけのDIY材料を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大2,000円割引。

中断したままのDIY計画を一度リセットし、作業スペースとベランダ・物置を取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

北区は、赤羽・十条・東十条・王子・志茂・田端・滝野川など、戸建てからマンション・集合住宅まで幅広い住まいが混在する街です。コロナ禍以降のおうち時間の広がりもあり、棚づくりや補修、家具のリメイクなどDIYに取り組む方が増えた一方で、使い切れなかった材料が家に残りやすいエリアでもあります。

特に

・棚やラックを作るつもりで買ったまま立てかけてある木材・2×4材

・塗装の途中で止まり、中身が残ったペンキ・ニス・コーキング

・組み立て切れずに放置された未完成の棚・作りかけのDIY家具

は、手放す決断がつきにくく、ベランダ・物置・作業スペースを長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは、湿気や雨で塗装・屋外DIYが進めづらく、作業が止まりやすいタイミング。中断した材料を思い切って手放し、スペースを整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：使う予定だったDIY材料まとめて回収キャンペーン（北区限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大2,000円割引

対象例

・木材・2×4材・合板・すのこ・棚板・端材など木材類

・ペンキ・ニス・ワックス・コーキング・接着剤など塗料／補修材

・蝶番・ビス・釘・L字金具・キャスター・取っ手などの金具類

・組み立て途中の棚・作りかけのラック・塗装途中のDIY家具

・養生シート・紙やすり・刷毛・余った壁紙・材料の空き箱など副資材

※中身が残った塗料・スプレー缶など取り扱いに注意が必要な品は、状態を確認のうえ対応いたします。

備考（合言葉）：事前見積もり時に北区キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（北区全域）

対応地域例

赤羽・十条・東十条・王子・王子本町・志茂・田端・滝野川・西ヶ原・中里など北区内全域

赤羽西・赤羽南・赤羽台・神谷・浮間・桐ヶ丘・上十条・中十条・岩淵町・豊島・堀船・栄町・昭和町・東田端・田端新町・西が丘・上中里など

※上記以外も北区全域で対応可能です。北区で「不用品回収」「DIY 材料 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

DIY材料の片付けでよくあるお悩み

・棚を作るつもりで買った木材や2×4材が、使わないまま立てかけてある

・ペンキやニス、コーキングが半分残ったまま固まりかけている

・蝶番やネジ、金具の余りが箱にバラバラに溜まっている

・作りかけの棚やラックが、未完成のまま部屋やベランダを占有している

・木材は長くて粗大ごみ、塗料は中身が残っていて出し方が分からない

・電動工具のバッテリーや充電池があり、安全に処分できるか不安

・引越し・模様替えでDIY計画ごと一気に手放したい

・DIY材料と他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

DIY材料でよく出る不用品例

木材・板材・端材

塗料・接着・補修材

金具・ネジ・パーツ類

未完成・作りかけのDIY家具

工具・副資材・養生用品

回収品目の詳細例

木材・板材・端材

2×4材・角材・合板・ベニヤ・集成材・すのこ・棚板・カットした端材・廃材 など

塗料・接着・補修材

ペンキ・水性／油性塗料・ニス・ワックス・コーキング材・パテ・接着剤・シーラー（中身が残った缶は要確認）など

金具・ネジ・パーツ類

蝶番・ビス・釘・L字金具・取っ手・キャスター・棚受け・連結金具・余ったパーツ類 など

未完成・作りかけのDIY家具

組み立て途中の棚・ラック・作りかけのテーブル・塗装途中のチェスト・DIYキットの残り など

工具・副資材・養生用品

手工具・刷毛・ローラー・紙やすり・養生シート・マスカー・軍手・余った壁紙やクッションフロア・材料の空き箱 など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・「いつか使う」と買ったまま、DIY材料が余っているご家庭

・棚やラックを作りかけのまま放置してしまっている方

・木材・端材や、中身の残った塗料の処分先が分からない方

・蝶番・ネジ・金具などの細かい余りをまとめて片付けたい方

・ベランダ・物置・作業スペースを空けたい方

・引越し・模様替え・リフォームでDIY用品を一気に整理したい方

・北区で不用品回収を探している方

・DIY材料以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

木材・塗料・金具・未完成の棚など、長尺物や点数が多い材料も、写真1枚から確認してそのまま見積もり対応が可能です。

「この木材も一緒に出せる？」「中身が残った塗料も対象？」「電動工具のバッテリーも頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに北区キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 北区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/kitaku/

📰 北区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/kitaku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)