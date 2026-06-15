富裕層向け家事代行サービスを提供する株式会社ファーストインターナショナルが“ホテルライクな暮らし”をもっと身近に。家事代行・料理代行をワンプライス化。1時間4,620円(税込)へ

株式会社ファーストインターナショナル

家事代行サービスを提供する株式会社ファーストインターナショナル（所在地：東京都港区、代表取締役社長：和田 卓也）が運営する富裕層向け家事代行サービス「家事代行ファースト」は、このたび、家事代行および料理代行サービスの料金体系を刷新し、ワンプライス制を導入したことをお知らせいたします。

これまで当社では、お客様一人ひとりのご要望に応じたオーダーメイド型のサービスを提供してまいりましたが、その一方で「料金体系が分かりにくい」といったお声もいただいておりました。

こうした背景を踏まえ、より多くのお客様に安心してご利用いただけるよう、料金体系のシンプル化を目的として今回のワンプライス化に至りました。

本改定により、家事代行・料理代行サービスは**1時間あたり4,620円（税込）に統一。

また、隔週でご利用いただく場合は1時間あたり4,950円（税込）**にてご提供いたします。

これにより、サービス内容を維持したまま、より分かりやすく、継続しやすい料金設計を実現いたしました。

当社のサービスは、専任スタッフ制とし、自社研修センターでのマンツーマン研修を経たスタッフのみが対応いたします。清掃・料理といった技術面だけでなく、接遇マナーや細やかな気配りを重視し、“ホテルライクな暮らし”を実現するサービスとして、多くのお客様よりご支持をいただいております。

今回のワンプライス化は、単なる価格変更ではなく、「整っていることを、意識しない暮らしへ。」という当社の理念を、より多くのご家庭へ届けるための取り組みです。

日常の中に自然と溶け込む上質なサービス体験を、これまで以上に身近なものとしてご提供してまいります。

今後も当社は、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添いながら、安心・信頼・高品質を兼ね備えた家事代行サービスの提供に努めてまいります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ファーストインターナショナル

https://first-inc.co.jp/

広報担当：長谷川大祐

電話：0120-233-011

メールアドレス：founder@first-inc.co.jp