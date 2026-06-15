超豪華キャスト集結！フランク・ワイルドホーン 日本初演25周年記念 プレミアムコンサート『This is the Moment!』開催決定！

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株式会社ホリプロ

『ジキル＆ハイド』『デスノート THE MUSICAL』など世界中で愛され続けるミュージカルを手掛ける作曲家 フランク・ワイルドホーン作品の日本初演から25年。超豪華キャスト＆30名の豪華オーケストラでお届けするプレミアムコンサート開催決定！東京・サントリー 大ホールにて今秋10月6日(火)、10月7日(水)の2日間に渡り開催される。7月6日(月)11:00から最速抽選先行受付開始。





伝説の始まりは2001年、ミュージカル『ジキル＆ハイド』の日本初演。ドラマティックで大迫力のミュージカルナンバーの数々は、多くのファンを魅了した。


それから25年。欧米のみならず、アジア各国でもフランク・ワイルドホーンは数々の名作を生み出し、日本でも上演、再演を重ねてきた。この度、日本初演から25周年を記念し、フランクの集大成となるプレミアムコンサートの開催が決定。


出演者には、石丸幹二、佐藤隆紀、田代万里生、真彩希帆、柚希礼音、和央ようか、回替わりゲストとして濱田めぐみ、加藤和樹、岡宮来夢が決定。フランクの名作にゆかりのある超豪華キャストが集結し、塩田明弘指揮による30名の豪華オーケストラとともに名曲の数々を届ける。コンサートは、東京・サントリーホール 大ホールにて10月6日(火)＆10月7日(水)の2日間・全3回で開催する。



珠玉のミュージカルナンバーの数々をあなたにー


This is the Moment(時が来た)！

※本コンサートは配信、映像化の予定はございません。


チケット販売詳細

＜公演概要＞


期間：2026年10月6日(火)18:00開演、10月7日(水)12:00開演／17:00開演


会場：サントリーホール 大ホール


座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2026/06/thisisthemoment_seatmap_gold-scaled.jpg)



＜チケット料金＞


S席：15,000円


ステージサイド：13,500円


A席：12,000円


ステージバック：10,000円

Yシート（20歳以下当日引換券）：2,000円＊
＊＝ホリプロステージのみ取扱い


（全席指定・税込）



＜チケット販売スケジュール＞


【最速抽選先行】7月6日(月)11:00～7月12日(日)23:59


取扱い：ホリプロステージ、東宝ナビザーブ


対象座席：S席



【先着先行】8月8日(土)～8月16日(日)23:59


※ホリプロステージゴールド会員：9:00～／ホリプロステージレギュラー会員：10:00～


※TOHO-ONEプレミアム プラン会員：11:00～


取扱い：ホリプロステージ、東宝ナビザーブ


対象座席：S席・ステージサイド・A席・ステージバック



【一般発売】8月19日(水)11:00～


対象座席：S席・ステージサイド・A席・ステージバック



【Yシート（20歳以下当日引換券）】8月24日(月)17:00～8月30日(日)23:59


取扱い：ホリプロステージ



＜ほかチケット取扱い＞


・東宝ナビザーブ
https://tohostage.toho-navi.com/


・チケットぴあ


・イープラス


・ローソンチケット



詳細は下記をご確認ください。


https://horipro-stage.jp/news/thisisthemoment2026_ticket/


公演概要

『This is the Moment！


～フランク・ワイルドホーン JAPAN 25th anniversary concert～』



＜スタッフ＞


音楽：フランク・ワイルドホーン


構成・演出：寺崎秀臣


音楽監督・指揮：塩田明弘


照明：柏倉淳一


音響：山本浩一


衣裳：ゴウダアツコ


ヘアメイク：宮内宏明


歌唱指導：やまぐちあきこ


稽古ピアノ：國井雅美／森本夏生


舞台監督：北條 孝



＜キャスト＞


【10月6日(火)＆7日(水)出演】


石丸幹二、佐藤隆紀、田代万里生、真彩希帆、柚希礼音、和央ようか（五十音順）



【回替わりゲスト出演】


・10月6日(火)18:00回：濱田めぐみ


・10月7日(水)12:00回：加藤和樹


・10月7日(水)17:00回：岡宮来夢



＜上演時間＞


2時間予定（休憩なし）


※上演時間には変更が生じる可能性がございます。あらかじめご了承ください 。



主催：「フランク・ワイルドホーン 25th コンサート」製作委員会


企画・制作：東宝／ホリプロ



公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/thisisthemoment2026/