SEVEN株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：木村 優)のグループ会社で、山口市と進出協定を締結したSEVEN NEXUS株式会社(所在地：山口県山口市、代表取締役社長：木村 優 ※2026年5月1日に山口市へ本店移転)は、同社第一弾タイトルとなるスマートフォン向け新作ゲーム『ドット戦記』の事前登録を、本日2026年6月15日(月)より開始したことをお知らせいたします。あわせて、事前登録開始を記念したキャンペーンを公式Xにて実施いたします。





App Store(iOS) ： https://dotsenki.go.link/kgesq

Google Play(Android)： https://dotsenki.go.link/3HvBM

公式X ： https://x.com/dot_senki





キービジュアル





■ 事前登録キャンペーン開催！

事前登録者数に応じてゲーム開始時の特典が豪華になる「事前登録キャンペーン」を開催いたします。期間中に累計10万人を突破すると、ゲーム内で10連ガチャ＋単発ガチャ1回分が引ける「合計3,000個のジェンマ」を、インストールしたユーザー全員にプレゼントいたします！





事前登録報酬





■ 『ドット戦記』とは

『ドット戦記』は、どこか懐かしくも新鮮なドット絵の英雄たちが大暴れする【二刀流タワーディフェンスRPG】です。「進撃」と「防衛」の2大モードを駆使し、世界図書館の本から飛び出す個性豊かな英雄たちを率いて、押し寄せる敵をなぎ倒す爽快感を体感できます。









■ ゲームの特徴

1．「進撃」と「防衛」、ふたつの戦場を制せ！

【進撃モード(最大10体編成)】

直感操作で敵陣を圧倒！キャラを出撃させて敵陣を攻め落とせ！敵の弱点属性を突く瞬時の判断が熱い！

【防衛モード(最大5体編成)】

3択のローグライト強化カードをその場で選び、押し寄せる敵から自陣を守り抜け！





2．無限の戦術を生む「英雄と道場」

5つの職業と5つの属性を組み合わせ、最強の英雄パーティを編成せよ！「道場」をレベルアップすれば、全キャラの能力が永続パワーアップ！





3．極限を追求する「装備・天賦システム」

分解・合成・製錬・鍛造・拡張を駆使して、世界に一つだけの最強装備を創り出せ！さらに1マスずつ開放する天賦スキルツリーで、自分だけの成長ルートを開拓しよう！





4．息抜きに最適な「ミニゲーム」

ついつい時間を忘れて遊んでしまうミニゲームを搭載！楽しくプレイするだけで育成素材がザクザク手に入る！





攻めの「進撃」× 守りの「防衛」！選べる2大モード





【防衛モード(最大5体編成)】





【進撃モード(最大10体編成)】





理想のビルドを追求する「最強装備クラフト」





プレイスタイルに合わせて強化する「天賦システム」





白熱のスコア勝負！遊んで素材がザクザク手に入る「ミニゲーム」





■ ゲーム概要

タイトル ： ドット戦記

ジャンル ： ドット異世界系 二刀流タワーディフェンスRPG

対応OS ： iOS／Android

価格 ： 基本プレイ無料(アイテム課金あり)

配信予定 ： 2026年 夏配信予定

事前登録 ： 2026年6月15日(月)開始

事前登録URL(iOS) ： https://dotsenki.go.link/kgesq

事前登録URL(Android)： https://dotsenki.go.link/3HvBM

公式サイト ： https://dot-senki.nexus.7grp.co.jp

公式X ： https://x.com/dot_senki

予約トップ10 ： https://yoyaku-top10.jp/apps/OTk3ODQ0

開発・運営 ： SEVEN NEXUS株式会社(SEVENグループ)

権利表記 ： SEVEN NEXUS Co., Ltd.

※記載の内容は開発中のものであり、予告なく変更となる場合があります。









■ 会社情報

SEVENグループ： https://78hd.co.jp/company/









■ SEVEN NEXUS株式会社

所在地 ： 山口県山口市小郡令和1丁目1番1号 KDDI維新ホール1階

代表者 ： 代表取締役社長 木村 優

資本金 ： 3,600万円(資本準備金3,600万円)SEVENグループ100％

事業概要： ゲーム開発事業・ゲーム周辺事業・その他開発等









■ SEVEN株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

代表者 ： 代表取締役社長 木村 優

資本金 ： 4,310万円

事業概要： グループ統括事業・ライセンス事業









■ SEVEN＆EIGHT HOLDINGS株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

代表者 ： 代表取締役社長 木村 優

資本金 ： 5,000万円(SEVEN株式会社100％子会社)

事業概要： ゲーム配信事業・ゲーム周辺事業・ソリューション等









■ 採用情報：世界を目指す、次世代のクリエイターを募集

「世界を驚かせるコンテンツを作りたい」――。SEVENグループでは、新卒・既卒を問わず、情熱を持った若手クリエイターを募集しています。最先端ノウハウとクリエイティブ環境を融合させた独自の長期教育プログラムを計画し、App StoreやGoogle Playを通じて世界数億人のユーザーへ届くゲーム開発に挑戦できるキャリアパスを用意しています。

採用ページ： https://78hd.co.jp/recruit/









■ パートナーシップの募集

SEVENグループでは、次なる成長を共にする業務提携および資本提携パートナー様を広く募集しております。当社の有するゲーム運営ノウハウやライセンス網を活かしたシナジー創出にご関心をお持ちの企業様は、お気軽にご連絡ください。