ローグライト・アーマーブレイクカードゲーム『Queen′s Blade Re:Build』発売日が7月23日に決定！「Steam Nextフェス」にて第一章すべてが遊べる無料体験版を配信
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、ローグライト・アーマーブレイクカードゲーム『Queen's Blade Re:Build（読み：クイーンズブレイド リビルド）』の最新情報を発表いたします。
「Steam Nextフェス」にて無料体験版配信中！ 発売日7月23日（木）に決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351972/images/bodyimage1】
『Queen's Blade Re:Build』は、2026年6月16日（日本時間）より開催されるオンラインイベント「Steam Nextフェス」へ出展。第一章がすべて遊べる体験版「Queen's Blade Re:Build DEMO」が無料配信中です。
また商品の発売日が2026年7月23日（木）に決定いたしました。
体験版「Queen's Blade Re:Build DEMO」では、最初のキャラクターである「流浪の戦士レイナ」を使用でき、「戦闘教官アレイン」によるチュートリアルストーリー、および第一章をまるまるプレイ可能。カードやアイテム収集、デッキ構築、そしてライバル美闘士たちのバトルなど「Queen's Blade Re:Build」の魅力が詰まった体験版となっています。美しいライバルたちとのバトルでは、とりあえずアーマーブレイクしておきましょう！
■「Steam Nextフェス」開催期間
2025年6月15日（月）10時（PT）～6月22日（月）10時
Queen's Blade Re:Build ストアページ
https://store.steampowered.com/app/3938540/Queens_Blade_ReBuild/
Nintendo Switch版も発売決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351972/images/bodyimage2】
『Queen's Blade Re:Build』Nintendo Switch版も発売決定。2026年秋発売予定です。
■Queen's Blade Re:Buildとは
プレイヤーが選択した女性キャラクター（美闘士）は 最強の女王に挑む戦いへと旅立つ。
ランダムに現れる選択肢を選びながら、 ライバルを倒し、カードやアイテムを増やしデッキを強化！
カードの持つ様々な能力やスキルとの組み合わせを駆使して、 数多の闘いに勝利しよう。
カードバトル形式はリアルタイム（※）で展開されるので、 これまで体験したことのない挑戦を楽しむことができる(※ターン制バトルも選択可能)
勝利の鍵となるのはアーマーブレイク。 相手の防御を丸裸にして必殺の一撃を叩きこめ！
STORY
クイーンズブレイド。それは大陸の女王を決める闘技会。
建国から続く伝統に従い、最も強い女性がこの地を支配できる。
クイーンズブレイドに参加する者は”美闘士”と呼ばれる。
彼女たちは命と誇りをかけて、果て無き闘いへと挑む。
ゲーム内容
(1)ライバル美闘士を倒してクイーンズブレイド制覇を目指せ！
3人の個性的なプレイヤーキャラクターを使いこなし、全キャラクターで勝利を目指そう！
美闘士ごとに戦い方や出現カード内容が異なるので、まったく違うバトル展開が楽しめる
(2)ランダム生成される女王への道
ゲームを始めるたびに行く手はランダム生成される。三択を選びながら先へ進もう。
どの道を選ぶかで、出会えるカードやイベントは変化するので臨機応変にデッキを組んでいこう
(3)アーマーブレイクで勝利せよ！
強烈コンボで、ライバルのアーマーを破壊しよう！ そのあとは直接HPに大ダメージを叩きこめば勝利だ！さらにすべてのアーマーを破壊できれば（されても）専用ボイスと特殊演出も！！
(4)ストーリーを楽しもう
3人の美闘士たちはそれぞれクイーンズブレイドに挑戦する目的を持っている。ライバル美闘士たちとの確執や友情。意外な組み合わせも？？ 彼女たちが女王アルドラを倒した後の結末を見届けよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351972/images/bodyimage3】
(5)リーダースキルで逆転をねらえ！
カードを使うとゲージがたまり、リーダー固有の必殺技を好きなタイミングで発動できる！ いずれも状況を覆すほどの能力だ！各美闘士ごとに2種類のスキルがあるのでデッキの戦略に合わせて入れ替えよう
(6)上級者向けのエンドレスモード
どんどん難易度が上がっていく女王への道を目指して、自分の腕前を証明しましょう！
ライバル美闘士たちはストーリー進行と関係なくランダムで登場します！
(7)20周年の歴史的イラストをアンロックしよう
ゲーム内の実績に応じて、過去の名作イラストや想いで深いビジュアルをアンロック！
９０点以上収録されたギャラリーをコンプリートしよう！
『Queen's Blade Re:Build』体験版配信記念Xキャンペーン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351972/images/bodyimage4】
STEAMでの体験版の配信を記念し、公式Xアカウントでキャンペーンを実施します。抽選で2名様にレイナ役川澄綾子さんのサイン色紙が当たります。
応募方法
(1)Queen's Blade Re:Build 公式Xアカウント（@qb_rebuild）をフォロー
(2)対象のポストをリポスト
(3)STEAMのQueen's Blade Re:Buildウィッシュリスト登録画面を対象ポストにリプライで当選確率アップ
開催期間6月15日～22日
■Queen's Blade Re:Build基本情報
タイトル ：Queen's Blade Re:Build
対応機種 ：WindowsPC（Steam配信）Nintendo Switch
ジャンル ：ローグライト・アーマーブレイクカードゲーム
プレイ人数：１名
発売日 ：Steam 2026年 7月23日 Nintendo Switch 2026年秋予定
CERO：D
価格：未定
対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）
トレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=xamD3G8TXOY
公式HP：https://qb-rebuild.com/
公式X：https://x.com/qb_rebuild
公式Bluesky：https://bsky.app/profile/queensblade.bsky.social
発売元：株式会社ホビージャパン
開発会社：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
株式会社クリーク･アンド･リバー社
商品著作権表示：(C)HobbyJAPAN
配信元企業：株式会社ホビージャパン
「Steam Nextフェス」にて無料体験版配信中！ 発売日7月23日（木）に決定！
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『Queen's Blade Re:Build』は、2026年6月16日（日本時間）より開催されるオンラインイベント「Steam Nextフェス」へ出展。第一章がすべて遊べる体験版「Queen's Blade Re:Build DEMO」が無料配信中です。
また商品の発売日が2026年7月23日（木）に決定いたしました。
体験版「Queen's Blade Re:Build DEMO」では、最初のキャラクターである「流浪の戦士レイナ」を使用でき、「戦闘教官アレイン」によるチュートリアルストーリー、および第一章をまるまるプレイ可能。カードやアイテム収集、デッキ構築、そしてライバル美闘士たちのバトルなど「Queen's Blade Re:Build」の魅力が詰まった体験版となっています。美しいライバルたちとのバトルでは、とりあえずアーマーブレイクしておきましょう！
■「Steam Nextフェス」開催期間
2025年6月15日（月）10時（PT）～6月22日（月）10時
Queen's Blade Re:Build ストアページ
https://store.steampowered.com/app/3938540/Queens_Blade_ReBuild/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351972/images/bodyimage2】
『Queen's Blade Re:Build』Nintendo Switch版も発売決定。2026年秋発売予定です。
■Queen's Blade Re:Buildとは
プレイヤーが選択した女性キャラクター（美闘士）は 最強の女王に挑む戦いへと旅立つ。
ランダムに現れる選択肢を選びながら、 ライバルを倒し、カードやアイテムを増やしデッキを強化！
カードの持つ様々な能力やスキルとの組み合わせを駆使して、 数多の闘いに勝利しよう。
カードバトル形式はリアルタイム（※）で展開されるので、 これまで体験したことのない挑戦を楽しむことができる(※ターン制バトルも選択可能)
勝利の鍵となるのはアーマーブレイク。 相手の防御を丸裸にして必殺の一撃を叩きこめ！
STORY
クイーンズブレイド。それは大陸の女王を決める闘技会。
建国から続く伝統に従い、最も強い女性がこの地を支配できる。
クイーンズブレイドに参加する者は”美闘士”と呼ばれる。
彼女たちは命と誇りをかけて、果て無き闘いへと挑む。
ゲーム内容
(1)ライバル美闘士を倒してクイーンズブレイド制覇を目指せ！
3人の個性的なプレイヤーキャラクターを使いこなし、全キャラクターで勝利を目指そう！
美闘士ごとに戦い方や出現カード内容が異なるので、まったく違うバトル展開が楽しめる
(2)ランダム生成される女王への道
ゲームを始めるたびに行く手はランダム生成される。三択を選びながら先へ進もう。
どの道を選ぶかで、出会えるカードやイベントは変化するので臨機応変にデッキを組んでいこう
(3)アーマーブレイクで勝利せよ！
強烈コンボで、ライバルのアーマーを破壊しよう！ そのあとは直接HPに大ダメージを叩きこめば勝利だ！さらにすべてのアーマーを破壊できれば（されても）専用ボイスと特殊演出も！！
(4)ストーリーを楽しもう
3人の美闘士たちはそれぞれクイーンズブレイドに挑戦する目的を持っている。ライバル美闘士たちとの確執や友情。意外な組み合わせも？？ 彼女たちが女王アルドラを倒した後の結末を見届けよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351972/images/bodyimage3】
(5)リーダースキルで逆転をねらえ！
カードを使うとゲージがたまり、リーダー固有の必殺技を好きなタイミングで発動できる！ いずれも状況を覆すほどの能力だ！各美闘士ごとに2種類のスキルがあるのでデッキの戦略に合わせて入れ替えよう
(6)上級者向けのエンドレスモード
どんどん難易度が上がっていく女王への道を目指して、自分の腕前を証明しましょう！
ライバル美闘士たちはストーリー進行と関係なくランダムで登場します！
(7)20周年の歴史的イラストをアンロックしよう
ゲーム内の実績に応じて、過去の名作イラストや想いで深いビジュアルをアンロック！
９０点以上収録されたギャラリーをコンプリートしよう！
『Queen's Blade Re:Build』体験版配信記念Xキャンペーン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351972/images/bodyimage4】
STEAMでの体験版の配信を記念し、公式Xアカウントでキャンペーンを実施します。抽選で2名様にレイナ役川澄綾子さんのサイン色紙が当たります。
応募方法
(1)Queen's Blade Re:Build 公式Xアカウント（@qb_rebuild）をフォロー
(2)対象のポストをリポスト
(3)STEAMのQueen's Blade Re:Buildウィッシュリスト登録画面を対象ポストにリプライで当選確率アップ
開催期間6月15日～22日
■Queen's Blade Re:Build基本情報
タイトル ：Queen's Blade Re:Build
対応機種 ：WindowsPC（Steam配信）Nintendo Switch
ジャンル ：ローグライト・アーマーブレイクカードゲーム
プレイ人数：１名
発売日 ：Steam 2026年 7月23日 Nintendo Switch 2026年秋予定
CERO：D
価格：未定
対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）
トレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=xamD3G8TXOY
公式HP：https://qb-rebuild.com/
公式X：https://x.com/qb_rebuild
公式Bluesky：https://bsky.app/profile/queensblade.bsky.social
発売元：株式会社ホビージャパン
開発会社：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
株式会社クリーク･アンド･リバー社
商品著作権表示：(C)HobbyJAPAN
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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