【無料オンラインセミナー】AI 時代を攻略する3つの武器。集客・制作・顧客体験を変える新サービス紹介セミナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352429/images/bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月18日（木）12:00よりオンラインセミナーを開催いたします。
申し込み URL
https://form.glad-cube.com/form/sitest20260618
検索からの流入が、気づけば少しずつ減っている。
サイト制作には、相変わらず時間がかかる。
せっかくサイトを訪れたユーザーへの案内は、変わらず一律で無機質なまま--。
そんな悩みを抱えていませんか？
AI の登場によって、マーケティングの集客・制作・接客のあり方は、今まさに変わりつつあります。
変化に出遅れるか、それとも武器にして攻略するか。
本ウェビナーでは、当社サービス SiTest（サイテスト） をご利用のユーザーさま、検討中の方問わず、変化する AI 時代に求められる集客・制作・顧客体験の変革を支える3つの新サービスをご紹介します。
■ 本セミナーで学べる内容
・AI 時代の集客・制作・接客の「今」がわかる
・グラッドキューブの3つの強力な新サービスを、他社に先駆けて把握できる
・自社のマーケティング戦略に活かせるアイデアを持ち帰ることができる
■ 3つの新サービス紹介
武器(1)【顧客体験を変える】SiTest AI コンシェルジュ
ウェブサイトへの訪問者を、接客する前に取りこぼしていませんか？
AI コンシェルジュは、AI アバターがチャットや音声で対話する、次世代の接客サービスです。
一人ひとりの質問に合わせた丁寧なご案内で、サービスへの愛着を深め、問い合わせや CVR の向上を後押しします。
武器(2)【制作を変える】※ツール名は正式リリース時に公開
「作りたい」と「公開できる」の間には、いつも制作の時間と工数が立ちはだかります。
こちらは、AI によってサイト制作のワークフローそのものを見直す新サービスです。
業務を AI で変えていきたいという思いを、制作の現場から形にします。
※セミナーでは先行予告とウェイティングリストのご案内を行います。
武器(3)【集客を変える】LLMOA（エルモア）
AI 検索の広がりによって、検索してサイトを訪れるという行動の前提が変わり始めており、これまでと同じ SEO だけでは、流入を維持することが難しくなりつつあります。
AI に選ばれるための新たな最適化施策「 LLMO 」に必要な分析を行い、戦略立案につなげるツールです。
ブラックボックスになっている AI の回答を可視化し、ブランドやサービスの現在地と方向性を明確にしたマーケティング施策を支援します。
※本サービスは現在先行公開の準備中です。セミナーでは先行予告とウェイティングリストのご案内を行います。
■ スピーカー紹介
株式会社グラッドキューブ
プロモーション統括本部 マーケティング DX 事業部
AI Agent チーム シニアマネージャー
渡邊 恵大
総合代理店にてディレクターとして、行政機関やナショナルクライアント向けのシステム開発、Nintendo Switch ソフトの開発、マーケティング支援など、クリエイティブからテクノロジー、戦略立案に至るまで幅広い領域に従事。現職のグラッドキューブでは、SiTest のカスタマーサクセス・セールスを経て、現在はシニアマネージャーとして、ハイタッチセールス・アライアンス・カスタマーサクセス領域のマネジメントを担当。SaaS ビジネスにおける高付加価値な顧客対応と、パートナー連携の最適化に強みを持つ。
株式会社グラッドキューブ
プロモーション統括本部 マーケティング DX 事業部
AI Agent チーム マネージャー
藤岡 亮太
ウェブ・システム制作会社にて ASP ツールのセールスおよびウェブディレクターとして従事。 2019年8月にグラッドキューブへ参画後は、SiTest の営業をはじめ、CVR 改善・SEO 対策・サイト構築など幅広い業務に携わり、クライアントの課題解決に多岐にわたり貢献。データに基づいたサイト改善に強みを持つ。
株式会社グラッドキューブ
プロモーション統括本部 マーケティング DX 事業部
AI Agent チーム マネージャー
大原 洸
イベント業界で BtoB 、 BtoC 問わず幅広い業種のマーケティングを支援する業務に従事した後、データドリブンなアプローチを求めウェブマーケティング業界に転身。2018年より SiTest のカスタマーサクセスチームの立ち上げに従事し、現在もカスタマーサクセス担当及び LPO コンサルタントとして、年間100社を超える、様々な業種のお客様のランディングページやサイトの成果改善をサポートしている。
■ セミナー概要
AI 時代を攻略する3つの武器
集客・制作・顧客体験を変える新サービス紹介セミナー
会場 ：Zoom にて開催いたします。
接続方法は自動返信メールにてお知らせいたします。
日時 ：2026年6月18日（木）12:00-13:00
参加費：無料
定員 ：100名
注意事項：
※ 定員に達し次第終了となります。複数名でお申込みをいただいている場合はご調整させていただく場合がございます。
※ プログラム内容は変更となる場合がございます。
※ 同業他社の方は参加をご遠慮いただく場合がございます。
※参加は申込者ご本人に限ります。複数人での参加をご希望の場合は、お手数ですが皆様それぞれでお申込みください。
■ SiTest について
「 SiTest（サイテスト）」は、ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO ・ポップアップなど、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能を備えたノーコードサイト改善・CX（顧客体験）改善プラットフォームです。さらに AI （人工知能）による解析データの集計レポートを出力でき、解析から発見した課題を A/B テストやパーソナライズ機能を用いてノーコードで迅速に改善することが可能です。ウェブサイト全体の CX 向上を一気通貫で支援する国産のオールインワンプラットフォームです。
サービスサイト：https://sitest.jp/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月18日（木）12:00よりオンラインセミナーを開催いたします。
申し込み URL
https://form.glad-cube.com/form/sitest20260618
検索からの流入が、気づけば少しずつ減っている。
サイト制作には、相変わらず時間がかかる。
せっかくサイトを訪れたユーザーへの案内は、変わらず一律で無機質なまま--。
そんな悩みを抱えていませんか？
AI の登場によって、マーケティングの集客・制作・接客のあり方は、今まさに変わりつつあります。
変化に出遅れるか、それとも武器にして攻略するか。
本ウェビナーでは、当社サービス SiTest（サイテスト） をご利用のユーザーさま、検討中の方問わず、変化する AI 時代に求められる集客・制作・顧客体験の変革を支える3つの新サービスをご紹介します。
■ 本セミナーで学べる内容
・AI 時代の集客・制作・接客の「今」がわかる
・グラッドキューブの3つの強力な新サービスを、他社に先駆けて把握できる
・自社のマーケティング戦略に活かせるアイデアを持ち帰ることができる
■ 3つの新サービス紹介
武器(1)【顧客体験を変える】SiTest AI コンシェルジュ
ウェブサイトへの訪問者を、接客する前に取りこぼしていませんか？
AI コンシェルジュは、AI アバターがチャットや音声で対話する、次世代の接客サービスです。
一人ひとりの質問に合わせた丁寧なご案内で、サービスへの愛着を深め、問い合わせや CVR の向上を後押しします。
武器(2)【制作を変える】※ツール名は正式リリース時に公開
「作りたい」と「公開できる」の間には、いつも制作の時間と工数が立ちはだかります。
こちらは、AI によってサイト制作のワークフローそのものを見直す新サービスです。
業務を AI で変えていきたいという思いを、制作の現場から形にします。
※セミナーでは先行予告とウェイティングリストのご案内を行います。
武器(3)【集客を変える】LLMOA（エルモア）
AI 検索の広がりによって、検索してサイトを訪れるという行動の前提が変わり始めており、これまでと同じ SEO だけでは、流入を維持することが難しくなりつつあります。
AI に選ばれるための新たな最適化施策「 LLMO 」に必要な分析を行い、戦略立案につなげるツールです。
ブラックボックスになっている AI の回答を可視化し、ブランドやサービスの現在地と方向性を明確にしたマーケティング施策を支援します。
※本サービスは現在先行公開の準備中です。セミナーでは先行予告とウェイティングリストのご案内を行います。
■ スピーカー紹介
株式会社グラッドキューブ
プロモーション統括本部 マーケティング DX 事業部
AI Agent チーム シニアマネージャー
渡邊 恵大
総合代理店にてディレクターとして、行政機関やナショナルクライアント向けのシステム開発、Nintendo Switch ソフトの開発、マーケティング支援など、クリエイティブからテクノロジー、戦略立案に至るまで幅広い領域に従事。現職のグラッドキューブでは、SiTest のカスタマーサクセス・セールスを経て、現在はシニアマネージャーとして、ハイタッチセールス・アライアンス・カスタマーサクセス領域のマネジメントを担当。SaaS ビジネスにおける高付加価値な顧客対応と、パートナー連携の最適化に強みを持つ。
プロモーション統括本部 マーケティング DX 事業部
AI Agent チーム マネージャー
藤岡 亮太
ウェブ・システム制作会社にて ASP ツールのセールスおよびウェブディレクターとして従事。 2019年8月にグラッドキューブへ参画後は、SiTest の営業をはじめ、CVR 改善・SEO 対策・サイト構築など幅広い業務に携わり、クライアントの課題解決に多岐にわたり貢献。データに基づいたサイト改善に強みを持つ。
株式会社グラッドキューブ
プロモーション統括本部 マーケティング DX 事業部
AI Agent チーム マネージャー
大原 洸
イベント業界で BtoB 、 BtoC 問わず幅広い業種のマーケティングを支援する業務に従事した後、データドリブンなアプローチを求めウェブマーケティング業界に転身。2018年より SiTest のカスタマーサクセスチームの立ち上げに従事し、現在もカスタマーサクセス担当及び LPO コンサルタントとして、年間100社を超える、様々な業種のお客様のランディングページやサイトの成果改善をサポートしている。
■ セミナー概要
AI 時代を攻略する3つの武器
集客・制作・顧客体験を変える新サービス紹介セミナー
会場 ：Zoom にて開催いたします。
接続方法は自動返信メールにてお知らせいたします。
日時 ：2026年6月18日（木）12:00-13:00
参加費：無料
定員 ：100名
注意事項：
※ 定員に達し次第終了となります。複数名でお申込みをいただいている場合はご調整させていただく場合がございます。
※ プログラム内容は変更となる場合がございます。
※ 同業他社の方は参加をご遠慮いただく場合がございます。
※参加は申込者ご本人に限ります。複数人での参加をご希望の場合は、お手数ですが皆様それぞれでお申込みください。
■ SiTest について
「 SiTest（サイテスト）」は、ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO ・ポップアップなど、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能を備えたノーコードサイト改善・CX（顧客体験）改善プラットフォームです。さらに AI （人工知能）による解析データの集計レポートを出力でき、解析から発見した課題を A/B テストやパーソナライズ機能を用いてノーコードで迅速に改善することが可能です。ウェブサイト全体の CX 向上を一気通貫で支援する国産のオールインワンプラットフォームです。
サービスサイト：https://sitest.jp/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
プレスリリース詳細へ