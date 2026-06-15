超豪華キャスト集結！フランク・ワイルドホーン 日本初演25周年記念 プレミアムコンサート『This is the Moment!』開催決定！

株式会社ホリプロ

『ジキル＆ハイド』『デスノート THE MUSICAL』など世界中で愛され続けるミュージカルを手掛ける作曲家 フランク・ワイルドホーン作品の日本初演から25年。超豪華キャスト＆30名の豪華オーケストラでお届けするプレミアムコンサート開催決定！東京・サントリー 大ホールにて今秋10月6日(火)、10月7日(水)の2日間に渡り開催される。7月6日(月)11:00から最速抽選先行受付開始。

伝説の始まりは2001年、ミュージカル『ジキル＆ハイド』の日本初演。ドラマティックで大迫力のミュージカルナンバーの数々は、多くのファンを魅了した。

それから25年。欧米のみならず、アジア各国でもフランク・ワイルドホーンは数々の名作を生み出し、日本でも上演、再演を重ねてきた。この度、日本初演から25周年を記念し、フランクの集大成となるプレミアムコンサートの開催が決定。

出演者には、石丸幹二、佐藤隆紀、田代万里生、真彩希帆、柚希礼音、和央ようか、回替わりゲストとして濱田めぐみ、加藤和樹、岡宮来夢が決定。フランクの名作にゆかりのある超豪華キャストが集結し、塩田明弘指揮による30名の豪華オーケストラとともに名曲の数々を届ける。コンサートは、東京・サントリーホール 大ホールにて10月6日(火)＆10月7日(水)の2日間・全3回で開催する。

珠玉のミュージカルナンバーの数々をあなたにー

This is the Moment(時が来た)！



※本コンサートは配信、映像化の予定はございません。

チケット販売詳細

＜公演概要＞

期間：2026年10月6日(火)18:00開演、10月7日(水)12:00開演／17:00開演

会場：サントリーホール 大ホール

座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2026/06/thisisthemoment_seatmap_gold-scaled.jpg)

＜チケット料金＞

S席：15,000円

ステージサイド：13,500円

A席：12,000円

ステージバック：10,000円



Yシート（20歳以下当日引換券）：2,000円＊

＊＝ホリプロステージのみ取扱い

（全席指定・税込）

＜チケット販売スケジュール＞

【最速抽選先行】7月6日(月)11:00～7月12日(日)23:59

取扱い：ホリプロステージ、東宝ナビザーブ

対象座席：S席

【先着先行】8月8日(土)～8月16日(日)23:59

※ホリプロステージゴールド会員：9:00～／ホリプロステージレギュラー会員：10:00～

※TOHO-ONEプレミアム プラン会員：11:00～

取扱い：ホリプロステージ、東宝ナビザーブ

対象座席：S席・ステージサイド・A席・ステージバック



【一般発売】8月19日(水)11:00～

対象座席：S席・ステージサイド・A席・ステージバック

【Yシート（20歳以下当日引換券）】8月24日(月)17:00～8月30日(日)23:59

取扱い：ホリプロステージ

＜ほかチケット取扱い＞

・東宝ナビザーブ

https://tohostage.toho-navi.com/

・チケットぴあ

・イープラス

・ローソンチケット

詳細は下記をご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/thisisthemoment2026_ticket/

公演概要

『This is the Moment！

～フランク・ワイルドホーン JAPAN 25th anniversary concert～』

＜スタッフ＞

音楽：フランク・ワイルドホーン

構成・演出：寺崎秀臣

音楽監督・指揮：塩田明弘

照明：柏倉淳一

音響：山本浩一

衣裳：ゴウダアツコ

ヘアメイク：宮内宏明

歌唱指導：やまぐちあきこ

稽古ピアノ：國井雅美／森本夏生

舞台監督：北條 孝

＜キャスト＞

【10月6日(火)＆7日(水)出演】

石丸幹二、佐藤隆紀、田代万里生、真彩希帆、柚希礼音、和央ようか（五十音順）

【回替わりゲスト出演】

・10月6日(火)18:00回：濱田めぐみ

・10月7日(水)12:00回：加藤和樹

・10月7日(水)17:00回：岡宮来夢

＜上演時間＞

2時間予定（休憩なし）

※上演時間には変更が生じる可能性がございます。あらかじめご了承ください 。

主催：「フランク・ワイルドホーン 25th コンサート」製作委員会

企画・制作：東宝／ホリプロ



公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/thisisthemoment2026/