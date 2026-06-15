ブルーインパルス飛行予定ルート決定！7月19日（日）徳島上空を舞う

徳島県

徳島県にて7月19日（日）に実施される航空自衛隊「ブルーインパルス」の飛行予定経路が決定しました。南は「蒲生田岬」から、北は「大鳴門橋・上空」まで、徳島県の南北にわたる広範囲なエリアを約20分間にわたり飛行します。飛行予定経路の周辺地域では上空を見上げるとブルーインパルスの飛行をお楽しみいただけます。

飛行概要

日時： 令和8年（2026年）7月19日（日）12:20 ～ 12:40

飛行エリア：南は「蒲生田岬」から北は「大鳴門橋・上空」までを飛行予定

※当日の気象状況等により、経路・時間ともに変更する場合があります。

分散観覧および公共交通機関利用のお願い

●混雑や渋滞緩和・事故防止のため分散観覧にご協力をお願いします

蒲生田岬から大鳴門橋上空にかけて、南北に広く縦断する形で飛行します。飛行経路周辺はご自宅近くの開けた安全な場所から十分に観覧できると思われます。混雑や渋滞緩和・事故防止のため分散観覧にご協力をお願いします。

●公共交通機関を利用し、渋滞緩和にご協力をお願いします

飛行経路周辺の主要なスポット、またその周辺道路では混雑や交通渋滞が発生することが懸念されます。公共交通機関を利用し、渋滞緩和にご協力をお願いします。

●無断駐車・立ち入り、道路上での停車や路上駐車は絶対におやめください

商業施設等の駐車場や私有地への無断駐車・立ち入り、道路上での停車や路上駐車は、近隣住民の皆様のご迷惑や緊急車両の通行妨害となりますので絶対におやめください。