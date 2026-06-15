『LINE GAME』の新作タイトル！爽快魔法マージパズル「LINE マジマジ」、 本日より事前登録キャンペーンをスタート

LINEヤフー株式会社（LINE GAME）

LINEヤフー株式会社は、本日6月15日（月）より「LINE GAME」の新作タイトル、

「LINE マジマジ」（iPhone・Android対応／無料）の事前登録キャンペーンを開催します。

「LINE マジマジ」事前登録サイト：https://lin.ee/foivNAH/pre/pr

「LINE マジマジ」公式PV：https://lin.ee/oJUXQzI/pr

■「LINE GAME」初のマージパズルゲーム ！

「LINE マジマジ」は、ブラウンやコニーたちと一緒に、 失われた魔法でブロックを「合体（マージ）」させ、壊れた魔法の世界を修復していく爽快魔法マージパズルです。

■「LINE マジマジ」とは？

「LINE マジマジ」は、同じブロックを合体（マージ）させ、魔法の力でステージを攻略していく新感覚のパズルゲームです。本作最大の特徴は、「魔法カード」を駆使してピンチから気分爽快な大逆転を狙える独自のゲームシステムにあります。

【ゲームシステムと特徴】

直感的な「マージ（合体）」アクション

盤面上の同じブロックをスワイプ操作で合体（マージ）させることで、ブロックが上位のアイテムへと進化していきます。通勤・通学などの「スキマ時間」に、片手でサクッと遊べる手軽なプレイ感を実現しています。

最大の独自性！戦局を操る「魔法カード」システム

本作の戦略性の鍵となるのが、ブロックをマージして集める「魔法ポーション」です。

魔法ポーションを消費することで「魔法カード」が発動し、特定のブロックをレベルアップさせたり、別のブロックに変更したりすることができます。

魔法はランダムに表示される3つのカードから選ぶ選択式。「どのタイミングで、どの魔法を撃つか」というプレイヤーの思考が試され、魔法を起点とした大逆転のスリリングな爽快感を味わえます。

感情を失い、色が消えてしまった現実世界と、木っ端みじんになった魔法世界。スキマ時間に遊べるかんたん操作と、魔法（スキル）を駆使するスリリングな爽快感で、世界に彩りを取り戻す癒しの冒険をお楽しみください

■事前登録受付中！

ただいま「LINE マジマジ」では事前登録を受付中です。事前登録者数に応じて、「デイリー魔法召喚チケット」や事前登録キャンペーンでしか獲得できない「限定デコセット」などプレゼントします。登録人数が増えるほどプレゼントが豪華になっていきますので、ぜひご登録ください。

事前登録報酬は「LINE マジマジ」のサービス開始後、ログインした全ユーザーへ報酬としてプレゼントします。



【事前登録方法】

・「LINE マジマジ」App Store( https://apps.apple.com/jp/app/id6578433768 )

またはGooglePlay( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGMGMG )上で事前予約する

・「LINE マジマジ」LINE公式アカウント（LINE ID：@line_mgmg_jp(https://lin.ee/kt99dtv)）を友だちに追加する

・「LINE マジマジ」公式X（旧Twitter）アカウント（ https://x.com/line_mgmg_jp ）をフォローする

※詳細は特設サイトを確認ください（ https://lin.ee/foivNAH/pre/pr ）

※アカウントを削除・ブロックすると無効となりますのでご注意ください

※ゲーム内アイテムはリリース後に配布となります。また、内容は予告なく変更になる場合がございます

【事前登録 報酬内容】

10,000人突破：デイリー魔法召喚チケット×1

30,000人突破：追加で限定フレームセット3種

50,000人突破：追加でエネルギー×100

70,000人突破：追加で限定デコセット4種

100,000人突破：追加でルビー×50

※10万人突破で、合計デイリー魔法召喚チケット×1＋限定フレームセット3種＋エネルギー×100＋限定デコセット4種＋ルビー×50がもらえます

【プレミアム魔法召喚チケットやLINEポイントが当たる！特設キャンペーン開催】

事前登録期間中、アプリストアの予約注文などの各種ミッションを達成して獲得した「魔法ポイント」にて、 キャンペーンページ上で豪華ゲーム内アイテムがランダムで当たるガチャを回すことができます。

獲得したゲーム内アイテムは「キープ」することができ、キャンペーン終了時にキープしていたアイテムをゲームサービス開始後に受け取ることが出来ます

また、キャンペーン終了後、参加された方を対象に最大1000ポイントのLINEポイントの抽選を行います。

【賞品】

・ゲーム内アイテム（プレミアム魔法召喚チケット、エネルギー など）

・LINEポイント×1000：50名様

・LINEポイント×100：500名様

【期間】2026年6月15日（月）～ 7月14日（火）23:59まで

【キャンペーンページ】：https://lin.ee/OnS2wqrn/liff/pr

※詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

※LINEポイントは後日抽選にて配布予定です。

※予告【事前登録開始記念Xキャンペーン】

事前登録の期間中に「LINE マジマジ」公式X（旧Twitter）アカウント（@line_mgmg_jp(https://x.com/line_mgmg_jp)）をフォローし、 対象の投稿をリポストすることで毎日抽選100名様に最大1万円分の「えらべるPay」が当たります。

【期間】（予定）

第一弾：2026年6月18日（木）11:00～6月26日（金）10:59

第二弾：2026年6月26日（金）11:00～7月4日（土）10:59

【景品】

・えらべるPay 1万円分×毎日1名

・えらべるPay100円分×毎日99名

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「LINE マジマジ」概要

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タイトル名：LINE マジマジ

ジャンル：マージパズルゲーム

対応端末：iPhone／Android

対応言語：日本語・英語・繁体字・タイ語

サービス地域：日本・台湾・タイ

サービス開始予定日：2026年7月中旬

価格：無料（アイテム課金）

開発：NHN

運営：LINEヤフー株式会社

著作権表記：(C)NHN Corp.All Rights Reserved.

事前登録サイト：https://lin.ee/foivNAH/pre/pr

X（旧Twitter）：https://x.com/line_mgmg_jp

LINE公式アカウント：LINE ID：@line_mgmg_jp(https://lin.ee/kt99dtv)

▼App Store 事前予約ページ

https://apps.apple.com/jp/app/id6578433768

▼Google Play 事前予約ページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGMGMG

※Android、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります