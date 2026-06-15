トリコニックス、Qoo10 Japanに出店…韓国発スカルプケアブランドとして日本市場へ進出
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352317/images/bodyimage1】
Kビューティー企業・NewSelect（ニューセレクト）が展開する機能性スカルプケアブランド「Triconix（トリコニックス）」は、eBay Japanが運営するECモール「Qoo10」へ公式出店し、日本市場への本格進出を開始した。
トリコニックスは、「Trichology（毛髪・頭皮科学）」と「Technics（技術）」を組み合わせたブランド名を持ち、専門的な頭皮研究と技術力を基盤に、髪のハリ・コシケア、ボリュームケア、頭皮のエイジングケア※1 に着目した機能性ヘアケアブランドである。
代表製品には、トリコニックス独自開発成分「Trico-X（トリコエックス）」とイチジク由来のエクソソーム原料を配合。また、美容成分を角質層まで安定的に届ける「Hyal-Zome（ヒアルゾーム）浸透技術」を採用し、健やかな頭皮環境づくりと毛髪コンディションの維持をサポートしている。
近年、グローバルビューティー市場では、Kビューティーの影響力がスキンケア領域を超え、ヘア・スカルプケア分野へと拡大している。特に、頭皮を肌のようにケアする「スキニフィケーション（Skinification）」トレンドの広がりとともに、機能性スカルプケア製品への関心も高まっている。
現在、トリコニックスは韓国国内においてオリーブヤングやMUSINSAなど主要流通チャネルで展開しており、今回のQoo10 Japan出店を通じて、日本の消費者に韓国発のスカルプケアノウハウを提案していく。
NewSelectの関係者は、「日本は頭皮ケア、ボリュームケア、ヘアスタイリングを総合的に重視する消費文化が根付いた市場です」としたうえで、「トリコニックス独自の頭皮研究ノウハウと技術力を基に、日本の消費者に寄り添ったスカルプケアソリューションを提供していきます」とコメントした。
■ トリコニックス（TRICONIX）について
トリコニックス（TRICONIX）は、「専門家のケアを日常へ」をブランドコンセプトに掲げる、エイジングケア※1 に着目したスカルプケアブランドです。ブランド名は、頭皮・毛髪学を意味する「Trichology（トライコロジー）」と、技術を意味する「Technics（テクニクス）」を組み合わせたもので、頭皮科学に基づく専門性と技術力を表現しています。トリコニックスは、ハリ・コシ不足など乱れがちな頭皮環境のケアと、すこやかな頭皮コンディションを保つことに着目したスカルプケアソリューションを展開しています。代表的な製品には、髪にふんわりとしたハリを与えるボリュームシャンプーやスカルプアンプルなどがあり、健やかな頭皮環境づくりをサポートします。
現在、韓国の主要ビューティー・ライフスタイルプラットフォームであるオリーブヤング（Olive Young）やMUSINSAに展開しており、グローバルスカルプケア市場へのブランド拡大を進めています。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
Kビューティー企業・NewSelect（ニューセレクト）が展開する機能性スカルプケアブランド「Triconix（トリコニックス）」は、eBay Japanが運営するECモール「Qoo10」へ公式出店し、日本市場への本格進出を開始した。
トリコニックスは、「Trichology（毛髪・頭皮科学）」と「Technics（技術）」を組み合わせたブランド名を持ち、専門的な頭皮研究と技術力を基盤に、髪のハリ・コシケア、ボリュームケア、頭皮のエイジングケア※1 に着目した機能性ヘアケアブランドである。
代表製品には、トリコニックス独自開発成分「Trico-X（トリコエックス）」とイチジク由来のエクソソーム原料を配合。また、美容成分を角質層まで安定的に届ける「Hyal-Zome（ヒアルゾーム）浸透技術」を採用し、健やかな頭皮環境づくりと毛髪コンディションの維持をサポートしている。
近年、グローバルビューティー市場では、Kビューティーの影響力がスキンケア領域を超え、ヘア・スカルプケア分野へと拡大している。特に、頭皮を肌のようにケアする「スキニフィケーション（Skinification）」トレンドの広がりとともに、機能性スカルプケア製品への関心も高まっている。
現在、トリコニックスは韓国国内においてオリーブヤングやMUSINSAなど主要流通チャネルで展開しており、今回のQoo10 Japan出店を通じて、日本の消費者に韓国発のスカルプケアノウハウを提案していく。
NewSelectの関係者は、「日本は頭皮ケア、ボリュームケア、ヘアスタイリングを総合的に重視する消費文化が根付いた市場です」としたうえで、「トリコニックス独自の頭皮研究ノウハウと技術力を基に、日本の消費者に寄り添ったスカルプケアソリューションを提供していきます」とコメントした。
■ トリコニックス（TRICONIX）について
トリコニックス（TRICONIX）は、「専門家のケアを日常へ」をブランドコンセプトに掲げる、エイジングケア※1 に着目したスカルプケアブランドです。ブランド名は、頭皮・毛髪学を意味する「Trichology（トライコロジー）」と、技術を意味する「Technics（テクニクス）」を組み合わせたもので、頭皮科学に基づく専門性と技術力を表現しています。トリコニックスは、ハリ・コシ不足など乱れがちな頭皮環境のケアと、すこやかな頭皮コンディションを保つことに着目したスカルプケアソリューションを展開しています。代表的な製品には、髪にふんわりとしたハリを与えるボリュームシャンプーやスカルプアンプルなどがあり、健やかな頭皮環境づくりをサポートします。
現在、韓国の主要ビューティー・ライフスタイルプラットフォームであるオリーブヤング（Olive Young）やMUSINSAに展開しており、グローバルスカルプケア市場へのブランド拡大を進めています。
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