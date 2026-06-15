【紀ノ国屋・企画】調進所 紀ノ國屋 京町家と小岩井乳業とヨーグルトの新しい楽しみ方～京都ならではの調味料も～

株式会社紀ノ國屋

株式会社紀ノ國屋（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：富田 勝己）は、京都市中京区の「調進所 紀ノ國屋 京町家」にて、

2026年7月15日（水）に「ヨーグルトの新しい楽しみ方」をテーマとした体験型ワークショップを開催いたします。

2回目の開催となる今回は、前回に続き、小岩井乳業株式会社の齋藤さまを講師に迎え、

濃厚な「小岩井 プレミアムクリームヨーグルトグルメファン」を使用し、

話題の「水切りヨーグルト」に仕立て、手軽に美味しく味わえるアレンジをレクチャーいたします。

本イベントでは水切りしたヨーグルトに京都ならではの調味料や、

夏限定の「ALL国産 宮崎県産マンゴーのジャム」をトッピングして楽しむ体験会です。

ヨーグルトは「栄養」だけでなく、どのように食べるかによって大きく変わりますので、

本イベントで新しいヨーグルトの楽しみ方を見つけてみませんか？

調進所 紀ノ國屋京町家から

「知ることで、もっとおいしく」「学ぶことでもっと楽しく」をお届けいたします。

前回イベント時調進所紀ノ國屋京町家限定「ALL国産 宮崎県産マンゴーのジャム」

【ワークショップ内容】

・水切りヨーグルト デモンストレーション

・水切り前後のヨーグルト食べ比べ

・ホエイ（乳清）の活用法紹介

・調進所限定マンゴージャム×ヨーグルト試食

・ドライフルーツ×ヨーグルト試食

・京都スパイス（七味・山椒など）との食べ比べ

・参加者同士による感想共有

・お土産付き

調進所紀ノ國屋京町家限定「ALL国産 宮崎県産マンゴーのジャム」

【ワークショップ詳細】

開催日：2026年7月15日（水）

時間：13:00～14:30

（開場は各部開始時間10分前～）

場所：京都/調進所 紀ノ國屋 京町家（https://kinokuniya.kyoto/#cb_contents_num9）

講師：小岩井乳業株式会社 首都圏第一支店 バチェラーオブチーズ 齊藤淑泰氏

定員：先着12名様限定

特典：水切りキット

参加費：2,000円（税込）

対象：大人(18歳以上)

申込方法：下記ワークショップ事前申込フォームより（事前決済制）

キャンセル規定：購入後のキャンセル不可

【ワークショップ事前申込フォーム】※詳細は下記URLよりご確認ください

https://www.super-kinokuniya.jp/c/kyomachiya/9900-20260701ky

主催：調進所 紀ノ國屋 京町家

ご不明点は電話番号：075-744-1219または、メール：choushinjo-cs@e-kinokuniya.co.jp にご連絡ください。

申込方法： 「カートに入れる」ボタンを押し決済して下さい。

choushinjo-ec@e-kinokuniya.co.jp からご案内メールを送りますのであらかじめ受信設定をお願いいたします。

【講師プロフィール】

齊藤 淑泰（さいとう としやす）/バチェラーオブチーズ保持者

小岩井乳業株式会社で営業・商品開発・広報を経験し、現場と戦略の双方に携わり、ヨーロッパでチーズ文化を学び、メディア出演や各種講師として食の魅力を広く伝えられています。発酵のおいしさを皆さんと一緒に味わい、楽しく体験できるひとときをお届けします。

【紀ノ國屋 ワークショップ開催店舗情報】

店舗名： 調進所 紀ノ國屋京町家

住所： 京都府京都市中京区富小路通御池下る松下町129番

調進所 紀ノ國屋京町家

https://kinokuniya.kyoto/

2025年春、京都・富小路御池に紀ノ國屋の新しいコンセプトショップが誕生しました。創業110余年、日本の食品文化をリードしてきた紀ノ國屋の次なる挑戦として、江戸時代に建てられた築160年の京町家をリノベーション。歴史ある環境でこれまでの紀ノ國屋のこだわりはそのままに、ここ京都から生まれる新しい品々をご紹介するコンセプトショップです。洛中の京町家空間をゆったりとお楽しみいただきながら、商品をあつらえる調進所は予約制にてご来店いただけるショップです。

店舗予約サイト

https://kinokuniya.kyoto/booking/

紀ノ國屋 京町家公式オンラインストア

https://shop.kinokuniya.kyoto/

紀ノ國屋 京町家公式Instagram

https://www.instagram.com/kinokuniya_kyoto/

調進所 紀ノ國屋京町家ブランドサイト

https://kinokuniya.kyoto/

店舗予約サイト

https://kinokuniya.kyoto/booking/