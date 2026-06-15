【北区限定】使う予定だったDIY材料をまとめて回収、6月限定キャンペーン開始｜木材・塗料・金具・未完成棚も対象【最大2,000円割引】｜不用品回収のまるっと本舗
北区は、赤羽・十条・王子・田端などに戸建て・マンション・集合住宅が混在し、ベランダや物置で日曜大工やDIYを楽しむ方が多いエリアです。そんな北区で、「やろうと思って買った材料が、使わないまま残っている」という声を多くいただきます。
棚を作るつもりで買った木材や2×4材、半分残ったまま固まりかけたペンキやニス、箱にバラバラに溜まった金具やネジ、組み立て途中で止まった未完成の棚――「いつか使う」つもりだったDIY材料が、作業スペースやベランダ、物置を長期間占有していませんか？
DIY材料は、木材は長くて粗大ごみ、塗料は中身が残ると出せない、金具やネジは分別が細かいなど、品目ごとに処分のハードルが高いものです。点数が多いほど片付けの腰が重く、結局そのまま、というケースも少なくありません。
6月は梅雨で塗装や屋外作業が進めにくく、DIYが中断しやすい時期。「DIY 材料 処分」「木材 処分」「塗料 ペンキ 捨て方」「北区 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。
不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、北区限定で「使う予定だったDIY材料」まとめて回収キャンペーンを実施します。
木材・塗料・金具・未完成の棚など、使いかけ・作りかけのDIY材料を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大2,000円割引。
中断したままのDIY計画を一度リセットし、作業スペースとベランダ・物置を取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。
背景と目的
北区は、赤羽・十条・東十条・王子・志茂・田端・滝野川など、戸建てからマンション・集合住宅まで幅広い住まいが混在する街です。コロナ禍以降のおうち時間の広がりもあり、棚づくりや補修、家具のリメイクなどDIYに取り組む方が増えた一方で、使い切れなかった材料が家に残りやすいエリアでもあります。
特に
・棚やラックを作るつもりで買ったまま立てかけてある木材・2×4材
・塗装の途中で止まり、中身が残ったペンキ・ニス・コーキング
・組み立て切れずに放置された未完成の棚・作りかけのDIY家具
は、手放す決断がつきにくく、ベランダ・物置・作業スペースを長期間占有し続けます。
6月の梅雨どきは、湿気や雨で塗装・屋外DIYが進めづらく、作業が止まりやすいタイミング。中断した材料を思い切って手放し、スペースを整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。
キャンペーン概要
キャンペーン名：使う予定だったDIY材料まとめて回収キャンペーン（北区限定）
実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日
対象条件：定額パックプランをご利用のお客様
割引内容：対象品を含む回収で最大2,000円割引
対象例
・木材・2×4材・合板・すのこ・棚板・端材など木材類
・ペンキ・ニス・ワックス・コーキング・接着剤など塗料／補修材
・蝶番・ビス・釘・L字金具・キャスター・取っ手などの金具類
・組み立て途中の棚・作りかけのラック・塗装途中のDIY家具
・養生シート・紙やすり・刷毛・余った壁紙・材料の空き箱など副資材
※中身が残った塗料・スプレー缶など取り扱いに注意が必要な品は、状態を確認のうえ対応いたします。
備考（合言葉）：事前見積もり時に北区キャンペーンとお伝えください。
キャンペーン対応エリア（北区全域）
対応地域例
赤羽・十条・東十条・王子・王子本町・志茂・田端・滝野川・西ヶ原・中里など北区内全域
赤羽西・赤羽南・赤羽台・神谷・浮間・桐ヶ丘・上十条・中十条・岩淵町・豊島・堀船・栄町・昭和町・東田端・田端新町・西が丘・上中里など
※上記以外も北区全域で対応可能です。北区で「不用品回収」「DIY 材料 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。
DIY材料の片付けでよくあるお悩み
・棚を作るつもりで買った木材や2×4材が、使わないまま立てかけてある
・ペンキやニス、コーキングが半分残ったまま固まりかけている
・蝶番やネジ、金具の余りが箱にバラバラに溜まっている
・作りかけの棚やラックが、未完成のまま部屋やベランダを占有している
・木材は長くて粗大ごみ、塗料は中身が残っていて出し方が分からない
・電動工具のバッテリーや充電池があり、安全に処分できるか不安
・引越し・模様替えでDIY計画ごと一気に手放したい
・DIY材料と他の不用品をまとめて一度に回収してほしい
DIY材料でよく出る不用品例
木材・板材・端材
塗料・接着・補修材
金具・ネジ・パーツ類
未完成・作りかけのDIY家具
工具・副資材・養生用品
回収品目の詳細例
木材・板材・端材
2×4材・角材・合板・ベニヤ・集成材・すのこ・棚板・カットした端材・廃材 など
塗料・接着・補修材
ペンキ・水性／油性塗料・ニス・ワックス・コーキング材・パテ・接着剤・シーラー（中身が残った缶は要確認）など
金具・ネジ・パーツ類
蝶番・ビス・釘・L字金具・取っ手・キャスター・棚受け・連結金具・余ったパーツ類 など
未完成・作りかけのDIY家具
組み立て途中の棚・ラック・作りかけのテーブル・塗装途中のチェスト・DIYキットの残り など
工具・副資材・養生用品
手工具・刷毛・ローラー・紙やすり・養生シート・マスカー・軍手・余った壁紙やクッションフロア・材料の空き箱 など
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。
こんな方に選ばれています！
・「いつか使う」と買ったまま、DIY材料が余っているご家庭
・棚やラックを作りかけのまま放置してしまっている方
・木材・端材や、中身の残った塗料の処分先が分からない方
・蝶番・ネジ・金具などの細かい余りをまとめて片付けたい方
・ベランダ・物置・作業スペースを空けたい方
・引越し・模様替え・リフォームでDIY用品を一気に整理したい方
・北区で不用品回収を探している方
・DIY材料以外の不用品もまとめて回収してほしい方
LINEで簡単見積もり！
まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。
木材・塗料・金具・未完成の棚など、長尺物や点数が多い材料も、写真1枚から確認してそのまま見積もり対応が可能です。
「この木材も一緒に出せる？」「中身が残った塗料も対象？」「電動工具のバッテリーも頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。
メッセージに北区キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。
お問い合わせ・ご相談
電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）
📍 北区のサービス詳細はこちら
https://collect.conne.jp/kitaku/
📰 北区の対応記事一覧はこちら
https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/kitaku/
写真を送るだけ！簡単LINE見積もり
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 公式サイト（まるっと本舗）
https://collect.conne.jp/
◆会社概要
SYSTR株式会社
古物商許可証：第301032218074号
所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階
コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)