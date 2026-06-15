「第14回 飛騨高山ウルトラマラソン」開催

株式会社ランナーズ・ウェルネス

2026年6月14日（日）、岐阜県高山市にて「第14回 飛騨高山ウルトラマラソン」を開催しました。

大会当日は曇り空となり、ランナーにとって走りやすいコンディションに。早朝には霧が立ち込め、幻想的な雰囲気に包まれた飛騨高山の街並みの中を、多くのランナーがそれぞれの目標へ向かって走り出しました。

飛騨高山ウルトラマラソンは、豊かな自然と歴史ある街並み、そして地域の温かな応援を感じながら走ることができる大会として親しまれています。今大会には3,610名がエントリーし、3,375名がスタート。完走者は2,517名、完走率は74.6％となりました。

ウルトラマラソンとは、フルマラソン（42.195km）を超える距離を走る競技です。

飛騨高山ウルトラマラソンは、飛騨山脈を望む雄大な自然や伝統文化が息づく飛騨高山を舞台に、地域との交流を楽しみながら走ることができる大会として開催されています。

100km・71kmの2種目が用意され、それぞれの目標や経験に応じて挑戦できることも本大会の特徴です。

■地域ぐるみのおもてなしがランナーを後押し

大会ホームページはこちら :https://www.r-wellness.com/takayama/

飛騨高山ウルトラマラソンの大きな魅力のひとつが、地域の皆さまによる温かな応援です。コース沿道では多くの住民がランナーへ声援を送り、各給水所でもボランティアスタッフが笑顔で迎えました。特に56.7km地点の丹生川支所エイドでは、地域団体による吹奏楽や太鼓の演奏が行われ、ここまで走り続けてきたランナーたちを歓迎。飛騨高山ウルトラマラソンは、地域全体でランナーを迎える大会です。沿道での応援、エイドでの交流、地域の皆さまとの触れ合いなど、人の温かさを感じられることも、この大会が長く愛され続ける理由のひとつとなっています。

■飛騨高山ならではの食でランナーを応援

飛騨高山ウルトラマラソンでは、地域の特色を活かした給食品も大きな魅力のひとつです。コース上には、よもぎうどんや火畑そば、飛騨高山温泉まんじゅう、トマトそうめんなど、飛騨地域ならではの食が並びました。

中でも56.7km地点の丹生川支所エイドでは目の前で焼き上げられた飛騨牛が振る舞われ、その香りに足を止めるランナーの姿も。厳しいコースの途中で味わう飛騨高山を代表する味覚に、多くの参加者が笑顔を見せていました。

各エイドで出会う地域の味は、長い距離への挑戦を支えるエネルギーであると同時に、飛騨高山ならではの魅力を感じる時間にもなりました。

■大会ゲストにウルトラランナーみゃこさんを迎えて

「ウルトラランナー みゃこ」さんも大会ゲストとして参加。飛騨高山ウルトラマラソンへの参加は今回で5回目で、今回は初めて71kmに出走しました。最終ウェーブの最後尾からスタートすると、力強い走りで次々とランナーを追い抜きながら快走。コース上では多くの参加者と写真撮影や交流を行い、飛騨高山ウルトラマラソンならではの温かな雰囲気を一緒に作り上げました。

■若い世代の挑戦を後押しする「U25」

25歳以下を対象とした「U25」カテゴリーにも、多くの若いランナーが参加しました。

今大会のU25参加者数は68名（100km：45名、71km：23名）。

100km男子U25では石井大智選手が8時間06分48秒で優勝。女子は風間由衣選手が10時間37分53秒で優勝しました。71km男子U25では菅沼航大選手が6時間02分36秒で優勝。女子は川勝裕夏選手が6時間20分14秒で優勝しました。

特に71km女子U25優勝の川勝裕夏選手は、女子総合優勝タイムを上回る好記録でフィニッシュ。部門区分は異なるものの、若い世代の高い競技力を印象づける走りとなりました。

■上位入賞者について

今大会も100km・71kmの両種目でハイレベルなレースが繰り広げられました。

100km男子では小野寺祐太選手が7時間19分48秒で優勝。女子は兒玉里恵選手が8時間32分19秒で優勝しました。71km男子は北島克洋選手が5時間04分51秒で優勝。女子は藤原美佳選手が6時間44分43秒で頂点に立ちました。

厳しいアップダウンが続く飛騨高山のコースを舞台に、各カテゴリーで力強いレースが展開され、多くのランナーがそれぞれの目標達成に挑みました。

■大会からのメッセージ

速報記録はこちら :https://www.r-wellness.com/takayama/news/0614/

飛騨高山ウルトラマラソンは、地域の皆さま、ボランティアの皆さま、関係団体の皆さまに支えられながら14回目の開催を迎えることができました。大会当日だけでなく、準備段階から多くの方々にご協力いただき、今年も全国から集まったランナーの皆さまを飛騨高山の地へお迎えすることができました。ランナーと地域の皆さまが出会い、交流し、お互いに力を送り合う。そうした時間が積み重なりながら、この大会は育まれてきました。

これからも飛騨高山ならではの自然や文化、そして人の温かさを感じられる大会として、多くのランナーに挑戦の場を提供できるよう努めてまいります。

【大会公式サイト】

https://www.r-wellness.com/takayama/

≪ランナーズ・ウェルネス≫

「湘南国際マラソン」「横浜マラソン」「チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン」等、年間を通じてさまざまなマラソン大会を企画・運営。また、「24時間テレビ マラソン企画」などのテレビ番組制作コーディネート、スポーツやエンターテインメントにまつわる企業・商品・アスリートのPR協力、“ウェルネス”を理念とした健康クリニック事業を手掛けています。

公式サイト https://www.r-wellness.com/