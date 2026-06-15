OverX株式会社（本社：東京都、代表取締役：K.H.リー）が運営するコンビニ写真販売プラットフォーム「めちゃプリ」（mechapri.com）は、新たにセブン-イレブンのマルチコピー機に対応しました。 これにより、これまで対応していたファミリーマート・ローソン・ミニストップに加え、国内主要コンビニ全チェーンでの購入が可能となり、対応店舗数は全国約6万店舗に拡大しました。 ■ セブン-イレブン対応について セブン-イレブンは国内最大のコンビニチェーンであり、今回の対応追加によりめちゃプリは実質的に「どこのコンビニでも買える」サービスとなります。ファンは全国どこにいても、最寄りのコンビニでQRコードをかざすだけで、アーティストやクリエイターの写真・イラストをその場で受け取ることができます。 アーティスト・クリエイター側は、引き続き在庫なし・発送作業なし・初期費用なしで全国のコンビニを販売チャネルとして活用できます。セブン-イレブン対応によりリーチできるファン層がさらに広がり、これまで近隣に対応コンビニがなかったファンへの販売機会も生まれます。 ■ サービス開始以降の状況 正式リリース以降、アイドル・ライバー・VTuberなど幅広いジャンルのクリエイターによるショップ開設が順調に増加しており、利用者数は急拡大しています。コンビニという日常的な購入場所と、ガチャ機能・エリア限定販売などのエンタメ要素を組み合わせたサービス設計が、クリエイター・ファン双方から支持を得ています。 今後もアイドル事務所・ライバー事務所・プロスポーツチームなど、あらゆるファンコミュニティへのサービス展開を推進してまいります。 ■ めちゃプリ サービス概要 サービス名：めちゃプリ URL：https://mechapri.com 対応コンビニ：セブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン・ミニストップ（全国約6万店舗） 販売対象：写真紙・シール紙（L判・2L判）・推し活うちわ（A3普通紙） 主な機能：ガチャ販売・エリア限定販売・デジタル直筆サイン など 初期費用・月額費用：無料 ■ ショップ開設・導入のご相談 アーティスト・タレント事務所・ライバー・VTuber・プロスポーツチームなど、ファンコミュニティを持つすべてのクリエイター・グループへのサービス提供を進めています。 ショップ開設申し込み：https://mechapri.com/register?apply_as_seller=true 本件に関するお問い合わせ OverX株式会社 めちゃプリ広報担当 E-mail：info@mechapri.com お問い合わせフォーム：https://mechapri.com/contact