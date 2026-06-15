開局以来、高校野球の取材を続けてきた広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、『第108回全国高校野球選手権広島大会』を総力取材。地上波で、インターネットで、球児たちのアツい夏を応援します！

今年も待ちに待った高校野球の季節がやってきました！ ホームテレビでは、開会式、準決勝、決勝まで感動の瞬間を生中継！ 大会期間中の「ピタニュー」や「フロントドア」では、注目校の紹介や試合の詳報をたっぷりお届けします。地上波テレビで夏の高校球児たちの熱いドラマを応援しましょう。

第108回全国高校野球選手権広島大会 放送予定

■開会式

2026年7月4日㈯ 午前10：00～ （予定）

■準決勝

2026年7月26日㈰ 午前10：00～/ひる12：00～ （予定）

■決勝

2026年7月28日㈫ 午前9：55～ （予定）

※広島ホームテレビは開会式と準決勝及び決勝を放送予定です。 （大会日程変更などに伴い、放送日及び放送時間が変更になる場合もあります）

注目校の紹介や試合結果などお伝えします！

ホームテレビが平日夕方に放送する「ピタニュー」では広島大会の期間中、試合当日の速報をお届けします！

HOMEアナウンサーが全力でお伝えします！

■HOME高校野球特設サイト

試合ダイジェスト映像や広島大会出場校選手の情報をお届けします。

https://kokoyakyu.home-tv.co.jp/2025/

■試合ライブ配信

広島大会全球場全試合の速報をリアルタイム配信！トーナメント表や動画などコンテンツが満載です。気になる応援校の戦いぶりを素早くチェックできます。

【配信予定】 ▷抽選会 6月19日㈮ ▷開会式 ▷１回戦～決勝 ※広島大会全試合

■全国高校野球選手権大会 関連番組

『甲子園への道』 7月22日㈬～ 全代表校決定まで （順延あり）

『熱闘甲子園』 8月5日㈬～決勝まで連日放送 （休養日除く）

『高校野球道』 6月30日㈫深夜0時15分～

『全国高等学校野球選手権大会』 開会式：8月5日㈬ 決 勝：8月22日㈯ （※雨天順延あり）