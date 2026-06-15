株式会社STOVAG（ストーヴァ）（本社：東京都、代表取締役：玉田）は、BASE（ベイス）を利用してネットショップを運営するオーナー様向けに、既存のECサイトへ「オンラインガチャ機能」を最短1日で即時導入できる外部連携ツール『ガチャバック』を展開しております。

https://gacha-back.com/

現在、通常はフリープランからのアップグレードが必要となる「プロプラン（月額9,800円）」を、導入初日から【永年無料】でご利用いただける先行モニターキャンペーンを、2026年6月30日（火）までの期間限定で実施中です。 この「ガチャバック」は、食品（レトルト・スイーツ等）やコスメ、雑貨など、商品のバリエーションが豊富なジャンルのショップ様と非常に相性が良く、手軽に購入のハードルを下げて売上アップに繋げることができます。 また、ネットショップでランダム販売を行う際に懸念されがちな「景品表示法」にもしっかり対応した安心のシステム設計となっておりますので、コンプライアンスのリスクなく、新しいエンタメ売法にチャレンジしていただけます。 この特別な機会に、ぜひ導入をご検討いただけますと幸いです。

■ 6月10日のキャンペーン開始以来、多くの方から反響をいただき導入ショップが急速に拡大中！

本キャンペーンは、2026年6月10日（水）の開始直後から、多くのショップオーナー様や関係者様より大変熱い反響をいただいております。

「既存のショップに一瞬でエンタメ要素が加わる」「客単価アップの起爆剤になりそう」「デモ画面を見てワクワクした」など、多数のお問い合わせや期待の声をいただいており、既に実際のショップへの導入・稼働が次々と始まっております。

この想定以上の盛り上がりと手応えを受け、より多くのBASEオーナー様の売上・ファン化に貢献すべく特別プランを6月中の期間限定でご案内致しております。 特設サイト https://gacha-back.com/

通常プランには存在しない【初期費用0円・月額費用0円・決済手数料5%のみ】で最初からプロプランが使えるこの特別な機会を、今月末の締め切りに向けてさらに多くのショップ様へお届けできるよう、案内およびサポート体制を強化いたしました。

実際に商品が売れるまでは「無料」でご利用いただけるため、マーケティングにもご利用ください。今が始める絶好のタイミングです。

■ なぜ、いまBASEショップに『ガチャバック』が必要なのか？

現在、個人・小規模ECサイトの多くが「新規集客のコスト高騰」と「リピート（ファン化）の難しさ」という課題に直面しています。 『ガチャバック』は、ショップ内に「オンラインガチャ」という体験型エンターテインメントを組み込むことで、以下の強力なマーケティング効果をもたらします。

① 客単価の劇的な向上 お目当ての商品を買いたい。「あと1回ガチャを引きたい」「お得に買い物を楽しみたい」という購入者の心理を刺激し、ついで買いやまとめ買いを自然に誘発します。 誕生日プレゼントやファンマーケティングに効果があります。 ② SNSでのクチコミ（UGC）の自動生成 ガチャを引いた購入者が「激レアが当たった！」「何が届くかワクワクする」と、InstagramやX（旧Twitter）へ自発的にシェアしたくなる仕掛けを搭載。広告費をかけずに認知が拡大します。 ③ 在庫の流動化とリピート率アップ 福袋やハッピーバッグのようなワクワク感を日常的に提供。ショップのファン化を促進し、高いリピート率を実現します。

■ 実際のガチャ演出を体験できるデモページを公開中

■ 実際のガチャ演出を体験できるデモページを公開中 『ガチャバック』が提供する、購入者を熱狂させる実際のガチャ演出を以下の特設ページにてご確認（ご体験）いただけます。 スマートフォン・PCのどちらからでも、管理画面やガチャ演出や当選画面の動きを体験可能です。 デモ画面：https://gacha-back.com/demo ※ショップオーナー様だけでなく、メディア関係者様も実際の挙動をすぐにお試しいただけます。

■ キャンペーン概要

https://gacha-back.com

・対象者： BASEを利用してネットショップを運営している全てのオーナー様 ・特典： 通常月額9,800円の「プロプラン」がスタートから永年無料（フリープランからのアップグレード不要・固定費リスク一切なし） ・料金： 初期費用0円、月額費用0円、決済手数料5%のみ ・募集期間： 2026年6月10日（水）～ 2026年6月30日（火）23:59まで ・応募方法： 特設サイト（ https://gacha-back.com/） ※本キャンペーンプランは通常プランには存在しない今回限りの特別な条件となるため、期間内であっても予告なく受付を終了する場合がございます。

■ 会社概要

会社名： 株式会社STOVAG（ストーヴァ） 本 社：東京都渋谷区円山町５番５号Ｎａｂｉ渋谷ｖ３F 代表者： 玉田 太郎 事業内容： EC向け外部連携ツール『ガチャバック』の開発・運営、EC、WEBサイト制作 お問い合わせ先：https://stovag.net/about-us/#contactForm