超豪華キャスト集結！フランク・ワイルドホーン 日本初演25周年記念 プレミアムコンサート『This is the Moment!』開催決定！
『ジキル＆ハイド』『デスノート THE MUSICAL』など世界中で愛され続けるミュージカルを手掛ける作曲家 フランク・ワイルドホーン作品の日本初演から25年。超豪華キャスト＆30名の豪華オーケストラでお届けするプレミアムコンサート開催決定！東京・サントリー 大ホールにて今秋10月6日(火)、10月7日(水)の2日間に渡り開催される。7月6日(月)11:00から最速抽選先行受付開始。
伝説の始まりは2001年、ミュージカル『ジキル＆ハイド』の日本初演。ドラマティックで大迫力のミュージカルナンバーの数々は、多くのファンを魅了した。
それから25年。欧米のみならず、アジア各国でもフランク・ワイルドホーンは数々の名作を生み出し、日本でも上演、再演を重ねてきた。この度、日本初演から25周年を記念し、フランクの集大成となるプレミアムコンサートの開催が決定。
出演者には、石丸幹二、佐藤隆紀、田代万里生、真彩希帆、柚希礼音、和央ようか、回替わりゲストとして濱田めぐみ、加藤和樹、岡宮来夢が決定。フランクの名作にゆかりのある超豪華キャストが集結し、塩田明弘指揮による30名の豪華オーケストラとともに名曲の数々を届ける。コンサートは、東京・サントリーホール 大ホールにて10月6日(火)＆10月7日(水)の2日間・全3回で開催する。
珠玉のミュージカルナンバーの数々をあなたにー
This is the Moment(時が来た)！
※本コンサートは配信、映像化の予定はございません。
チケット販売詳細
＜公演概要＞
期間：2026年10月6日(火)18:00開演、10月7日(水)12:00開演／17:00開演
会場：サントリーホール 大ホール
座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2026/06/thisisthemoment_seatmap_gold-scaled.jpg)
＜チケット料金＞
S席：15,000円
ステージサイド：13,500円
A席：12,000円
ステージバック：10,000円
Yシート（20歳以下当日引換券）：2,000円＊
＊＝ホリプロステージのみ取扱い
（全席指定・税込）
＜チケット販売スケジュール＞
【最速抽選先行】7月6日(月)11:00～7月12日(日)23:59
取扱い：ホリプロステージ、東宝ナビザーブ
対象座席：S席
【先着先行】8月8日(土)～8月16日(日)23:59
※ホリプロステージゴールド会員：9:00～／ホリプロステージレギュラー会員：10:00～
※TOHO-ONEプレミアム プラン会員：11:00～
取扱い：ホリプロステージ、東宝ナビザーブ
対象座席：S席・ステージサイド・A席・ステージバック
【一般発売】8月19日(水)11:00～
対象座席：S席・ステージサイド・A席・ステージバック
【Yシート（20歳以下当日引換券）】8月24日(月)17:00～8月30日(日)23:59
取扱い：ホリプロステージ
＜ほかチケット取扱い＞
・東宝ナビザーブ
https://tohostage.toho-navi.com/
・チケットぴあ
・イープラス
・ローソンチケット
詳細は下記をご確認ください。
https://horipro-stage.jp/news/thisisthemoment2026_ticket/
公演概要
『This is the Moment！
～フランク・ワイルドホーン JAPAN 25th anniversary concert～』
＜スタッフ＞
音楽：フランク・ワイルドホーン
構成・演出：寺崎秀臣
音楽監督・指揮：塩田明弘
照明：柏倉淳一
音響：山本浩一
衣裳：ゴウダアツコ
ヘアメイク：宮内宏明
歌唱指導：やまぐちあきこ
稽古ピアノ：國井雅美／森本夏生
舞台監督：北條 孝
＜キャスト＞
【10月6日(火)＆7日(水)出演】
石丸幹二、佐藤隆紀、田代万里生、真彩希帆、柚希礼音、和央ようか（五十音順）
【回替わりゲスト出演】
・10月6日(火)18:00回：濱田めぐみ
・10月7日(水)12:00回：加藤和樹
・10月7日(水)17:00回：岡宮来夢
＜上演時間＞
2時間予定（休憩なし）
※上演時間には変更が生じる可能性がございます。あらかじめご了承ください 。
主催：「フランク・ワイルドホーン 25th コンサート」製作委員会
企画・制作：東宝／ホリプロ
公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/thisisthemoment2026/