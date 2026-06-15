「氷を持ち歩く」という選択──直接冷却デバイス「氷嚢」登場！

HAGOOGI株式会社

夏の暑さは、音もなく体に積もっていきます。

駅までの数分、信号待ちのわずかな時間。逃げ場のない熱気が、じわりと体温を押し上げる――そんな場面は、誰にとっても珍しいものではありません。

そのとき人が求めているのは、「涼しい気分」ではなく、確かに冷えるという実感ではないでしょうか。

HAGOOGI株式会社は、「氷そのものを持ち歩く」という発想から生まれた直接冷却型の携帯デバイス「氷のう」を発売いたします。

風で冷やすのではなく、冷たさそのものを、体に届けます。

「氷嚢」は、従来の間接的な冷却とは異なり、氷と水を用いて体を直接冷却することで、外出先でも短時間でのクールダウンを可能にしたプロダクトです。

それは単なる冷却ではなく、「体温を戻すための行為」を持ち歩くという提案でもあります。

近年、通勤・通学や屋外活動のなかで、「その場で体を冷やしたい」というニーズは高まっています。しかし、風による冷却は外気温の影響を受けやすく、冷感グッズも一時的な対処にとどまることが少なくありません。

そこでHAGOOGIが着目したのは、「冷源そのものを持ち歩く」というシンプルな発想でした。

「氷嚢」は、氷と水を入れるだけで使用できる携帯型冷却デバイスです。

首や手首などの血流ポイントに直接当てることで、氷の冷たさをダイレクトに届け、外出先でも素早いクールダウンをサポートします。

■商品URL

公式サイト：https://hagoogi.com/products/ice-pack-bottle

アマゾン：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVK71RDN(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVK71RDN?th=1)

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/hagoogi/bf-01/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/hagoogishop/bf130.html

主な特徴

氷で直接冷やす、すぐクールダウン



氷と水を入れるだけで使用でき、首や手首などの血流ポイントを直接冷却します。

風で冷やすのではなく、冷たい温度そのものを肌に届ける設計により、外出先でもすばやい体感クールダウンを実現します。

暑さを感じたその場で使える、シンプルで直感的な冷却方法です。

四層構造×真空断熱による高い保冷力



本体には四層構造とダブル真空断熱設計を採用。外気の影響を受けにくく、氷の冷たさを長時間キープします。

移動中や屋外環境でも温度変化を抑え、安定した冷却性能を維持できる構造となっています。

防漏設計＆結露抑制

高い密閉性を備えた設計により、水漏れのリスクを軽減。さらに結露も抑えることで、バッグの中に入れても安心して持ち運びできます。

通勤・通学・アウトドアなど、日常のさまざまなシーンで使いやすい携帯性を実現しています。

肌にやさしい素材――毎日使いたくなる心地よさ

肌に触れる部分には医療グレードのシリコン素材を採用。柔らかくフィットする質感で、首や手首などデリケートな部位にも安心して使用できます。

冷たさだけでなく、使い心地のやさしさにも配慮した設計です。

また、冷却による心地よいクールダウンは、通勤・運動後の使用だけでなく、朝のフェイスケアとしての“引き締めケア”や、運動後の肌コンディショニング用途としても活用いただけます。

繰り返し使えるサステナブル設計

氷と水を入れるだけで繰り返し使用できるため、使い捨てに依存しない設計です。

日常使いからアウトドアまで幅広く対応し、環境負荷を抑えながら長く使えるサステナブルな冷却アイテムとなっています。

製品情報

キャンペーン情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115864/table/41_1_1a45402eff5dc4835f7c5c2b28da631f.jpg?v=202606150651 ]

発売を記念し、対象期間中にレビューをご投稿いただいたお客様を対象に、「氷嚢」をもう1点プレゼントするキャンペーンを実施いたします。

2個を交換しながら使用することで、冷たさをより長くキープできるほか、ご家族とのシェアや、冷却・温熱用途での使い分けなど、さまざまなシーンでご活用いただけます。

※数量限定・先着順のため、予定数量に達し次第終了となります。詳細は販売ページをご確認ください。