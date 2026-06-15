CROSS Business Producers、「AI研究開発チーム」を本格始動。プロフェッショナルを支える「次世代コンサルタント」の採用・育成を強化へ

CROSS Business Producers株式会社

事業開発のプロフェッショナルファームであるCROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「当社」）は、当社のAIナレッジツール「CROSS Graph」(https://cross-graph.com/)の開発・展開強化に向け、「AI研究開発チーム」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000005874.html)を本格始動いたします。これに伴い、同チームの核となり、これからのAI時代におけるプロフェッショナルの知的生産を支える「次世代コンサルタント職」の採用活動を開始いたしました。当社はこれまで、米国IFTF(https://crossproducers.com/iftf/)や英国SOIF(https://crossproducers.com/soif/)をはじめとするグローバルな調査機関・パートナーとの提携を通じ、未来予測とデータを掛け合わせた事業開発支援を行ってまいりました。昨今の生成AIの急速な進化を受け、従来のコンサルティングの枠組みを超えた「コンサルティングそのものを高度化・自動化するAI基盤」の構築を進めています。今回の新チーム本格始動および採用強化は、このビジョンを共により速く、より広く社会へ実装していくための取り組みです。

本採用の詳細は、日経転職版の特設ページにて公開しております。 （URL：https://career.nikkei.com/company/489/jobdetail8999/ (https://career.nikkei.com/company/489/jobdetail8999/)）

■ AI研究開発チームが手がける、次世代プラットフォームと主要プロダクト

当社のAI研究開発チームは、AIプラットフォームの技術向上にとどまらず、企業・組織の意思決定を支えるプロフェッショナルたちの「知的生産」をAIとデータの力で向上させることをミッションとしています。具体的には、以下のプロダクト・サービスの開発・運営に携わります。

■ 今回の採用背景

- CROSS Graph（クロスグラフ）(https://cross-graph.com/) ファクトデータ×未来予測×生成AIを融合した意思決定支援AIプラットフォーム。コンサルティング会社・シンクタンク・事業会社の経営企画・新規事業部門の知的生産を支援します。- Expert Graph（エキスパートグラフ(https://www.expertgraph.fun/)） 経営者・熟練者の「判断基準・経験則・思考パターン」をAIで構造化し、次世代へ継承するAI知識基盤。特許出願済み技術を活用し、事業承継・技術継承・研究開発知識継承の課題を解決します。- With CROSS Graph Learning Hub (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000005874.html)戦略思考・AI活用・データ分析・リーダーシップ等、全7カテゴリ・計11プログラムを提供する次世代型教育コンテンツプラットフォーム。企業のリスキリング推進と人材育成を支援します。- AIアバター・AIエージェント関連開発 (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000005874.html)人間と機械の共生を実現するAIアバターの開発・設計・UX企画など、次世代のヒューマン×AI協働モデルの構築に取り組みます。- 海外アライアンス・グローバルパートナーシップ(https://crossproducers.com/iftf/) 米国IFTF・英国SOIFとのオフィシャルパートナーシップをはじめ、海外データ会社・AI企業・調査機関との提携推進や共同開発支援を担います。

当社が目指すのは、コンサルティング会社・リサーチ会社・シンクタンク・事業会社の企画部門など、企業の意思決定を支えるプロフェッショナルたちの仕事そのものをAIとデータの力で高度化することです。すなわち、「コンサルティングを支えるコンサルタント」という新しい役割です。

AI時代において、情報を構造化し、専門家や国内外のパートナーをつなぎ、事業として成立する仕組みを組み立てる力は、従来のコンサルタント像を大きく刷新します。本採用は、その新しいコンサルタント像を体現するキーパーソンを求めるものです。

■ 応募について

当社の「AI研究開発チーム」で働くメンバーが、プロダクト開発を通じて得た画期的なアイデアや技術などで特許申請を行う場合は、当社より取得支援やインセンティブ支給など、強力なバックアップを行います。「自分の名前がクレジットされた特許（知財）」を保有する唯一無二のハイレイヤー人材を目指せる、プロフェッショナルにとって非常に大きな成長機会となります。

募集要項・ご応募は以下の日経転職版特設ページよりお願いいたします。

コンサルタント【AI・データ・未来予測領域｜AI研究開発チームに配属】

応募する :https://career.nikkei.com/company/489/jobdetail8999/https://career.nikkei.com/company/489/jobdetail8999/※CROSS Graph公式サイト https://cross-graph.com/※CROSS Graphとは：

本サービスは、当社独自の「未来予測メソドロジー」と、当社の100％子会社である株式会社データリソースの世界約200社の調査データをあわせた、企業の中長期戦略策定などをAIと共に実行するナレッジプラットフォームです。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000005874.html)

【CROSS Business Producers株式会社の概要】

2025年12月、AIプラットフォーム「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」を正式リリース。『世の中の変化をとらえ、事業開発を通じて社会に価値を送り出す』ことをパーパスとする、未来予測に基づくビジネスデザイン（Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)）で事業開発を支援しています。創業時より、米国IFTF（未来予測研究所Institute for the Future）(https://crossproducers.com/iftf/)と連携し、企業戦略への提言やフィールドサーベイほかを実施してまいりました。2021年APAC Entrepreneur「The Most Inspiring Japanese Entrepreneurs of the 2021」(https://apacentrepreneur.com/most-inspiring-entrepreneur-from-japan-2021/)受賞、2021年ウッドデザイン賞(https://www.atpress.ne.jp/news/296017)、2022年The Silicon Review「5 Best Management Consulting Firms to Watch」(https://thesiliconreview.com/magazine/cover/june-monthly-special-2022)受賞。当社は「Vision 2050」未来予測プログラムを実施し、「Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)」の提供を開始しました。世界約200社の調査データを提供する老舗の調査会社である株式会社データリソース（DRI）(https://www.dri.co.jp/)を子会社として傘下に持ち、グローバル市場インテリジェンス機能を強化しています。

会社名：CROSS Business Producers株式会社

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階

代 表：三木言葉

設 立：2011年10月3日

U R L ：https://crossproducers.com

本件に関するお問い合わせ先

CROSS Business Producers株式会社

AI研究開発チーム

MAIL： cbp_pr@crossproducers.com