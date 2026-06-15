調査レポート：子育て世帯における「通信教育」市場調査2026（株式会社コズレ）
調査レポート：子育て世帯における「通信教育」市場調査2026（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年2月～3月に実施した「子育て世帯における『通信教育』市場調査2026」について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
生後1歳以上の子どもを持つコズレ会員321名を対象に実施した本調査では、通信教育の購入経験が「ある」と回答したのは約21.2%にとどまり、約8割が購入未経験であることがわかった。市場としては依然として開拓余地が大きく、未購入層への価値訴求が今後の成長機会になると考えられる。
検討期間については「1～2週間」が約22.1%と最多で、「即決」と「4～7日」がそれぞれ約16.2%となり、全体の約5割が2週間以内に購入を決定していることが示された。また、検討開始時期・購入時期はいずれも「生後0～5ヶ月」が最多（それぞれ約30.9%、約27.9%）で、検討開始・購入ともに「生後0～11ヶ月」に約6割が集中していることが明らかとなった。
ブランド認知率は「こどもちゃれんじ」が約86.8%で最も高く、「ディズニー英語システム」が約64.7%、「スマイルゼミ」が約54.4%で続いた。比較検討率も「こどもちゃれんじ」が約85.3%で首位だったが、実際の購入ブランドでは「こどもちゃれんじ」が約69.1%、「ディズニー英語システム」が約17.6%、「スマイルゼミ」が約5.9%となり、認知度に比べ購入率が低下する傾向が示された。
最も重視した購入理由は「子どもが興味を示す」が約36.8%で最多となり、「内容がわかりやすい」が約19.1%、「月額受講料が安い」が約13.2%で続いた。なお、ブランドの買い替え経験は約11.8%にとどまり、買い替え時の購入理由も「子どもが興味を示す」が約50.0%で最多であることがわかった。
調査項目
●購入経験
●初回購入を検討した期間
●検討開始時期
●購入時期
●認知しているブランド
●比較検討したブランド
●実際に購入したブランド
●最も重視した購入理由
●買い替えた経験
●買い替え時の購入理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19735/（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後1歳以上の子どもを持つコズレ会員
調査期間：2026年2月9日（月）～2026年3月9日（月）
有効回答者数：321名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは"子育ての喜びをもっと大きく！"を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ / Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail：pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352264/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年2月～3月に実施した「子育て世帯における『通信教育』市場調査2026」について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
生後1歳以上の子どもを持つコズレ会員321名を対象に実施した本調査では、通信教育の購入経験が「ある」と回答したのは約21.2%にとどまり、約8割が購入未経験であることがわかった。市場としては依然として開拓余地が大きく、未購入層への価値訴求が今後の成長機会になると考えられる。
検討期間については「1～2週間」が約22.1%と最多で、「即決」と「4～7日」がそれぞれ約16.2%となり、全体の約5割が2週間以内に購入を決定していることが示された。また、検討開始時期・購入時期はいずれも「生後0～5ヶ月」が最多（それぞれ約30.9%、約27.9%）で、検討開始・購入ともに「生後0～11ヶ月」に約6割が集中していることが明らかとなった。
ブランド認知率は「こどもちゃれんじ」が約86.8%で最も高く、「ディズニー英語システム」が約64.7%、「スマイルゼミ」が約54.4%で続いた。比較検討率も「こどもちゃれんじ」が約85.3%で首位だったが、実際の購入ブランドでは「こどもちゃれんじ」が約69.1%、「ディズニー英語システム」が約17.6%、「スマイルゼミ」が約5.9%となり、認知度に比べ購入率が低下する傾向が示された。
最も重視した購入理由は「子どもが興味を示す」が約36.8%で最多となり、「内容がわかりやすい」が約19.1%、「月額受講料が安い」が約13.2%で続いた。なお、ブランドの買い替え経験は約11.8%にとどまり、買い替え時の購入理由も「子どもが興味を示す」が約50.0%で最多であることがわかった。
調査項目
●購入経験
●初回購入を検討した期間
●検討開始時期
●購入時期
●認知しているブランド
●比較検討したブランド
●実際に購入したブランド
●最も重視した購入理由
●買い替えた経験
●買い替え時の購入理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19735/（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後1歳以上の子どもを持つコズレ会員
調査期間：2026年2月9日（月）～2026年3月9日（月）
有効回答者数：321名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは"子育ての喜びをもっと大きく！"を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ / Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail：pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352264/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
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