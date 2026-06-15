「黄金の１０年」をどう過ごすか『２０代の特権 自分の価値を“最大化”する５７の戦略』著者藤井孝一が電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352319/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年６月４日に『２０代の特権 自分の価値を“最大化”する５７の戦略』著者藤井孝一が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『２０代の特権 自分の価値を“最大化”する５７の戦略』著者藤井孝一
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4ee1YIg
・アマゾン書籍 https://amzn.to/43v10CE
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410100
人生のすべてが決まる「黄金の１０年」をどう過ごすか？
「何も持っていない」ことは、実は最強の武器になる！
◎「迷走」こそが、唯一の成功法則である
◎「コスパ」を無視した経験を積め
◎「よい習慣」は、才能を超える
◎「やってみてダメだった」に価値がある
◎「同世代」とは、まったく別のモノサシをもて
◎「年収一千万円」の先にあるもの
不確実なＡＩ時代、親や学校が教える「正解」はもう通用しない。
２０代という「最強の特権」を使い倒し、市場価値を最大化して、後悔しない未来を創り出すための戦略書。
■目次
・序章 「２０代」という武器――「何も持っていない」から、強い
・１章 “圧倒的に”成長するために――効率よりも「経験の幅」が、差を生む
・２章 自分の「市場価値」を高める働き方――会社を「ビジネススクール」として使い倒す
・３章 一生モノの「人間関係」を創る――利害を超えた「本物の人脈」を構築する
・４章 ２０代の「壁」――「逆境」を資産に変えるヒント
・５章 「後悔しない」未来に向かって――定期的な振り返りが、人生の“解像度”を高める
■著者 藤井孝一（フジイコウイチ）
経営コンサルタント。株式会社アンテレクト取締役会長。１９６６年生まれ。
大手金融会社でマーケティングを担当の後、経営コンサルタントとして独立する。
なかでも、会社を辞めずに起業することの有効性に２０年以上前から着目、「週末起業」と名付けて提唱する。
これまで２万人超のビジネスパーソンを指導、今も起業を志す多くのビジネスパーソンたちに影響を与え続けている。
ビジネス書の愛読家としても知られ、その要約と書評のメールマガジン『ビジネス選書＆サマリー』は
５万人以上のビジネスパーソンに読まれている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『２０代の特権 自分の価値を“最大化”する５７の戦略』著者藤井孝一
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─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年６月４日に『２０代の特権 自分の価値を“最大化”する５７の戦略』著者藤井孝一が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
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人生のすべてが決まる「黄金の１０年」をどう過ごすか？
「何も持っていない」ことは、実は最強の武器になる！
◎「迷走」こそが、唯一の成功法則である
◎「コスパ」を無視した経験を積め
◎「よい習慣」は、才能を超える
◎「やってみてダメだった」に価値がある
◎「同世代」とは、まったく別のモノサシをもて
◎「年収一千万円」の先にあるもの
不確実なＡＩ時代、親や学校が教える「正解」はもう通用しない。
２０代という「最強の特権」を使い倒し、市場価値を最大化して、後悔しない未来を創り出すための戦略書。
■目次
・序章 「２０代」という武器――「何も持っていない」から、強い
・１章 “圧倒的に”成長するために――効率よりも「経験の幅」が、差を生む
・２章 自分の「市場価値」を高める働き方――会社を「ビジネススクール」として使い倒す
・３章 一生モノの「人間関係」を創る――利害を超えた「本物の人脈」を構築する
・４章 ２０代の「壁」――「逆境」を資産に変えるヒント
・５章 「後悔しない」未来に向かって――定期的な振り返りが、人生の“解像度”を高める
■著者 藤井孝一（フジイコウイチ）
経営コンサルタント。株式会社アンテレクト取締役会長。１９６６年生まれ。
大手金融会社でマーケティングを担当の後、経営コンサルタントとして独立する。
なかでも、会社を辞めずに起業することの有効性に２０年以上前から着目、「週末起業」と名付けて提唱する。
これまで２万人超のビジネスパーソンを指導、今も起業を志す多くのビジネスパーソンたちに影響を与え続けている。
ビジネス書の愛読家としても知られ、その要約と書評のメールマガジン『ビジネス選書＆サマリー』は
５万人以上のビジネスパーソンに読まれている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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