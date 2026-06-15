【福岡市】オールナイトフェス「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS」ABEMAプレミアムにて生配信決定！

株式会社SBI MUSIC CIRCUS

株式会社SBI MUSIC CIRCUS（本社：東京都港区、代表取締役社長：大付 楽洋、以下「当社」）は、福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長CEO：後藤 芳光、以下「福岡ソフトバンクホークス」）と共催で、2026年6月27日(土)にみずほPayPayドーム福岡にて開催する「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS」において、ABEMAプレミアムでの生配信が決定いたしました。

西日本最大級のHIPHOPオールナイトフェスである「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA-Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS」は、本年で7回目の開催となり、過去最高峰のアーティストラインナップで開催する予定です。

ぜひ、「ABEMA」にて会場の熱狂と臨場感をそのままに、「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS」をあますことなくお楽しみください。

「ABEMA」とは

ニュースや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩な番組を無料（一部有料）でお楽しみいただける株式会社サイバーエージェントと株式会社テレビ朝日が共同出資して運営する動画配信サービスです。

ABEMAプレミアム(有料)での「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- at MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA」のご視聴はこちらから：https://abema.go.link/jHOtW

■出演アーティスト一覧

（ Headlinerの後、LIVE A to Z→DJの順に掲載）

LIVE：\ellow Bucks (Headliner) / AK-69 / AOTO /G-k.i.d / GUNSO(MIKADO,HARKA,ENEL)/ IFE / JP THE WAVY / OZworld / Pxrge Trxxxper / Red Eye / Vingo / Watson / X 1ark/ Yvng Patra / 7 / ALBA(OPENING ACT)

DJ：DJ RYOW / DJ CHARI & DJ TATSUKI / FUJI TRILL 他

PERFORMER : ハニーズ&アクロバット

パフォーマー / HILIGHT DANCERS/ THP DANCERS

■イベントを現地で体験できるスタンド席発売中！

※規定枚数に達し次第販売終了

料金：3,300円（税込み）

※入場時に別途1,000円（2ドリンク代）が必要です。

チケット購入はイベント公式Webサイトより：

https://sbimusiccircus.co.jp/sbimusiccircus/fukuoka (https://sbimusiccircus.co.jp/sbimusiccircus/fukuoka)

※18歳以上（生年月日が2008年4月1日以前の方）のみ入場可

※注意事項をよくご確認のうえご購入ください。

■共催パートナーについて

福岡ソフトバンクホークス株式会社は、日本のプロ野球の球団の一つで、パシフィック・リーグに所属。球団スローガン「めざせ世界一！」のもと、プロ野球文化の継承と野球球技の振興を行い、野球にとどまらず、人々の感動、勇気、夢につながる世界一のエンタテインメントを実現する使命と責任を負っています。

■イベントの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/88_1_3243406b892650f042828f4e34d1de22.jpg?v=202606150551 ]

■各社の概要

【福岡ソフトバンクホークス株式会社】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/88_2_edb82ee4cbde976582796aead920c1f2.jpg?v=202606150551 ]

【株式会社SBI MUSIC CIRCUS】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/88_3_eb64da9ed3b73b7bbeb6b86d58fade02.jpg?v=202606150551 ]

株式会社SBI MUSIC CIRCUSは、「エンタテインメントの力で、世界一笑顔を届ける」をミッションに掲げ、国内最大級の音楽フェスティバル「SBI MUSIC CIRCUS」や、関西最大級の花火大会「SBI舞花火」などを手掛けています。

これまでの10年間で、主催イベントの累計動員数は約65万人を突破し、国内外から1,000人（100組）以上のアーティストが参加してまいりました。当社は単なるイベント運営に留まらず、企画・制作から運営までを一気通貫で行うことで、唯一無二の熱狂的な体験を創出しています。

従来の地方創生や文化復興は、建築物などの「モノ」づくりが中心でした。しかし、コンテンツを丸ごと誘致可能な「SBI MUSIC CIRCUS」であれば、国内外から地域へ人を呼び込み、リピーターを創出することが可能です。私たちは、音楽・花火・食・ファッション・自然を融合させた体験を通じて「コト」から「経済効果」を生み出し、地域経済の循環と発展に寄与してまいります。

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【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社SBI MUSIC CIRCUS pr_sbimc@sbimusiccircus.co.jp 03-6850-7891