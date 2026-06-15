macOS 27 Golden Gate vs macOS 26 Tahoeの違いは？アップデートすべきかも解明
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Dr.Buho Inc.は、最近、新しいバージョン1.16.2をリリースしました。AI時代のMac容量の解放に役に立ちます。
公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner
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「macOS 27とmacOS 26、何が違うの」「結局、アップグレードすべき？」macOS 27 Golden Gateが発表され、こんな疑問を持っている方が少なくないでしょう。
結論から言うと、macOS 27はTahoeで指摘されていた使いにくさを改善し、Siri AIの実用性向上や子どもの安全機能の強化に重点を置いた「熟成型」のアップデートです。Snow Leopardのように、デザインを大きく刷新するというよりも、パフォーマンス改善、AI機能の進化、安定性や完成度の向上を中心としたメジャーアップデートとも言えます。
そして、Intel MacとTime CapsuleのAFPストレージの非対応、一部のMacはアップデートできません。
そこでこの記事では、macOS 27とmacOS 26の違いを整理して、アップデートすべきか解明します。
macOS 26 Tahoe VS macOS 27 Golden Gate：全違い一覧
パフォーマンス
- 全体的な動作速度が大幅に向上。
- AirDropの転送が高速化。
- SMB接続（NASやファイルサーバー）のレスポンスが改善される。
- Safari起動ページの読み込み時間が短縮される。
Siri AI（macOS 27の最大の新機能）
- Siriが連続対話に対応。
- 前後文脈を理解し、提案も可能。
- アプリをまたぐ操作が可能。
- Visual IntelligenceがMacにも対応
Siri AIは今年中にリリースされる予定ですが、まずは英語圏から提供が開始され、日本語環境ではまだ利用できません。そして、利用にはウェイティングリスト登録が必要です。
デザインと操作性
- Liquid Glassの視認性が改善された。
- メニューバーに収まりきらないアイコンをを折りたたみ機能を持つ。
- メニューバーは、Dynamic Islandのように、情報表示に対応。
iPhone / iPad 連携
- iPhoneミラーリングでiPhoneの画面サイズを自由調整可能に
- iPadをMacの副ディスプレイとして使う際、指でのジェスチャー操作に対応。
Safari（2021年以来5年ぶりの大型アップデート）
- タブの自動テーマ別グループ化。
- Notify Me（Webページ更新監視）。
Dock とウィンドウ管理
- Dockから直接アプリの終了やバックグラウンド終了ができる
写真App
- Reframe：AIが構図を自動補正。
- Extend：画像の外側をAIが自然に生成。フレームから切れた被写体の救済に
- Clean Up：不要な物体の除去精度がTahoeより向上。
子供の安全機能
- Ask to Browse：子供が新しいWebサイトを開く際に保護者の承認を要求
- Time Allowances：アプリやカテゴリごとに利用可能な時間帯を設定
- Schedules：曜日・時間帯別の利用ルールを細かく設定
対応機種と互換性の変更点
- macOS 27 Golden Gateは、Intel Macに完全非対応
- AFPストレージも非対応
- AirPort Time Capsuleを使ったTime Machineバックアップは利用できなくなる可能性がある
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352423/images/bodyimage1】
アップグレードすべきか迷っている方はこちらへ
ここまで、macOS 27 Golden Gateの新機能や、macOS 26との違いについて紹介してきました。では、実際にmacOS 27へアップグレードするかどうか、もう決まりましたか？まだ迷っている方は、以下のポイントを参考にしながら、自分のMacをアップデートするか決めましょう。
Macをアップデートすべきユーザー
以下のどれかに当てはまるなら、正式版リリース後にアップグレードを推奨します。
- Tahoeの動作がもっさりしていてイライラしている
- Siriを実用的なアシスタントとして使いたい
- Safariのタブ管理やWeb更新チェックを効率化したい
- iPhoneミラーリングをよく使う（画面サイズ自由調整は地味に便利）
- iPadを副ディスプレイとして使っている
- 子供のMac利用を細かく管理したい
見送るべきユーザー
- Intel Macユーザー
- Time Capsule／AFP依存NASを使用中
- 業務用Macが1台しかない方
- Sequoia（macOS 15）またはTahoe（macOS 26)に満足している方
よくある質問
Q1：正式リリースはいつ？
例年のスケジュールを踏まえると、正式版のリリース時期は2026年9月～10月ごろが有力です。Appleは通常、毎年6月のWWDC後に開発者向けベータ版を公開し、その後、秋ごろに正式版をリリースしています。
Q2：データやアプリは引き継げる？
通常のアップグレードならすべて引き継がれます。ただしAFP廃止でネットワークストレージの接続設定が失われる場合があります。そして、アップグレード中の不具合で、データを失うこともあります。そのため、Time Machineでの完全バックアップを取ってから実行することを推奨します。
Q3：Intel Macは本当にサポート終了になる？ふぐに買い替える必要はある？
はい。macOS 27はAppleシリコン搭載Mac専用になる見込みです。ただし、macOS Tahoeのセキュリティアップデートは今後も約2年程度継続される可能性があるため、すぐにMacを買い替える必要はありません。Siri AIなどの新機能を急いで使う予定がない場合は、2027年ごろを買い替えの目安として考えてもよいでしょう。
Q4：Siri AIはすぐ使える？
利用するにはウェイティングリストへの登録が必要です。Redditユーザーの報告では、利用開始まで数日から1週間程度待つケースもあります。また、現時点では英語版のみ利用可能なため、日本語環境ですぐに使えるわけではありません。
まとめ
ここまで、macOS 27 Golden GateとmacOS 26 Tahoeの主な違いを見てきました。新機能や対応機種、安定性などの違いを踏まえたうえで、macOS 27へアップデートするかどうかを判断しましょう。なお、現時点ではまだ開発者向けベータ版のため、急いでアップデートを決める必要はありません。
一方で、macOS 27で追加される子どもの安全機能や、写真アプリ関連の新機能などに強く興味がある場合は、正式版のリリース後にアップデートするのも一つの選択肢です。正式版であれば、開発者向けベータ版よりも安定して利用できる可能性が高く、日常的に使うMacにも導入しやすくなります。
配信元企業：Dr.Buho
Dr.Buho Inc.は、最近、新しいバージョン1.16.2をリリースしました。AI時代のMac容量の解放に役に立ちます。
公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhocleaner
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結論から言うと、macOS 27はTahoeで指摘されていた使いにくさを改善し、Siri AIの実用性向上や子どもの安全機能の強化に重点を置いた「熟成型」のアップデートです。Snow Leopardのように、デザインを大きく刷新するというよりも、パフォーマンス改善、AI機能の進化、安定性や完成度の向上を中心としたメジャーアップデートとも言えます。
そして、Intel MacとTime CapsuleのAFPストレージの非対応、一部のMacはアップデートできません。
そこでこの記事では、macOS 27とmacOS 26の違いを整理して、アップデートすべきか解明します。
macOS 26 Tahoe VS macOS 27 Golden Gate：全違い一覧
パフォーマンス
- 全体的な動作速度が大幅に向上。
- AirDropの転送が高速化。
- SMB接続（NASやファイルサーバー）のレスポンスが改善される。
- Safari起動ページの読み込み時間が短縮される。
Siri AI（macOS 27の最大の新機能）
- Siriが連続対話に対応。
- 前後文脈を理解し、提案も可能。
- アプリをまたぐ操作が可能。
- Visual IntelligenceがMacにも対応
Siri AIは今年中にリリースされる予定ですが、まずは英語圏から提供が開始され、日本語環境ではまだ利用できません。そして、利用にはウェイティングリスト登録が必要です。
デザインと操作性
- Liquid Glassの視認性が改善された。
- メニューバーに収まりきらないアイコンをを折りたたみ機能を持つ。
- メニューバーは、Dynamic Islandのように、情報表示に対応。
iPhone / iPad 連携
- iPhoneミラーリングでiPhoneの画面サイズを自由調整可能に
- iPadをMacの副ディスプレイとして使う際、指でのジェスチャー操作に対応。
Safari（2021年以来5年ぶりの大型アップデート）
- タブの自動テーマ別グループ化。
- Notify Me（Webページ更新監視）。
Dock とウィンドウ管理
- Dockから直接アプリの終了やバックグラウンド終了ができる
写真App
- Reframe：AIが構図を自動補正。
- Extend：画像の外側をAIが自然に生成。フレームから切れた被写体の救済に
- Clean Up：不要な物体の除去精度がTahoeより向上。
子供の安全機能
- Ask to Browse：子供が新しいWebサイトを開く際に保護者の承認を要求
- Time Allowances：アプリやカテゴリごとに利用可能な時間帯を設定
- Schedules：曜日・時間帯別の利用ルールを細かく設定
対応機種と互換性の変更点
- macOS 27 Golden Gateは、Intel Macに完全非対応
- AFPストレージも非対応
- AirPort Time Capsuleを使ったTime Machineバックアップは利用できなくなる可能性がある
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352423/images/bodyimage1】
アップグレードすべきか迷っている方はこちらへ
ここまで、macOS 27 Golden Gateの新機能や、macOS 26との違いについて紹介してきました。では、実際にmacOS 27へアップグレードするかどうか、もう決まりましたか？まだ迷っている方は、以下のポイントを参考にしながら、自分のMacをアップデートするか決めましょう。
Macをアップデートすべきユーザー
以下のどれかに当てはまるなら、正式版リリース後にアップグレードを推奨します。
- Tahoeの動作がもっさりしていてイライラしている
- Siriを実用的なアシスタントとして使いたい
- Safariのタブ管理やWeb更新チェックを効率化したい
- iPhoneミラーリングをよく使う（画面サイズ自由調整は地味に便利）
- iPadを副ディスプレイとして使っている
- 子供のMac利用を細かく管理したい
見送るべきユーザー
- Intel Macユーザー
- Time Capsule／AFP依存NASを使用中
- 業務用Macが1台しかない方
- Sequoia（macOS 15）またはTahoe（macOS 26)に満足している方
よくある質問
Q1：正式リリースはいつ？
例年のスケジュールを踏まえると、正式版のリリース時期は2026年9月～10月ごろが有力です。Appleは通常、毎年6月のWWDC後に開発者向けベータ版を公開し、その後、秋ごろに正式版をリリースしています。
Q2：データやアプリは引き継げる？
通常のアップグレードならすべて引き継がれます。ただしAFP廃止でネットワークストレージの接続設定が失われる場合があります。そして、アップグレード中の不具合で、データを失うこともあります。そのため、Time Machineでの完全バックアップを取ってから実行することを推奨します。
Q3：Intel Macは本当にサポート終了になる？ふぐに買い替える必要はある？
はい。macOS 27はAppleシリコン搭載Mac専用になる見込みです。ただし、macOS Tahoeのセキュリティアップデートは今後も約2年程度継続される可能性があるため、すぐにMacを買い替える必要はありません。Siri AIなどの新機能を急いで使う予定がない場合は、2027年ごろを買い替えの目安として考えてもよいでしょう。
Q4：Siri AIはすぐ使える？
利用するにはウェイティングリストへの登録が必要です。Redditユーザーの報告では、利用開始まで数日から1週間程度待つケースもあります。また、現時点では英語版のみ利用可能なため、日本語環境ですぐに使えるわけではありません。
まとめ
ここまで、macOS 27 Golden GateとmacOS 26 Tahoeの主な違いを見てきました。新機能や対応機種、安定性などの違いを踏まえたうえで、macOS 27へアップデートするかどうかを判断しましょう。なお、現時点ではまだ開発者向けベータ版のため、急いでアップデートを決める必要はありません。
一方で、macOS 27で追加される子どもの安全機能や、写真アプリ関連の新機能などに強く興味がある場合は、正式版のリリース後にアップデートするのも一つの選択肢です。正式版であれば、開発者向けベータ版よりも安定して利用できる可能性が高く、日常的に使うMacにも導入しやすくなります。
配信元企業：Dr.Buho
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