秋の旅行は早めの計画でおトク！「びゅう秋旅先取りセール」6月15日スタート！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

●株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社：東京都墨田区）の旅行予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」では、2026年6月15日(月)から8月2日(日)まで「びゅう秋旅先取りセール」を開催します。

●旅行のお申込みは早めが吉！本セールでは、対象旅行商品を期間限定のセール価格でお申込みいただけます。列車と宿泊がセットになった現地フリープランや、人気の観光列車の乗り継ぎ旅など、暑さが和らぐ9月～10月の行楽におすすめのツアーをご用意しました。

●また、ひと足早く夏の旅行を楽しみたい方に向けて、暑さ本番前の７月上旬出発を対象とした「エンジョイサマー！ダイナミックレールパックタイムセール」も開催いたします。

猛暑を避けて、それぞれの季節と旅のスタイルにあわせたWセールをお見逃しなく♪

１．「びゅう秋旅先取りセール」概要

■セール名称

びゅう秋旅先取りセール

■販売サイト

団体旅行商品申込サイト「日本の旅、鉄道の旅」

※お電話（大人の休日予約センター）、店頭（JR東日本の主な駅にある「駅たびコンシェルジュ」）でのお申込みは承っておりません。

※当サイトでは「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」のお取り扱いはございません。

■セール期間

2026年6月15日(月)14:00 ～ 2026年8月2日(日) 23:59

■対象ツアー

「日本の旅、鉄道の旅」びゅう秋旅先取りセール特集ページに掲載の旅行商品

（2026年9月・10月出発）

■セール価格

セール期間中にお申込みいただいた場合、通常旅行代金よりお1人様2,000円引き

※セール期間中、セール特集ページおよび各商品の詳細ページには割引後の旅行代金を記載しています。

※キャンセル待ちでの受付となった場合には、セール期間中に空きが出てご参加いただけることとなった場合にセール価格を適用します。

※セール期間終了後も通常価格（セール価格よりお1人様2,000円増し）でお申込みいただけます。2026年8月3日（月）以降ご案内します。

びゅう秋旅先取りセール 詳細はこちら :https://link.jrview-travel.com/r8xtp

「びゅう秋旅先取りセール」対象商品の一例

長野・新潟の3つの観光列車「HIGH RAIL 1375」「おいこっと」「越乃Shu＊Kura」を乗り継ぐ2日間

越乃Shu＊Kura（イメージ）提供：JR東日本

信越エリアを走る3つの人気観光列車を乗り比べ♪

「越乃Shu＊Kura」では車内販売限定のオリジナル大吟醸酒（180ml）1本付き！

※20歳未満のお客様はル・レクチェ（洋梨の一種）ジュースとなります。旅行代金に含まれます。

■出発日・旅行日数

2026年9月26日(土)・1泊2日

■旅行代金（セール価格）

54,800円／大人1名様・2名様1室利用時

当コースの詳細は【 こちら(https://link.jrview-travel.com/bbksd) 】

寝台特急「サンライズ瀬戸」に乗車！瀬戸内の絶景に癒やされる「休暇村讃岐五色台」に宿泊

サンライズ瀬戸（イメージ）

瀬戸内海の島々を望む高台に建つ宿で、圧巻の景色を堪能！

お帰りは寝台特急「サンライズ瀬戸」に乗車で夜行列車の旅をお楽しみいただけます。

■出発日・旅行日数

2026年9月13日(日)、10月2日(金)・2泊3日（車中1泊）

■旅行代金（セール価格）

60,800円／大人1名様・2名様1室利用時

当コースの詳細は【 こちら(https://link.jrview-travel.com/dw47n) 】

三陸の海の幸を堪能し盛岡を自由に楽しむ「グリーンピア三陸みやこ」充実の2日間

グリーンピア三陸みやこ・夕食ビュッフェ（イメージ）

夜遅め帰着の「訳アリプラン」だから、最終日もゆっくりと観光をお楽しみいただけます。

1日目夕食は三陸の鮮魚や郷土料理など多彩なビュッフェ＆翌日は盛岡でたっぷり約8時間のフリータイムで、食も観光も充実の２日間！

■出発日・旅行日数

2026年9月23日(水)、9月29日(火)、10月5日(月)・1泊2日

■旅行代金（セール価格）

39,800円／大人1名様・2名様1室利用時

当コースの詳細は【 こちら(https://link.jrview-travel.com/5xxym) 】

上記商品の他にも、「びゅう秋旅先取りセール」対象商品を多数ご用意しております。

詳細は「日本の旅、鉄道の旅」内、「びゅう秋旅先取りセール」特集をご覧ください。

●旅行企画・実施：株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

●上記掲載コースは、当書面からのお申込みは承っておりません。

●お申込み状況により満席の場合や催行中止となる場合がございます。予めご了承ください。

２．ひと足早く楽しむ！夏旅タイムセール概要

『列車と宿泊』または『列車と日帰りプラン』を組み合わせることができる Web 申込専用の個人旅行商品「JR 東日本びゅうダイナミックレールパック」では、対象列車を利用すると7月の旅行がおトクになるタイムセールを開催します。秋の旅行計画とあわせて、ひと足早く楽しめるおトクな夏旅もぜひご検討ください。

■セール名称

エンジョイサマー！ダイナミックレールパックタイムセール

■販売サイト

個人旅行商品申込サイト「びゅうトラベル」

※当サイトでは「びゅう秋旅先取りセール」等団体旅行商品のお取り扱いはございません。

■セール期間

【申込期間】2026 年6月17日(水) 4:00 ～ 2026年6月23日(火) 23:40

【対象乗車期間】2026 年7月8日(水) ～ 2026年7月14日(火)

■対象列車

北海道・東北・新潟・北陸・首都圏への一部列車

対象列車及び対象区間など、タイムセールの詳細は下記特集ページよりご確認ください。

タイムセール 詳細はこちら :https://www.jre-travel.com/drp/timesale/?utm_source=prtimes&utm_medium=txt&utm_campaign=timesale&utm_content=202607

３．自分に合った旅のスタイルを探そう！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールスでは、旅行スタイルや目的に応じて選べる2つの販売サイトをご用意しています。手配をお任せして列車旅や滞在を気軽に楽しみたい方から、自由に旅を組み立てたい方まで、お客さまに合ったプランをお選びいただけます。

■手配や観光を旅のプロにお任せするなら「日本の旅、鉄道の旅」- 列車と宿泊に加え、現地の交通や観光もセットでお申込み可能！出発日や列車が決まっているので計画もスムーズで、添乗員が同行するコースでは道中のサポートも万全です。- JR東日本グループならではの鉄道ツアー「びゅう鉄」や、お祭り・花火大会の桟敷席付きプランなど、個人では手配の難しいツアーもご用意！- 現地で自由に過ごせるフリープランや、「おひとり様限定」ツアーもございます！これまでの団体ツアーの枠にとらわれない商品も多数ご用意しております。

【詳細】

「日本の旅、鉄道の旅」：https://www.jrview-travel.com/(https://link.jrview-travel.com/if52e)

お申込み可能時間：24時間受付 / 年中無休

※システムメンテナンス等により変更になる場合がございます。

【各種コンテンツのご案内】

「日本の旅、鉄道の旅」(https://link.jrview-travel.com/pavva)

メールマガジン(https://link.jrview-travel.com/pavva)

「日本の旅、鉄道の旅」(https://link.jrview-travel.com/da6hx)

LINE(https://link.jrview-travel.com/da6hx)

びゅう鉄(https://x.com/view_railtravel)

X(https://x.com/view_railtravel)

■自由に旅を組み立てるなら「びゅうトラベル」- 列車と宿泊、列車と日帰りプランをお客さまご自身で組み合わせが可能！お好きな出発日・列車・宿泊施設等をお選びいただけます。- 最短、出発当日までお申込み可能！JR東日本等の駅の指定席券売機にてきっぷを発券して出発いただけます。- 旅行はもちろん、出張・ワーケーションなどさまざまな旅のスタイルにアレンジ可能！

【詳細】

「びゅうトラベル」：https://www.jre-travel.com/

お申込み可能時間：4:00～23:40 / 年中無休

※システムメンテナンス等により変更になる場合がございます。

【各種コンテンツのご案内】

びゅうトラベル(https://www.jre-travel.com/guide/mailmagazine/)

メールマガジン(https://www.jre-travel.com/guide/mailmagazine/)

旅行情報サイト(https://www.viewtabi.jp/)

びゅうたび(https://www.viewtabi.jp/)

【地図から探せる】(https://hotels.jre-travel.com/)

JRで行く旅館・リゾート ホテル(https://hotels.jre-travel.com/)

●びゅうトラベル公式X(https://x.com/jreast_tour)

●びゅうトラベル公式Facebook(https://www.facebook.com/jreast.tour)

●びゅうトラベル公式Instagram(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fviewtravel_dp%2F&is_from_rle)

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする

地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、お客さまとのリアルな接点と、JR東日本グループのネットワークを生かした地域との接点を併せ持つ、他にない観光流動創造会社です。

私たちは、旅がもたらす素晴らしさと感動をお客さまへ、そして地域へ届け、新たな価値と持続可能な社会の実現に貢献していきます。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/