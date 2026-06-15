出店6カ月で月商2,000万円を記録した「KOBEBeefEmperorSteak」がインバウンド体験の舞台に！ホリイフードサービス、元関脇・豊ノ島大樹氏と「相撲文化体験×神戸牛」特別プログラムを実施

ホリイフードサービス株式会社

ホリイフードサービス株式会社（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：藤田 明久）は、元関脇・豊ノ島大樹氏と連携し、訪日外国人向けの特別企画として、相撲体験と神戸牛ディナーを組み合わせた体験型プログラムを実施いたしました。

本企画は、日本の伝統文化である相撲と、日本を代表する食体験である神戸牛を組み合わせた新たなインバウンド向けコンテンツとして企画・実施したものです。

“日本を深く体験する一日”を提供することを目的に、相撲文化に触れ、神戸牛ディナーを楽しむ構成で実施しました。

豊ノ島氏が、相撲の見どころや力士の動き、相撲文化の背景、相撲部屋ならではの空気感などについて、自身の経験を交えながら解説しました。通訳を介して海外からの参加者にも分かりやすく案内し、日本の伝統文化をより深く理解できるプログラムとして実施しました。

また、相撲の所作やポーズを取り入れた体験コンテンツなども実施し、相撲文化を身近に感じられるプログラムとなりました。

本プログラムの会場として活用されたのがホリイフードサービスが展開するKOBE Beef Emperor Steakです。

会場では神戸牛ディナーとともに、相撲に関する解説や交流、相撲ポーズでの記念撮影などを実施。参加者は神戸牛を味わいながら、日本の伝統文化に触れる時間を過ごしました。

■出店6カ月で月商2,000万円を記録した話題業態「KOBE Beef Emperor Steak」

今回の夕食会場となったKOBE Beef Emperor Steakは、ホリイフードサービスが展開する神戸牛ステーキ業態です。

同店は、出店からわずか6カ月で月商2,000万円を記録。

さらに、集客・予約導線においてWeb経由比率90％超を誇るなど、デジタル集客との親和性が高い店舗としても注目を集めています。

神戸牛を中心とした高品質な食体験に加え、訪日外国人にも分かりやすい情報発信やWeb導線を活用することで、国内外のお客様から高い反響を得ています。

今回の企画では、同店を単なる食事会場としてではなく、日本文化体験の締めくくりを担うインバウンド向け体験拠点として活用。

ホリイフードサービスが持つ飲食店運営のノウハウと、Web集客力、体験型企画を掛け合わせることで、外食企業としての新たな価値創出に挑戦しました。

■飲食店が“食べる場所”から“日本文化体験の入口”へ

近年、訪日観光市場では、単なる観光地巡りではなく、文化・食・人物との交流を通じて日本を深く体験したいというニーズが高まっています。

今回の取り組みは、飲食店を単なる食事提供の場ではなく、日本文化を発信する体験拠点として活用する新たな試みです。相撲文化と神戸牛を組み合わせた体験コンテンツを企画・実施することで、訪日外国人に向けた新たな価値提供の可能性を検証しました。

ホリイフードサービスでは、今後も食・観光・文化・エンターテインメントを掛け合わせた企画を積極的に展開し、企業、自治体、観光事業者、タレント、アスリート等との多様なコラボレーションを通じて、新たな価値創出を目指してまいります。

また、豊ノ島氏との連携を通じて、相撲文化の魅力を国内外へ発信する企画についても、今後さらに広げていくことを視野に入れています。

■ホリイフードサービス担当者コメント

今回は相撲という日本文化と神戸牛を組み合わせることで、訪日外国人の方々に日本をより深く体験していただけるプログラムを企画しました。

相撲という日本を象徴する文化と、神戸牛という世界的に認知度の高い食材を組み合わせることで、日本文化を体験型コンテンツとして発信する可能性を感じています。

今後も当社は、食・文化・観光・エンターテインメントを掛け合わせた取り組みを通じて、新たな価値創出に挑戦してまいります。

■豊ノ島大樹氏コメント

海外の方に相撲を間近で感じていただき、その迫力や文化的な奥深さを感じていただけたことを大変うれしく思います。

相撲は日本の伝統文化ですが、実際に見て、話を聞いて、質問していただくことで、より身近に感じてもらえたのではないかと思います。

今後もこうした機会を通じて、相撲の魅力を多くの方に伝えていければと思います。

■今後の展開

ホリイフードサービスでは、今後も訪日外国人向けの体験型企画や、著名人・団体とのコラボレーション企画を推進し、飲食事業の枠を超えた新たな価値提供に取り組んでまいります。

食を軸に、文化、観光、地域、人物をつなぐ取り組みを強化し、より多くのお客様に“記憶に残る体験”を届けてまいります。

■会社概要

会社名(商号): ホリイフードサービス 株式会社

英文社名: Ｈｏｒｉｉｆｏｏｄｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

代表者: 代表取締役社長 藤田 明久

所在地: 〒310-0803 茨城県水戸市城南３丁目１０－１７ カーニープレイス水戸 4階

事業内容: 飲食店のチェーン展開・運営

URL: https://www.horiifood.co.jp/

■店舗情報

店舗名：KOBE Beef Emperor Steak（エンペラーステーキ）

電話番号：03-6457-6350

所在地：東京都新宿区歌舞伎町1丁目12-1 ktビル 1F