日本のスポーツリーグ等が実施するスポーツエンターテインメント・コンテンツの海外展開への支援を行う、「令和８年度予算スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金」の公募を開始

スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金事務局

スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金事務局（株式会社JTB（代表取締役 社長執行役員：山北栄二郎））は、日本のスポーツリーグ等が実施するスポーツエンターテインメント・コンテンツの海外展開を支援する「令和８年度予算スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金」の公募を開始しました。

本事業は、日本のスポーツリーグ等が実施するスポーツエンターテインメント・コンテンツの海外展開を支援することにより、海外における我が国スポーツのファン増加を通じた海外需要の獲得に繋げ、スポーツ産業を世界で稼げる成長産業とすることを目指します。また、インバウンド需要の拡大等を通じて、地域経済に深く根付くスポーツ産業の潜在能力を最大限に引き出し、地方創生を後押しすることを目的としています。

○公募概要

【応募資格】

以下の要件を満たすスポーツリーグ等とします。

1．日本に拠点を有し、日本の法令に基づき設立されていること。

2．本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。

3．本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。

4．経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

5．令和５年度補正予算「スポーツコンテンツ海外展開支援事業」及び令和６年度補正予算「スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金」にて採択された事業と、対象国が同一国かつ同一の事業内容でないこと。

6．全国規模のスポーツリーグ又は過去に全国規模の大会※を開催した経験を有している団体であること。

※全国規模のスポーツリーグ又は大会の定義

一般社団法人日本トップリーグ連携機構の加盟団体が主催するリーグ、中央競技団体又は全国的な統括団体が主催（招致主催を含む）する全国選手権大会・日本代表戦など、全国各地から選手又は観客が集まる、国内におけるスポーツの最高レベルのリーグ又は大会とします。

ただし、以下に該当するものを除きます。

・地方予選等、一部の都道府県や地域ブロック内にて行われるもの

・市民マラソン等、専ら参加型のスポーツイベントとしてのみ行われるもの

【補助対象事業】

（１）海外向けスポーツコンテンツのローカライズ・プロモーション事業

１.海外向けの映像コンテンツの開発・配信および広報

２.海外現地リーグやクラブと連携したイベント企画

３.海外に向けたプロモーション

（２）インバウンド需要獲得に資する事業

１.インバウンド向けツアー企画開発

２.インバウンド対応のための体制構築

３.インバウンドに向けた国内プロモーション

※（１）のみの取組もしくは、（１）と（２）がセットとなった取組が補助対象となります。

【補助金額／補助率】

1件の申請につき：最大2,000万円（補助率：1/2以内）

【公募締切】

令和８年７月６日（月曜日）17:00

【公募要項・申請方法】

補助対象事業、補助対象経費、申請方法等の詳細については、事業ウェブサイト（https://s-kaigaitenkai.jp/index.html）に掲載されている公募要項・申請書類フォーマット等をご参照ください。

【公募説明会】

以下の日程で、公募説明会をオンラインにて実施いたします。

令和８年６月１8日（木曜日）15:30～16:30

※申込方法等の詳細は事業ウェブサイトのご案内をご確認ください。

【スケジュール（予定）】

公募開始：令和８年６月１5日（月曜日）

公募締切：令和８年７月6日（月曜日）17:00

採否通知：7月下旬頃

交付申請・決定：令和８年７月末頃

事業実施期間：交付決定日～令和９年２月１２日（金曜日）

※スケジュールは変更となる場合があります。

【問い合わせ先】

スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金事務局

メールアドレス：s-kaigaitenkai26@jtb.com

電話番号：03- 6737- 9262（受付時間：10:00～17:00）

（株式会社JTB霞が関事業部内事務局）