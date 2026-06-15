GMO TECHホールディングス、GMO TECHとGMOトライハッチの合併を決議

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECHホールディングス株式会社（代表取締役社長CEO：鈴木 明人 以下、GMO TECHホールディングス）は、2026年6月15日（月）開催の取締役会において、連結会社であるGMO TECH株式会社（代表取締役社長：鈴木 亮一 以下、GMO TECH）と、GMOトライハッチ株式会社（代表取締役社長：大澤 健人 以下、GMOトライハッチ）の合併を決議しました。

本合併は、GMO TECHを存続会社、GMOトライハッチを消滅会社とする吸収合併方式により実施し、効力発生日は2026年10月1日を予定しています。

今回の合併により両社が保有するMEO（※１）事業の人財、ノウハウ、開発・営業体制を集約することで、意思決定の迅速化とサービス品質の向上を図り、店舗集客支援領域における競争力強化を目指します。

（※１）MEO（Map Engine Optimization）：Googleマップ上で店舗ページの検索順位を上げる施策を意味します。具体的には、Googleでキーワード検索した際に、Google検索結果画面とGoogleマップ上での検索結果で上位表示を目指し対策することを指します。

【目的と背景】

GMO TECHホールディングスは、「AIとSaaSで、企業の成長を持続可能にする」をビジョンに掲げ、AIを活用した業務の基盤となるSaaS（※２）の開発・提供を通じて、お客様の持続的な事業成長を支援しています。

GMO TECH は、MEO店舗集客DX SaaS「MEO Dash! byGMO」および「MEO Dashboard byGMO」を展開し、多店舗企業や地域事業者の集客支援を行っています。

また、GMO TECHは2026年2月に、MEOサービス「MEO CHEKI byGMO」を提供するGMOトライハッチ（旧株式会社トライハッチ）の株式を取得し、同社を連結会社化しました。

今回の合併は、MEO事業の経営資源を集約し、事業運営の効率化とサービス競争力の向上を図るものです。営業、カスタマーサクセス、開発などの体制を統合することで、顧客ニーズへの対応力を高めるとともに、サービス改善や意思決定のスピード向上を目指します。

（※２）SaaS（Software as a Service）：インターネット経由でソフトウェアを利用できるサービス形態です。

【本合併の要旨】

■合併の方式

GMO TECHを存続会社、GMOトライハッチを消滅会社とする吸収合併方式により実施する予定です。効力発生日をもって、GMOトライハッチは解散いたします。

■日程

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5399_1_7fa38a63687ba0e227f04c04b461e8bd.jpg?v=202606151051 ]

■合併後の体制

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5399_2_9d28320827ca4f55a9d295826935bad3.jpg?v=202606151051 ]

【既存サービスおよびお客様への影響】

本合併後も、GMO TECHおよびGMOトライハッチが提供する既存サービスは継続して提供する予定です。お客様への影響を最小限とすることを前提に統合準備を進めており、サービス提供体制や各種手続きなどの詳細については、決定次第ご案内します。

【今後について】

GMO TECHホールディングスは、本合併を通じて、MEO事業の経営基盤を強化し、店舗集客支援領域におけるサービス開発と品質向上をさらに推進します。

今後も、AIとSaaSを活用したサービス開発を通じて、お客様の売上拡大と業務効率化を支援し、持続的な成長を実現する仕組みの提供に取り組んでまいります。

【GMO TECHホールディングスについて】

GMO TECHホールディングスは、2025年10月、GMO TECH株式会社とデザインワン・ジャパン株式会社の経営統合により共同持株会社として設立され、東京証券取引所グロース市場に上場しました。

これまで培ってきたマーケティングDX、不動産DX、店舗運営支援などの領域において、データとテクノロジーを活用し、AI時代に対応したSaaSプロダクト企業へ進化を遂げています。

「AIとSaaSで、企業の成長を持続可能にする」をビジョンに掲げ、業務フローの中心で機能する基盤型SaaSを通じて、売上を“仕組みでつくる”プロダクトを提供し、お客様の持続的な事業成長を支えてまいります。

以上

【GMO TECHホールディングス株式会社】 URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社（東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】 URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容 インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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