民間宇宙開拓時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が鎌倉智士さんのYouTube歴史雑談番組「ブシトーーク」に出演！自身の生い立ちや家系について武士の格好で語る！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、2026年6月9日に鎌倉武士・鎌倉智士さんが運営するYouTube歴史雑談番組「ブシトーーク」にゲスト出演しました。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352181/images/bodyimage3】
【出演概要】
今回の放送では、TAICHIが自身の生い立ちや家系について、武士の格好で語りました。民間宇宙飛行士として宇宙の最前線を走るTAICHIが、その原点ともいえる自らのルーツについて、歴史好きの視点で掘り下げた内容となっています。
アーカイブ動画はYouTubeにて公開中です。
https://youtu.be/YoFnJh9V-os
【番組概要】
【番組名】 ブシトーーク
【出演】 鎌倉武士 鎌倉智士、ゲスト：TAICHI（山崎大地）
【放送日】 2026年6月9日（火）19:00-21:00生放送
【配信プラットフォーム】 YouTube
【アーカイブURL】 https://youtu.be/YoFnJh9V-os
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
【会社名】 株式会社ASTRAX
【代表者】 代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
【所在地】 神奈川県鎌倉市
【URL】 https://astrax.space
【事業内容】 民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
【会社名】 株式会社ASTRAX
【担当者】 CEO秘書・星エリカ
【E-Mail】 erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
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【出演概要】
今回の放送では、TAICHIが自身の生い立ちや家系について、武士の格好で語りました。民間宇宙飛行士として宇宙の最前線を走るTAICHIが、その原点ともいえる自らのルーツについて、歴史好きの視点で掘り下げた内容となっています。
アーカイブ動画はYouTubeにて公開中です。
https://youtu.be/YoFnJh9V-os
【番組概要】
【番組名】 ブシトーーク
【出演】 鎌倉武士 鎌倉智士、ゲスト：TAICHI（山崎大地）
【放送日】 2026年6月9日（火）19:00-21:00生放送
【配信プラットフォーム】 YouTube
【アーカイブURL】 https://youtu.be/YoFnJh9V-os
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
【会社名】 株式会社ASTRAX
【代表者】 代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
【所在地】 神奈川県鎌倉市
【URL】 https://astrax.space
【事業内容】 民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
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【会社名】 株式会社ASTRAX
【担当者】 CEO秘書・星エリカ
【E-Mail】 erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
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